「沉船聖杯」羅生門　聖荷西號200億美元寶藏趕2026年打撈完成

海底寶藏常常出現在傳說故事裡，海盜、海軍、尋寶者的角力令人神往，不過原來現實中都有存在，而且更是價值高達200億美元的「沉船聖杯」事件——來自300年前的西班牙寶藏船隊故事。

聖荷西號畫像（圖片來源：Wiki）

事源在三個世紀前，英國人在哥倫比亞伏擊了一支西班牙船隊，一艘載著大量金、銀和祖母綠寶石的聖荷西號（San José）因而失事沉沒並且成為傳說，由於內裡的寶藏價值不菲，於是又得到「沉船聖杯」之別名。故事本來告一段落，因為沉沒位置位於3,000英尺深的水中，在上世紀之前人類根本沒有足夠的技術前往尋寶。直到1980年，一個由美國投資者組成的私人團體資助了首次現代尋找聖荷西號的行動，艦隊獲准在哥倫比亞水域進行搜索，花上一年時間終於找到了沉船的位置。

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艦隊打算向哥倫比亞政府提出了平分獎金的提議，皆大歡喜，哥倫比亞政府本也同意分享寶藏的，不過則拒絕由艦隊進行打撈。後來，哥倫比亞政府竟食言並且通過了法案將高達97.25%的寶藏歸為己有，艦隊於是提出起訴最後勝訴，但哥倫比亞政府竟然甚至拒絕當地法院的裁決，最後艦隊的投資者並沒有得到任何回報。事情又發展到2015年，哥倫比亞總統宣布一支國際合作的團隊找到了沉船位置。直到最近發表了一份關於寶藏描述的聲明，將寶藏形容為戰利品或贖金。此時，西班牙政府又聲稱擁有這艘沉船的所有權，的而且確，聖荷西號屬於西班牙所有，可惜沉船位置在哥倫比亞領海，所以哥倫比亞的擁有權又比西班牙高。另一邊廂，前西班牙的部落民族亦要求分一杯羹，原因是他們的祖先被迫參與開採這些寶藏。

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近日有關於沉船的新影片和圖片發布出來，顯示沉沒位置的海底有大量文物以及閃閃發光的物件，相信是金幣和飾品，亦有一些來自中國的陶瓷以及大量未知的物品，在藝術文化和歷史的層面上，打撈聖荷西號都有重大的意義，現在相信已經有不少團體得到了部分寶藏，哥倫比亞政府亦有部門對於寶藏進行監管，不屬於文化遺產的部分將會交予國家銀行。至於現任的哥倫比亞總統近日下令將聖荷西號的打撈行動提升至優先級別，望於2026年任期結束之前將之打撈上岸。

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正如不少尋寶故事一樣，寶藏往往會激發起人類的陰暗面，包括貪婪和背叛，聖荷西號正在現實中反映出這個事實。聖荷西號本來是一支定期在西班牙與新大陸之間往返的貿易船隊當中最大的一艘船，於1708年在巴拿馬舉行的集市上收集了大量的黃金、白銀、珠寶和其他貴重物品，盛載著寶物前往哥倫比亞卡塔赫納時被英國海軍攔截，相信後者已經在此埋伏了數月，雙方互相發現之後馬上迎戰，聖荷西號成為了交戰的核心，最後因為被砲火擊中火藥庫引致爆炸，迅速地沉沒，船上600名船員僅有11名生還，船上大量寶藏隨之而沉入深淵，所以這一場戰役對於雙方來說皆是災難性的損失。