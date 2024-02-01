情人節｜送禮選擇紅綠寶石各具意義　結合費伯奇彩蛋呈現心動時刻

情人節的到來是對愛侶表達愛意的好時機，不少朋友都會選擇象徵永恆的愛的寶石作為禮物，原來不同色彩的寶石亦訴說著各自的故事，例如紅寶石象徵著熱烈的愛、祖母綠則是代表著印度哲學七個脈輪中的心輪等等，作為禮物別具意義。

現時入手寶石，除了看寶石的品質和工藝之外，開採的過程和細節亦值得關注，例如著名有色寶石供應商Gemfields堅持以符合道德責任以及公開透明的方式進行開採，使得消費者可以安心選購，沒有道德層面上的負擔。Gemfields的寶石來源有兩大產地，首先是新發現的最重要紅寶石礦藏之一：莫三比克的蒙特普埃茲紅寶石礦，至於祖母綠方面，則在全球單礦產量最大的祖母綠礦——讚比亞的卡棋穆祖母綠礦持有75%的股份。由於寶石價值不菲，所以要在挑選寶石上做到一絲不苟，品牌有自己的先進寶石篩選室，配備如光學分揀機這些高端設備，並且自家研發一套專屬的有色寶石分級體系，在推廣有色寶石方面有莫大的貢獻，甚至推出有色寶石拍賣平台。

紅寶石象徵著熱烈的愛、還有性感、自信、熱情等意義（圖片來源：Gemfields）

情人節落在初春，最適合表達澎湃的濃情蜜意，紅寶石會是最佳的選擇。紅寶石在地球的歷史超過5億年，向來在寶石界擁有崇高的地位，有著很多非常正面的象徵意義，例如火熱、性感、自信、熱情等等，所以不只作為禮物，在很多隆重的盛大場合佩戴紅寶石都是表現自信、吸引眼球的選擇。不過如果性格上不想太過搶眼，則可以選擇較為平和、帶有禪意的祖母綠，寶石的綠色對應著印度脈輪理論以心臟為中心的「心輪」顏色，心輪影響著愛的能量流動，可以帶來和諧的人際關係，但如果心輪失衡則會容易出現情感問題。在美學上，祖母綠亦帶有優雅風範，適合熟悉自己、懂得愛與被愛的對象佩戴。

Fabergé × Gemfields玫瑰金紅寶石愛心驚喜彩蛋吊墜（圖片來源：Gemfields）

適逢情人節，Gemfields今年與著名珠寶品牌Fabergé（費伯奇）合作，「彩蛋」大家聽得多，原來是源自於「費伯奇彩蛋」，Fabergé的二代傳人、Peter Carl Fabergé於1882年開始以一生來製作出69顆蛋型工藝品，這些彩蛋大多以貴金屬、琺瑯和寶石製成，由於極為稀有而且用料上乘，加上並無實用功能純粹彰顯奢華的工藝品，「費伯奇彩蛋」因此成為了奢侈品的代名詞。是次推出的Fabergé × Gemfields玫瑰金紅寶石愛心驚喜彩蛋吊墜，沿襲了Fabergé奢華精緻，帶有別具辨識性的立體設計，由14顆精美切割的圓形鑽石鑲嵌，賦予了溫柔典雅的韻味，打開彩蛋則是令人驚豔的心形紅寶石，象徵著驚喜心動的愛意時刻。