勞力士Submariner手錶系列最新行情　黑水鬼、綠水鬼價格全面上揚

勞力士最受市場喜愛的明星人氣王Submariner系列，其中又以不鏽鋼材質的三個型號如124060（無曆黑水鬼）、126610LN（黑水鬼）和126610LV（綠水鬼）市場詢問度高居整個系列的Top 3。水鬼系列2023年雖然難得邁入70週年，但品牌倒沒有什麼大動作慶祝的意思，只有126610LV改成MK II版本，稍微讓錶迷可以藉此感受到系列歡渡週年里程碑的意義，所謂的綠水鬼MK II，大致來說是勞力士調整了綠色Cerachrom陶瓷錶圈的配方，使其外觀呈現出較淺的萊姆綠色，而非MK I的深綠色，陶瓷圈的綠色調變淺似乎有意向初代綠水鬼16610LV致敬的味道，也讓人入手126610LV時多了點驚喜感。

撇開綠水鬼身上出現的微妙變化，通常大家最關心的還是水鬼的價格行情，這系列在2024年1月時剛又再度漲過一次價，目前三款水鬼最新的原廠價格分別如下：

124060——HK$ 75,100

126610LN——HK$ 84,400

126610LV——HK$ 88,600

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水鬼家族打從2023年之後，入手門檻就是3字頭起跳，想想大概四年前時，這三款錶的原廠價格都還在7萬以內，四年之間物價上漲的幅度實在滿大的。不過現在如果能用定價就買得到這三只水鬼已經是一種奢侈的享受，因為你知我知它們的市場價格早就被炒高到不同境界，所以原廠價格參考的意義大於實質意義，因為在二級市場根本找不到有人肯用原廠價格割愛水鬼。

但是從2022年第二季開始，眾多熱門錶水漲船高的行情紛紛遇到撞牆期開始往下滑，一直到過了快兩年的現在還是沒有明顯的反彈，原本在2022年第二季時，我們都還在訝異怎麼就連黑水鬼、綠水鬼這些爆款的價格都有從高峰往下降的趨勢，結果來到2024年3月，想不到這三款錶的身價還是緩緩的下跌中。

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，三只水鬼在2023年9月底的二級市場價格分別是124060：11,692美金（約合港幣9萬2）、126610LN：13,285美金（約合港幣10萬4），以及126610LV：15,484美金（約合港幣12萬1） ，當時這樣的行情已經是連續數個月下滑後的數字，想不到半年過後的現在，三只水鬼的價格還沒跌到谷底。

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在國外最新的報價部分，WatchCharts指出三款錶的二級市場價格分別是124060：11,590美金（約合港幣9萬1）、126610LN：13,242美金（約合港幣10萬4），以及126610LV：15,247美金（約合港幣11萬9），三款水鬼最近三個月的行情還算平穩，甚至從2024年2月底開始至今都不約而同小小往上漲一波。不過要注意的是目前三款水鬼的溢價率隨著身價縮水也在慢慢降溫中，其中溢價率最高的還是綠水鬼（約41%）、黑水鬼溢價率29%居次，無曆黑水鬼的溢價率則是27.3%，單看這樣的百分比會覺得還是有點小誇張，不過若和三款錶將近兩年前的巔峰行情一對照，現在的二級市場價格其實還算吸引人。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士「黑水鬼、綠水鬼全面上揚」 各型號原廠價格與最新行情對照】