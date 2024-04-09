Rolex勞力士2024新錶｜灰黑圈GMT-Master II登場鐘錶與奇蹟錶展

【Rolex勞力士2024新錶/日內瓦鐘錶與奇蹟/GMT-Master II】於今日（4月9日）相信錶迷們早已靜心等待於瑞士日內瓦舉行的Watches & Wonders Geneva開幕，而焦點之一當然是每年都會引起熱話的勞力士ROLEX，今年的新錶預測呼聲最高的不外乎是GMT-Master II，世上第一款GMT-Master（型號6542）是在1954年面世，今年來到70周年，肯定會有有大舉動。果不其然，數枚新錶出爐打響頭炮是就是最新的灰黑圈GMT-Master II。

圖片來源：Rolex

其實對於GMT-Master II本來錶迷們最大的期待是可樂圈，自從2013年革新了雙色陶瓷圈技術之後，2014年推出了人氣極高的百事圈，可樂圈的出現可謂是萬眾期待，直到2022年勞力士曾對新配色陶瓷部件申請專利，看似坐實了可樂圈的回歸。不過今年的灰黑雙色Cerachrom陶瓷錶圈亦不令人失望，微妙的和諧配色巧妙地呼應了日夜更替，配合黑色錶面低調又型格。

圖片來源：Rolex

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新錶的另一焦點還有綠色24小時指針，GMT-Master II錶款除了傳統時針、分針及秒針外，還配備獨立24小時指針配合24小時刻度雙向旋轉外圈，可以獨立調校，不會影響分針和秒針的運行，可以顯示替代時區，指向與佩戴者共鳴的另一個地點，呼應著新作的主題「情感共鳴」（Echoing emotions），24小時指針的顏色曾與陶瓷錶圈的顏色相呼應，例如藍色與紅色，過往亦曾用過勞力士的「官方綠色」，新作沿用了這一經典顏色令人喜出望外。

圖片來源：Rolex

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此外，新作提供兩款新版本，分別搭配Oyster錶帶或Jubilee錶帶，官方定價分別為87,800港元及89,590港元，手錶的材質同樣以勞力士專利合金Oystersteel蠔式鋼打造，具有極高的抗腐蝕性和抗震性能，即使在極端環境下仍然保持著出色的光澤和耐用性，搭配自家研發Calibre 3285自動上鍊機芯，陪伴旅行者征服遠方，無遠弗屆。