Panerai傳承優良軍事血統　海豹突擊隊聯承特別版全球限量登場

喜歡Panerai的錶迷大多都鍾情於其軍事味濃，推出的作品有著軍事血統，皆因錶廠多年來曾與不同部隊合作製作錶款，例如有意大利海隊專用的Radiomir，以軍錶規格打造而成的Luminor，還有今回要介紹的「Navy SEALs」，直接被冠以美國海軍特種部隊海豹突擊隊的名字。以往這個系列僅在美國地區發售，但藉著最近推出最新限量版，同時亦將之帶到全球各地，讓軍事錶迷可以更輕易得到此心頭好。

Luminor Chrono Navy SEALs PAM01409（圖片來源：Panerai）

Panerai創立自1860年的佛羅倫斯，由創立人Giovanni Panerai在此開立城中首家製錶學校及鐘錶店，直到20世紀開始品牌為意大利海軍提供精密儀器及時計，從中研發出一種專為水底而設的專利發光材質Radiomir，同名系列腕錶亦成為了意大利海軍專用時計。來到1953年，品牌繼而與美國海軍展開合作，為其提供軍事儀器，後來到了2022年，雙方再度合作推出與海豹突擊隊聯乘的三款特別版腕錶，當時的作品以知名潛水錶系列Submersible為藍本，數量稀少而且僅在美國本土發售，所以想要入手並非易事。於去年，品牌終於決定將Navy SEALs帶到全球，及後推出五款新作，當中的焦點落在限量特別版「Luminor Chrono Navy SEALs PAM01409」。

Luminor Chrono Navy SEALs PAM01409（圖片來源：Panerai）

「Luminor Chrono Navy SEALs PAM01409」這款作品一大特色是其44mm錶殼以「Brunito」不銹鋼製成，外型強悍不負海豹特擊隊之名。標誌性的Luminor枕形錶殼及錶冠護橋加入了象徵著軍事的綠色橡膠圈，在防護性能之上兼顧美學。「Brunito」不銹鋼經過物理氣相沉積（PVD）真空鍍膜加工技術處理，利用真空高溫使金屬離子化與氣體融合，繼而產生一種合金薄膜。然後每一枚錶殼都會經過人手打磨達到一種微妙的仿古感，呼應著品牌悠久的軍事歷史，粗獷質感亦與海豹突擊隊砥礪前行的精神甚為貼切。

Luminor Chrono Navy SEALs PAM01409（圖片來源：Panerai）

錶盤設計方面，兩個小錶盤左右並排，採用標靶的設計甚為獨特，煤灰色錶盤符合整體感覺別具質感，錶盤邊緣內圈設有測速刻度，橙黃色秒針和小分針搶眼出眾。作為聯乘特別版有兩個位置彰顯出Navy Seals的標誌，分別是6點鐘位置的字眼以及底蓋上鑄刻上海豹突擊隊的標誌。至於機芯方面採用了P.9200自動機芯，動力儲存達42小時，再配搭具有極佳耐磨性和抗腐蝕的黑色橡膠帶，全方位達到高水準耐用性能。此作僅限量推出562枚，於全球Panerai專門店獨家銷售。