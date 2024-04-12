ROLEX GMT-Master II手錶最新行情 勞力士百事圈傳停產身價急升
/ 2024.04.12
GMT-Master II與水鬼系列類似，雖然是強調機能性的運動錶，但是它的材質類型相對多元，從入門的不鏽鋼、進階一點的金鋼，再到永恒玫瑰金、白金與黃金等貴金屬一應俱全，尤其品牌在2023年重新帶回黃金搭不鏽鋼的半金款式以及黃金款式引起市場關注，而且還順應這兩種材質組合再延伸出灰黑配色的陶瓷錶圈，讓人的選擇性又變得更多。
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一般而言不鏽鋼款的GMT-Master II由於定價相對親切，所以成為市場上最受歡迎的系列成員，目前此系列的12只錶當中就有6只是不鏽鋼材質製成，剛好佔了5成的比例，但是也因為定價比起貴金屬款式漂亮，導致市場對鋼殼GMT-Master II趨之若鶩，結果就是推高了此類手錶的二級市場價格，故單純看手錶的定價不見得能反映它的是人氣與強手程度。有關三款鋼殼GMT-Master II，目前它們的品牌定價如下，要注意的是，鋼殼的GMT-Master II每款型號都有五珠帶與三板帶兩種設計，前者的定價會比後者稍高一些。
藍黑圈
126710BLNR-0002（五珠帶）——HK$ 89,500
126710BLNR-0003（三板帶）——HK$ 87,800
百事圈
126710BLRO-0001（五珠帶）——HK$ 89,500
126710BLRO-0002（三板帶）——HK$ 87,800
左冠綠黑圈
126720VTNR-0001（三板帶）——HK$ 92,000
126720VTNR-0002（五珠帶）——HK$ 93,700
以定價而言，鋼殼GMT-Master II的確是逐年升高，以2020年為例，當時系列還只有126710BLNR-0002和126710BLRO-0001兩款不鏽鋼款式，它們的定價「僅」HK$ 75,400，四年過去後兩款錶光是定價就漲了超過1萬港幣，但這漲幅事實上還很難以追上手錶在二級市場行情的成長。
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弔詭的是，過去我們對於GMT-Master II的印象就是搭配三板帶，因此當勞力士在2018-2019年連兩年推出搭配五珠帶的藍黑圈和百事圈時，剛開始大家還有點不習慣，紛紛開始懷念起過去的三板帶時期，但因為當時的環境下市場別無選擇只有五珠帶，就算品牌中途在2021年又無預警帶回三板帶的百事圈與藍黑圈，結果形勢反而有點逆轉，目前在二級市場上，五珠帶的鋼殼GMT-Master II行情反而略高於三板帶了。
根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料在2023年10月時的追蹤，當時126710BLNR-0002、126710BLRO-0001和126720VTNR-0002（皆為五珠帶）的國外報價分別是16,980美金（約合港幣13萬3）、19,159美金（約合港幣15萬）和19,408美金（港幣15萬2），當時已經處於二級市場熱門錶價格連續下滑的階段；至於又過了半年左右的現在，這三款鋼殼GMT-Master II爆款的身價又呈現怎麼樣的變化呢？
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同樣從WatchCharts公佈的市場調查結果可知，126710BLNR-0002、126710BLRO-0001和126720VTNR-0002目前的二級市場價格依序是16,592美金（約合港幣13萬）、20,435美金（約合港幣16萬）和18,247美金（約合港幣14萬3）；純就金額來看，三款錶的人氣半年來出現一些變化，其中原本行情較好的126720VTNR-0002在去年10月時就已被126710BLRO-0001迎頭趕上，近五個月這種狀況都依舊延續，而且前者行情半年來差很大，這段時間的二級市場價格縮水約6%，相較之下百事圈的價格反而有先跌後升的態勢，從2023年11月後就一路上揚至今（或許和百事圈盛傳會停產有關）。至於藍黑圈最近的發展倒是戲劇性，雖然從去年10月到11月有比較明顯的下滑，可是11月中旬後開始回升，近四個月的行情大致都保持在16,000美金以上，而且還是逐月有漲一點回去，短時間內起伏變化頗大，不過若純以二級市場的報價而論，它仍舊是目前鋼殼GMT-Master II中搶手度相對較低的一款。
但話說回來，這三款鋼殼GMT-Master II的行情還是高於定價，現在溢價率最高的是百事圈126710BLRO-0001的87.4%、其次為綠黑圈126720VTNR-0002的62%，藍黑圈溢價率也有52.2%的程度，想入手還是要付出不小的代價。
※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士鋼殼GMT-Master II「百事圈謠傳停產效應發酵中」 最新價格與行情整理】