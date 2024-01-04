世界級滑雪勝地北海道二世谷　頂級奢華超高端住宿及餐飲體驗

【日本酒店/ 北海道/ 旅遊/ 滑雪】滑雪愛好者定必聽過日本二世谷這個世界頂級的滑雪勝地，二世谷位於北海道，向來因為得天獨厚的自然景色和氣候而引人入勝，有著不間斷的粉雪，在冬天的積雪往往超過15米，成為日本最為著名的滑雪勝地。一家計劃於2024年冬季落成的滑雪酒店Odin Hills，透過無與倫比的奢華和高品質的生活體驗，將二世谷的優勢發揮得淋漓盡致。

Odin Hills Clubhouse（圖片來源：Odin Property）

二世谷向來是戶外運動愛好者的天堂，這裡除了風景如畫還有諸多活動可以進行，在冬天當地不得不滑雪享受絕美雪景，如果夏天則可以進行徒步旅行和打高爾夫球。二世谷獨特的雪景全賴獨有的氣候和地理位置，位於北海道西南海岸，而當西伯利亞高原上的冷空氣吹向日本溫暖的海洋時，水分瞬速被吸收並且形成濃密的雲霧，吹到二世谷上方時雲霧加上冷空氣結合成為當地著名的乾粉雪，於冬季連綿不斷地紛紛落下。

Odin Hills Clubhouse（圖片來源：Odin Property）

當地一家專門開發超高端住宅、酒店和生活方式空間的開發商Odin Property，在二世谷有一系列的頂級奢華住宿和生活體驗空間，其中一個項目Odin Hills Clubhouse由新銳建築師蘆漍啓治（Keiji Ashizawa）設計，座於二世谷羊蹄山，這裡有著引人驚艷的壯麗景色，蘆漍啓治的工作室擅長簡單、高級和精緻設計，透過充分利用每種材料的潛能自然而然地衍生出作品。至於Odin Hills Clubhouse則主打世界一流的設施和精心策劃的服務，從自然中突顯奢華，從奢華中更見健康的態度，加上僅向住戶開放，所以可以為住客提供最為體貼的居住體驗和高山生活方式。

圖片來源：Odin Property

圖片來源：Odin Property

Odin Property於當地的另一個項目Odin Place，則以山屋為設計靈感，提供多樣化的餐飲和零售體驗，包括舒適的咖啡館以及滑雪後供人小酌一杯的酒吧，餐廳則採用現代阿爾卑斯風格設計，整體營造出一個被雪山環繞的奇境，也是到二世谷旅遊滑雪的必到之地。此外，在酒店方面Odin Property亦有一家位於二世谷平富村的精品酒店Kimamaya by Odin，引人入勝之處是9間由著名室內設計師Andrew Bell設計的獨特客房，而酒店內的餐廳，則採用北海道傳統農莊建築風格來設計，可以坐擁冬季獨家美食，並且採用北海道最優質的當地食材，無論是住宿還是餐飲體驗都讓人印象深刻。