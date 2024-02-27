世上唯一碳中和太空船海王星號　氣球升空6小時太空邊緣之旅

【太空旅遊/ 環保】隨著人類對於太空探索的熱切追求，上太空不再是宇航員的專利，目的亦非冒險探索，而是體驗。近年不少企業都在研發民航太空船，太空旅行預計會成為一波熱潮，但相信初期會出現一票難求的現象，不過太空船的發展開始超出大家的想象，有別於傳統的船體，原來採用氣球形態可能更為便捷、更加環保。

太空船海王星號（圖片來源：Space Perspective）

太空旅遊公司Space Perspective現正研發一款號稱為「世上唯一的碳中和太空船」，海王星號（Spaceship Neptune）由氣球、下降系統和海王星太空艙組成，與其他常見的太空船不同的是，載人太空艙在飛行途中會與飛行系統分離，再轉移到另一個飛行系統，整個飛行過程中都會固定在氣球上，從而實現安全且慢速的飛行體驗。早前曾為大家介紹過同類型的太空船，來自法國初創企業的「Zephalto」，同樣使用氣球的方式將旅客帶到離地25公里之處作短暫停留，機票一開放發售便大受歡迎。

Zephalto（圖片來源：Zephalto）

海王星號與Zephalto同樣地採用氣球，有別於以往的火箭方式進行升空，重新定義了太空旅行的標準，好處是氣球升空不需要燃燒大量的能源，換言之是一種更為低碳環保的方法。海王星號所用的能源是可再生氫氣，以每小時12英里的速度緩慢上升，讓乘客不需要特別訓練都可以在任何健康狀況之下獲得這種升空體驗，門檻大大降低而安全性則有所提升。至於下降系統方面，海王星號位於太空艙和氣球之間設有降落傘，如果不幸地發生意外情況，滑道可以立即無縫地接管主系統確保安全著陸，Space Perspective方面指出這個做法已有數十年的歷史，多達過千次飛行中成功率達到100%。

太空船海王星號（圖片來源：Space Perspective）

太空船海王星號（圖片來源：Space Perspective）

海王星號升空之後到達平流層，這趟「太空邊緣之旅」持續時間較以往的太空旅遊方案更長，可以持續六個小時，使乘客能夠盡情享用機上設施和飽覽風景，當中包括Space Perspective所認為每架太空船都需要擁有的酒吧，機上將會帶備不同的植物和香草，例如薰衣草、羅勒和迷迭香，適用於準備食物和飲品。由於太空船不會到達零重力的高度，所以能夠提供功能齊全的浴廁「太空水療中心」。Space Perspective指出海王星號的太空艙體積是競爭對手的兩倍，直徑為4.9米而內部體積有多達60立方米，可以容納一名駕駛員和八名乘客，以其寬大的尺寸還為太空艙留出了空間打造有史以來最大的窗戶，景色之震撼難以想象。

太空船海王星號內部（圖片來源：Space Perspective）

此外，加壓太空艙休息室將會備有豪華座椅、互動照明和音響系統，並可以在傳感器和螢幕上得悉航班的深入科學數據，休息室有足夠寬敞的空間讓乘客自由站立和移動，亦配備Wi-Fi隨時與地面上的朋友保持聯繫。Space Perspective將會於今年內進行首次載人試飛，計劃於2025年開始發售多達1,750張預售票，每個座位的預計成本為125,000美元。