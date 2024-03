百達翡麗最具歷史價值純時間腕錶拍賣　為傳奇藏家打造意義非凡

【Patek Philippe/ 百達翡麗】高級腕錶的驚人價值,在市場的熱度之外往往取決於其稀有性,而且品牌價值遠超於產品本身,所以如果作品能夠代表到品牌的重要里程碑或特別意義,更能夠成為一錶難求、最珍貴的時計瑰寶。在即將到來的四月,蘇富比將會上拍一枚來自Patek Philippe百達翡麗於1952年製造的驚世之作,作為品牌首枚製造的自動上弦腕錶,還是特別為品牌的傳奇級收藏家J.B. Champion專門打造的,意義非凡別具珍藏價值。

圖片來源:蘇富比

這枚Patek Philippe型號2526作品於1962年製造、在1953年首次面世於Basel Fair,配備了12-600 AT機芯是品牌有史以來最出眾的自動上弦結構,亦因為想採用一種不會老化或氧化的物料,以象徵時間的永恆之美,於是配備了珍貴的琺瑯錶盤。錶背底蓋刻有「The First Self Winding」和「Made Especially for JB Champion」,打開底蓋在機芯夾板刻有序號「760'000」。

圖片來源:蘇富比

這個型號製作至1960年,於短短數年間僅製作了3,000枚機芯,不過在過去40年的拍賣當中,只有少數作品重現於市場,包括320枚黃金、95枚粉紅金、21枚白金及23枚鉑金。這個型號能分為4個不同期數,現時通過技術可以辨別早期型號,2526機芯大多配備Gyromax擺輪,最早期的150枚機芯則配備了雙金屬補償擺輪。至於錶殼方面分為三個部分,錶圈、中心殼及錶背,2526的錶圈大多不能分離的,最初的機芯也沒有滾珠軸承。

圖片來源:蘇富比

作品的彌足珍貴之處,當然是特別為當時重要的收藏家J.B. Champion而設。當此作首現於Basel Fair時已得到極佳的熱度,直到當年夏季由紐約Henri Stern機構獻給J.B. Champion。這位藏家生於1917年,他有另一個身份是一位非常出色的刑事辯護律師,於過去的30年中他的收藏僅有3枚出現過在市場,當中的2枚是為他本人特製的,包括一枚破紀錄的天文台認證時計於2012年由佳士得拍賣,當時拍出了天價380萬瑞郎,以及是次拍賣這枚作品,由於其意義非凡,亦可稱得上為最具歷史價值的純時間腕錶,期待在四月的蘇富比拍賣中奪得佳績。