超級潛艇成遊艇最佳替代？一切皆可客製重新定義未來水下奢華體驗

奢華生活不斷等待被重新定義，奧地利正在研發一艘超級潛艇，將令人意想不到的奢華體驗擴展至250米深水底。有見於遊艇產業正在面臨龐大的需求，對於遊艇設計隨之而有更大的要求，例如更高的隱私度、個性化、多元體驗、當然還有安全性。來自奧地利的Migaloo設計出一款長達165米的潛艇，同時亦是一艘超級遊艇，讓目標受眾超級富豪享受私人水下冒險生活。

圖片來源：Migaloo

Migaloo M5介乎於超級遊艇與潛水艇，為現有的遊艇和帆船活動提供更高層次的替代方案，一般潛艇因為要隱密活動所以大多以深色設計，為作出區分，Migaloo M5將設計成亮白色以形成鮮明對比，至於品牌的名字「Migaloo」，則來自澳洲水域中常見的一種白化座頭鯨的名稱。

Migaloo M5可以潛入海面以下250米的深度，航程可達15,000公里，並且可以在水下停留長達四周。在這段時間內，乘客可以享用到各式豪華設施，例如設有DJ台的大型活動區、酒吧、游泳池、水療中心、健身房、私人藝術畫廊和電影院，當然不少得大量的休息室、用餐區和辦公室，分別在左舷和右舷兩側有著突出的水下觀景台，可以欣賞到迷人的水下生態或作海洋研究用途。

圖片來源：Migaloo

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不過除了釋出的訊息和設計圖之外，現時並沒有實體原型可以參考，Migaloo方面指出M5僅為初步及基本的設計，旨在成為一種啟發的靈感，因為品牌的原意是與買家合作設計，內部的設施是可以因應特定偏好和要求製定的。品牌不單只會提供潛艇的客製化設計和製造方案，還可以提供全面的遊艇管理服務，包括船員管理、永續發展管理以及計劃更多的體驗。而且在潛艇本身之外，還有一系列的接駁和延伸交通配套，包括後甲板上的直升機停機坪專門存放直升機的機庫，甚至是無人機和熱氣球等的空中交通，各種水面補給船和登陸艇是必須的，還可備有小型潛艇讓小規模乘客進行水下探索。

圖片來源：Migaloo

品牌會有打造潛艇的念頭，是因為有鑑於現時超級遊艇的擁有者往往渴求更多，不僅是在性能、船隻長度或豪華設計等，還會為自己、客人和貴重物品等的安全性、隱私度和保護性作出考慮，無論對於船上舉行的派對、活動，還是進行商業機密的會議、交易等都能夠安心，甚至可以滿足在科學探究方面的需求，潛艇也比起一般的豪華遊艇做到更全面的可能性。不過正因如此，對於潛艇的要求和製造的難度就更多了，M5分別借鑑了現有遊艇和潛艇的技術，結合雙殼結構、耐壓外殼、不依賴空氣而增強的能源推進等技術，所以索價不菲，預計每一艘的價值高達20億美元。