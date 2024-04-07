AP皇家橡樹16202ST最新行情整理　愛彼Jumbo近月跌勢收窄溢價130%

AUDEMARS PIGUET愛彼旗下最廣為人知的作品Royal Oak皇家橡樹系列問市已經超過50年，回想1972年這款作品剛誕生時頗受非議，因為那個年代高級手錶市場的主流還是小錶徑的貴金屬正裝錶，然而愛彼AP卻在石英革命正要風起雲湧之際，硬是打造出了Royal Oak這款高級不鏽鋼運動錶，皇家橡樹首款型號5402推出當時定價高達3,300瑞士法郎（約合HKD 28,660），比起同期的不鏽鋼手錶定價貴了3～4倍以上，甚至皇家橡樹5402的定價還比某些愛彼AP自己的貴金屬正裝錶更貴，這個大膽策略強勢衝擊了當時市場的價值觀，許多人認為一款鋼殼運動錶上不了大雅之堂，價格卻令人大開眼界，所以當年有人會覺得這款手錶一旦過了剛上市時的熱潮與討論度，很快就會因為性價比因素而被淹沒在歷史洪流中。

結果⋯⋯皇家橡樹的命運完全打臉了當年一票看衰它的人，搞不好連愛彼AP都沒料到在50年後，這系列會成為他們最知名、最經典也最暢銷的超人氣作品。皇家橡樹系列發展至今日陣容非常龐大，目前品牌官網收錄的RO手錶就有127只之多，然而其中最能傳承5402血統的，當然還是皇家橡樹Jumbo超薄二針錶莫屬；這款錶歷經2022年系列50週年改款，型號已更新為16202，而在此款式各種材質衍生的不同型號中，通常最受層峰市場收藏家青睞的，還是讓人感覺最正統的16202ST.OO.1240ST.02這款不鏽鋼錶殼、鍊帶搭配藍色面盤的經典中的經典了。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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16202ST.OO.1240ST.02（以下簡稱16202ST）型號最後面的.02是指過了2022年後，由於手錶搭載7121機芯的自動盤已經從50週年紀念樣式改回一般愛彼AP機芯的造型，因此型號也從.01變更為.02，由此區隔是否為週年紀念款。而光是從16202ST.OO.1240ST.01變更為16202ST.OO.1240ST.02，手錶的定價在短短裡年就已經調整過幾次，還記得.01剛出道時的定價為NT$ 970,000（約合HKD 237,680），結果到了2023年變更型號後品牌又重新調整過價錢，如今不鏽鋼皇家橡樹Jumbo超薄二針錶的定價已經悄悄漲至以下的金額。

16202ST.OO.1240ST.02——HK$272,000

可見自從改款以後，皇家橡樹Jumbo超薄二針錶的定價也在短時間內漲了不少，這和手錶近年的二級市場價格曾爆衝至頂點多少有關，不過從2022年後半年開始，等到16202ST陸續開始有貨進入到二級市場，它的行情也受到大環境影響逐漸從高點往下落，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，16202ST的國外報價在2023年第三季末段時已經持續下跌到90,303美金（約合HKD 706,440），可是把這樣的價格與手錶的定價一對照不難窺見它的溢價率還是高得驚人。

同場加映：AP x Travis Scott皇家橡樹聯名手錶 朱古力Royal Oak限量200枚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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又過了半年到2024年3月，原本從2023年7月～9月左右的這段期間，16202ST的行情都還算平穩甚至還有小幅成長，可是從10月底開始一直到2023年12月，手錶的身價下降得又急又快，但是邁入2024年1月後又有漲回來一點，最近這個月則呈現小小漲高後又緩緩下降的趨勢，同樣由WatchCharts的資料庫中找到的國外市場報價可知，這款錶目前的行情已經降至80,684美金（約合HKD 631,190）的水準。回顧2023年12月中旬時手錶價格開始跌破8萬5千美金關卡，從那之後跨了年至今，16202ST的行情持續往8萬美金的那條線靠攏。即使如此，16202ST還是穩穩的處於超定價境界，以最新的國外報價來計算，手錶的溢價率還是有130.5%之多，一枚不鏽鋼二針運動錶能夠索價超過60萬港幣，這真的是要像皇家橡樹般的巨星級地位才有可能達到。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛彼AP皇家橡樹Jumbo 16202ST「一個月內穩步緩降」 最新價格與行情整理】