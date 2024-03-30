ROLEX Day-Date手錶最新行情　勞力士總統錶這1材質跌穿官方定價

深受層峰市場以及國內外名人喜愛的ROLEX勞力士旗艦系列「總統錶」Day-Date，以現今標準而言，手錶具備的日期與星期顯示功能不算很複雜，但是在1956年品牌剛研發出這款產品時，它可是全球首款面盤能同時顯示日期還有星期全寫的手錶，加上勞力士堅持採用貴金屬製作，使得手錶的定價比起其他系列高出許多，而品牌也只有在這個系列才會使用「President元首型」錶帶（由三排半環形鍊節組成），更別提系列作品還會有錶圈、鍊帶或時標以及面盤鑲鑽等變化型態，這些細節都有助於突顯手錶能夠反映錶主身份地位的作用。

如今的Day-Date系列分別有36和40mm兩種尺寸，以男性而言雖然兩種尺寸都合適，但是在有得選的情況下，通常多數人還是會選擇40mm為主，而不管尺寸為何，總統錶的定價都在台幣110萬以上，入手門檻和一般勞力士手錶的印象有段差距。

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即使Day-Date系列原本的定價已經相對高，但近年來勞力士調整產品價格時，此系列也會跟著一起漲，以系列中定價最低的40mm款式228238為例，這款錶為黃金材質、坑紋錶圈，時標沒有鑲鑽，它在疫情爆發前的2019年定價是NT$ 1,157,000（折合約HK$ 283,610）；四年多過去、疫情也退散得差不多之後，手錶的定價在這些年間也陸續漲過幾波，同款目前的定價最新已經漲破31萬，五年前後定價約漲了18.5%，平均一年就會漲個1萬多港幣——回不去的物價。Day-Date系列除了尺寸區隔之外，大致可以分成黃金、永恒玫瑰金、白金與鉑金等款式，每種款式隨著鑲鑽與否、面盤材質等因素，價格也會有個別差異，以下就以Day-Date 40mm各種錶殼材質中最基本的款式為例，帶大家瞭解一下系列的定價處於何種水準。

228238（黃金）——HK$ 316,400

228235（永恒玫瑰金）——HK$ 340,900

228239（白金）——HK$ 340,900

228236（鉑金）——HK$ 509,600

從四種材質的Day-Date定價可知，鉑金款是其中最為珍貴的一種，定價比起其他三種貴金屬要高出一個檔次，堪稱是總統錶中的貴族。而也由於系列定價門檻高的關係，所以它們在二級市場的價格比起勞力士其他熱門錶而言相對穩定，經歷過2022年第2季以來高級手錶行情普遍往下掉的低潮後，Day-Date系列最近半年的價格大致也都還在跌，只是跌幅已經沒那麼劇烈。

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ROLEX 5款絕版Daytona手錶最新行情 勞力士白迪熊貓近月稍有回升根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，四種材質的Day-Date入門款在2023年進行到第三季中段的行情分別是黃金款的42,305美金（約合港幣33萬）、永恒玫瑰金款的48,834美金（約合港幣38萬2）、白金款的43,071美金（約合港幣33萬7），以及鉑金款的85,518美金（約合港幣66萬9），當時四款總統錶都是屬於超定價水準，想入手預算要抓寬鬆些才有機會。

轉眼到了2024年，過去半年以來，Day-Date 40mm的二級市場價格還是持續往下探，其中黃金款的行情曲線算是四種材質中比較穩定的，其他三種材質的身價則是在2023年9月、10月之後紛紛出現比較明顯的降幅（倒是玫瑰金款近四個月內行情有回穩的跡象）；同樣根據WatchCharts的資料，目前黃金、永恒玫瑰金、白金與鉑金Day-Date 40mm的行情依序是41,139美金（約合港幣32萬2）、46,772美金（約合港幣36萬6）、39,973美金（約合港幣31萬3）和77,483美金（約合港幣60萬6），其中白金款和鉑金款由於12月底迄今雙雙價格持續下滑，導致前者目前的行情又已經跌破定價線，因此Day-Date 40mm四種材質中就只有白金並非超定價。

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以最新的行情來看，超定價的三種貴金屬材質Day-Date 40mm以鉑金最搶手，溢價率來到22.4%之多，至於永恒玫瑰金款式的溢價率也有12.7%、黃金款的溢價率也維持著6.8%。若你對Day-Date系列很有好感，而且對於錶殼材質沒有特別偏好，現在要入手白金款式的門檻還是相對最低的選擇，但如果入手後會考慮再轉手的話，手錶的保值性也還是必需考量進去，這時白金款就不一定是最理想的目標了。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士總統錶Day-Date「一材質跌破定價線」最新價格與行情整理】