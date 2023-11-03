中環人氣餐廳三大名廚六手聯乘菜單　焦點牙買加烤雞別具歷史味道

食客們總是想尋求味蕾上的衝擊和享受，時興Fusion菜就往往能夠帶來嶄新的體驗，將不同文化或地區的烹飪風格、食材和味道結合在一起，創造出獨特的菜式和味道體驗。特別是傳統菜式與現代烹飪手法相結合、別具獨特性的調味料都能夠打破了傳統菜系的界限。

中環人氣餐廳Liberty Exchange向來為大家帶來耳目一新的現代菜式（圖片來源：Liberty Exchange）

近日於中環一家人氣餐廳Liberty Exchange竟然邀來兩位海外主廚攜手合作，Liberty Exchange的Chris Tuthill、Liberty集團主廚Yoo-Song Do還有多倫多的Patois餐廳主廚Craig Wong，三人六手聯乘推出全新八道菜奢華體驗餐單，糅合加勒比中國菜與韓國和美國三地美食，誓要讓食客們胃口大開、耳目一新。三位主廚各有擅長的領域，所以本來很難想像到如何可以將之融入同一菜單之內，最後的確令人有驚喜。例如Liberty Exchange的行政總廚Tuthill本人是一位煙燻燒烤大師，至於Yoo-Song Do擅於以獨特食材及調味料入饌，還有牙買加華裔名廚Craig Wong向來將中菜和牙買加風味融合成天衣無縫，料理獨具創意。值得一提的是，Craig來自多倫多的Patois，Patois則多次入選加拿大最佳餐廳100強，以地道亞洲美食加入地中海元素俘虜食客的味蕾。

餐廳的燒烤適合食客配搭美酒或啤酒聚餐（圖片來源：Liberty Exchange）

是次晚宴菜單以清新開胃的「椰子柑橘刺身拼盤」揭開序幕，食材包括小龍蝦、鮑魚、鮮蝦鮮味十足，竟然以老虎奶入饌，醃漬海鮮使其提升鮮甜爽口的效果。相信港人會鍾情於一道「富貴香辣龍蝦球」，混合辣椒、牛油、青檸及多款香料，龍蝦球彈牙十足，亦極具鑊氣，既有本地風味又有所不同，體驗嶄新。另一道「燉牛尾意大利雲吞」選用上佳牛尾，牛肉香濃齒頰留香；另外的「牙買加辣椒大蝦燴飯」香氣馥郁，原來因為虎蝦特別用特級椰子油香煎，極為入味，米飯亦粒粒分明，口感層次豐富。

富貴香辣龍蝦球極具鑊氣，帶有濃厚本地風味（圖片來源：Liberty Exchange）

不過說到菜單上的焦點，相信會是一道秘製香辣烤雞，別以為這是普通的烤雞，首先是由燒烤大師Tuthill操刀，功架十足肉質鮮美，經過高溫燻製和香烤後鎖住大量肉汁。原來這道菜式背後亦有一段歷史故事。牙買加烤雞（Jerk Chicken）採用牙買加獨有的烹調方式，當中的名字相信是來自牙買加煙燻香料（Jamaican Jerk Spice），先用香料粉抹在肉上再醃上醃醬，最後以柴火燻烤而成。當中的香料通常會使用多香果及圓帽辣椒，圓帽辣椒極為辛辣並且帶有強大後勁，所以控制份量非常重要，不過一股甜香的尾韻往往令人著迷。烤雞所用的並非常見的香料，所以是次都是大廚親自攜來的。烤雞於牙買加一帶是一道常見的菜式，由路邊小攤到餐廳皆容易見到，可謂是當地的國民級美食。

牙買加烤雞（圖片來源：Liberty Exchange）

不過原來這道烤雞竟然融入了不少外地烹調文化，首先是非洲傳統在肉上打洞料理的方法，牙買加曾經被西班牙殖民，並將不少非洲人帶到此地當勞工，後來當英國打敗西班牙之後非洲人便留了下來生活，主要以打獵維生並將傳統的非洲料理方式繼承下來，由於當地的環境氣候關係，要保存食物需要用到大量的香料，於是就地取材用上了當地原產的多香果以及加勒比海一帶的圓帽辣椒。據說在19世紀牙買加亦有不少中國移民，所以牙買加烤雞亦會使用中式醬油作為醃料，一道看似簡單的烤雞，已經是一個文化交融之下的飲食文化。