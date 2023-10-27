Leica新作配備CAI技術　全面保護相片真實性和版權改變創作世界

【Leica/ 徠卡/ 相機】隨著內容生產工具的進步和網上世界與現實生活的無縫接軌，卻慢慢引伸出創作價值危機或版權受損問題。創作最具價值的往往是原創性和創意，一直以來都依靠創作者本人去把關，但實在令人感到缺乏安全感，最近這個困境可能會有所改變。

Leica M11-P相機（圖片來源：Leica）

盜版和侵犯版權問題一直存在，加上現時利用創作工具的門檻變得更低，可能導致原創作品被淹沒在大量內容中，創作的價值無法充分體現，甚至反而令觀眾忽視了內容本身應有的品質和價值。不過對於攝影來說，現在終於迎來佳音，因為著名德國品牌Leica最新推出的Leica M11-P相機，配備了CAI技術（Content Authenticity Initiative／內容真實性倡議）存儲元數據，從而可以全面地保護到作品的真實性和版權，甚至普及開來有助於提升網上世界的可信度和透明度，為美好的創作世界之未來打好基礎。

CAI技術可以全面地保護到作品的真實性和版權（圖片來源：Leica）

Leica相機向來推崇捕捉Decisive Moment，這個決定性的一刻可能需要花上極長的時間和耐性去捕捉，但以現時的內容生產工具的便利性，人們可以輕鬆將心中所想化為現實，光憑肉眼幾乎無法分辨照片是否經過後製，早前AI生成的風潮亦令一眾創作者感到有危有機。不過根據CAI技術，將為圖像設計和修改提供了額外底層資訊，當中包括安全添加名稱、日期、變更和工具等資訊，讓人可以清楚了解檔案來源，以及當中經過哪些編輯變動。在「Leica 內容憑證」功能之下，拍下照片的瞬間檔案便已經帶有符合CAI規格的數碼簽名，只需要使用免費開源CAI工具或訪問網站便能輕鬆驗證照片的真實性。

Leica M11-P相機（圖片來源：Leica）

內容真實性倡議（CAI）是由Adobe於2019年共同創立，主旨是打擊虛假資訊，確保創作者獲得應有的署名，現時這個聯盟具有近2,000名成員，當中包括法新社、美聯社、BBC、Getty Images以及Leica等等，所有成員皆是所屬範疇的領航成員，影響力足以建立無比信心。是次配備了該技術的Leica M11-P相機，是通過特殊硬體技術來達成的，相機內含有一個特殊晶片組用於存儲德國聯邦印刷公司的數碼證書，開啟功能後相機螢幕上會顯示內容憑證標誌，所拍攝的照片均會經特殊演算法處理，並且所有資訊均不可更改，用家可以查證照片是原始版本還是編輯版本，若是後者更可以查看變更歷史，照片中的一切皆有跡可循。

Leica M11-P相機（圖片來源：Leica）

當按下快門的一刻，鏡頭前的景象被瞬間紀錄下來，照片是時間、歷史，也有感情盛載在內。當未有數碼技術之前，人們全靠照片來了解天下事，可是當照片的真實性一天比一天減低，幻想一下在未來我們還有甚麼可以相信？所以Leica M11-P是次不僅是該界別的首創例子，對於創作者的保障固然重要，亦是正在開拓人類未來的一步。

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最後要來看看新作的設計。Leica M11-P繼承了傳統M相機的低調風格，不過相機正面的品牌標識被特意略去，而換上頂部鐫刻手繪字體，使得用家在拍攝時更能保持低調。新作分為啞光黑版以及銀色版，前者的頂板和底蓋採用鋁合金材質，後者則為黃銅材質，全金屬機身採用堅固的鎂合金製成，最重要的當然是保護相機內部元件。搭載6,000萬像素的背照式感光元件、三倍解析度技術和高性能Maestro III處理器等等，將會為創作帶來更大的靈活性。