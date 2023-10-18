菌中之王天價松茸時令季節　吃一枚少一枚的貴族食材備受推崇原因

【松茸】識飲識食之士，舌頭味蕾當然要跟著時令食材走，來到秋季是有「菌中之王」美譽的松茸採收季節，由於松茸生長期緩慢而且採收量少之有少，所以有品嚐的機會必要把握。

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日本松茸被視為日本版的松露，向來在世界上最貴的天價食材當中都佔一席位，松茸名聲在外總有原因，當中最重要的一點是物以罕為貴，松茸生長期為五至六年，加上生長環境嚴格，現時仍然無法做到人工培植。松茸一般生長於海拔3,500米以上的地域，名為松茸是因為需要依靠松樹或杉樹而生，所以要生產松茸，首先要有松樹，松樹產生的養分再供給予松茸，大規模種植是不太可能，松茸甫探出頭來便要馬上採收，一旦張開蕈傘之後便會開始散失獨特的芳香，食用價值大為降低。松茸一般的採收季節為秋天，大約在8月至10月之間，如果是因為雨季提早生長出來的則名為「早松」，由於更為罕有並且帶有吉利意頭，價錢為大為上漲。

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松茸向來有價有市，於去年9月日本一次松茸拍賣，有知名旅館下重本以95萬日元投得天價松茸，同類型的成交每年皆有，除了帶有迷人獨特的芳香和味道之外，松茸的營養價值向來為人所津津樂道。菌類一向都營養豐富，松茸作為菌中之王有極高的蛋白質、多種胺基酸和人體必需的微量元素，當中包括最為獨一無二的松茸醇，研究發現為有效的抗癌物質。除此之外，松茸含有的雙鏈松茸多糖亦能有效提升食用者的免疫力，特別適用於手術後或正在康復的人士。還有其他功效如有助抵抗糖尿病及心血管疾病、抗衰老和促進腸胃健康等，營養相當均衡。

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每年都有松茸拍賣，可見得特別是日本人對於松茸是如何推祟備至的，還有一個傳說令人們愛上這種食材，相傳在廣島被原子彈轟炸之後寸草不生，在當地廢墟中第一種生長出來的便是松茸，這份強勁的生長能力令人訝異，甚至被認為具有抗輻射功能。話雖如此，愈是被放上神枱的食材愈是面臨危機，據國際自然保護聯盟所指，現時松茸已被列入易危物種，與熊貓同級。最大原因當然是人類的過度採收，以松茸的緩慢生長速度是絕對應付不了消費需求的，現時甚至並沒有限制採收和出售，所以松茸的未來可謂是岌岌可危。不過要保護松茸並不是說我們不能食用，因為松茸面臨的最大危機反之在於生長地，剛才說過松茸需要依賴松樹而生，但日本各地乃至附近國家的松林數量大幅減少，嚴重影響著松茸的生境，所以要保護松茸可能需要從保育松林入手。

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最後大家關心的相信是松茸的最佳食法。剛才亦有介紹松茸一出土便要採收以保留最原始的香氣，可想而知烹調松茸亦以簡約為主。傳統的做法有燉湯，可以萃取松茸多種營養。日本人會以刺身方式食用以體會原汁原味，甚至不能用水清洗，僅削去少量部分和清走污漬便可，然後冰鎮或蘸醬油食用，松茸本身帶有些微礦物氣息，可以不用下鹽。此外，亦有不少朋友選擇炭烤以突顯其複雜的風味，食用不同的部位亦有考究，頭部是釋放香氣的部分所以味道最為細緻清香，根部則口感彈牙，可以搭配醬油提升風味。不過烹調松茸不宜大量用油，因為松茸本身就含有多種不飽和脂肪酸，如果另外用油則會阻礙人體對不飽和脂肪酸的吸收。松茸本質上是一種清淡為主的食材，其身份好比貴族，內涵則有如君子，為人所趨之若騖。