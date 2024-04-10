2024勞力士新錶懶人包｜綠針GMT-Master II　珍珠母貝Daytona絕美

2024年的錶壇盛事——日內瓦鐘錶與奇蹟錶展已經正式開始，參展的54個主流與獨立製錶品牌也都齊聚一堂，展現他們最新的工藝進展，其中最受到矚目的品牌不作第二人想，絕對是ROLEX勞力士。

勞力士今年在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展共推出了六個系列的新品，一如過往，錶展前傳聞傳的滿天飛的謠言與預測，最終「猜對」的部分命中率極低，果然勞力士還是沒這麼容易看透的品牌，那麼他們在2024年究竟準備了什麼樣的新品陣容來引領市場風騷呢？以下針對各系列新品帶大家快速掌握重點。

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GMT-Master II——116710綠針後繼型號登場

錶展前傳得沸沸揚揚的紅藍百事圈停產終究成了空響，不過勞力士倒是也有推出新款的不鏽鋼GMT-Master II，這次品牌延續2023年126713GRNR和126718GRNR採用的灰黑雙色Cerachrom陶瓷錶圈，搭配黑色漆面面盤，同時將自從116710停產以來僅使用在系列左冠錶126720VTNR的綠色兩地時間指針帶回，同時面盤6點方向的「GMT-MASTER II」字樣也回復為綠色，型號不難猜就地升級為126710GRNR，大家熟悉的綠針這次終於回來了，勞力士延續先前鋼殼GMT-Master II的傳統，同步釋出三板帶與五珠帶款式供市場選擇。

Deepsea——首見黃金鬼王

勞力士防水性能最強的系列Deepsea也加入水鬼行列，新增加黃金款式，搭配藍色陶瓷錶圈與藍面，成為性能強化版的黃金藍面鬼王。此次的黃金Deepsea採用藍色陶瓷製作壓力環，這是勞力士新嘗試的零件組合，至於手錶的排氦閥與底蓋則是以RLX鈦金屬，確保手錶能在強悍防水系能、保護性與舒適性之間取得平衡。而如果以手錶的3900米防水能力而言，放眼錶壇它應該也是防水性最突出的貴金屬手錶之一了。

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1908——攻頂鉑金冰藍面

勞力士的新世代正裝錶1908今年持續改款，不過不像一般錶展前預測品牌可能會延伸出配置進階複雜功能的新作，2024年登場的1908事實上僅為錶殼改款，但是品牌這次替手錶換上的是頂級的950鉑金材質，這也代表手錶的面盤顏色也一併升格為通常只有勞力士鉑金手錶才能享有的冰藍色。除了錶殼材質與面盤顏色外，品牌為了突顯鉑金與白金錶殼的差異，還特別在面盤上新增機刻穀粒紋理，而且和去年的白金或黃金款一樣，鉑金款一出也分別有棕色鱷魚皮錶帶與黑色鱷魚皮錶帶可選。

Cosmograph Daytona——珍珠母貝與鑽石上身

Daytona今年的新款著重在裝飾工藝，勞力士分別採用黑色或白色的珍珠母貝作為面盤，同時還在白金、黃金、永恒玫瑰金等不同材質的錶圈是鑲有36顆梯形切割鑽石，而這一批新的美型Daytona有的配置Oysterflex橡膠錶帶，也有的則是搭配與錶殼同材質的金屬鍊帶，同時在部分款式上，還會呈現面盤與計時小錶盤分別配置白／黑對比色的效果，形成以珍珠母貝勾勒而成的熊貓面／反熊貓面造型。

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Day-Date 40——細節微調組合成眾多新面孔

Day-Date系列2024年的新款重點也放在裝飾工藝層面，因此勞力士新增了漸變色、珠光白色珍珠母或藍綠色等面盤，加上羅馬數字或幾何造型時標，另外還有坑紋錶圈或鑲鑽錶圈等細節變化，衍生出相當大量的新作陣容。其中Day-Date 40部分有兩款作品為品牌主打，一為永恒玫瑰金錶殼搭配漸變石板灰色面盤，另一款為黃金錶殼搭配珠光白色珍珠母貝面盤，後者還是總統錶系列中首見的新設計，這種細節的小修小改對於Day-Date而言已是司空見慣，變化不大，但總是能讓手錶散發新意。

Sky-Dweller——永恒玫瑰金或黃金材質進駐

Sky-Dweller於2023年推出新世代後，2024年繼續擴張系列陣容。勞力士今年的改款主軸放在18K黃金以及18K永恒玫瑰金款式上，它們通通都搭配五珠帶，同時面盤的顏色也很多元，從白色、灰色、藍色、黑色、巧克力色與金色應有盡有，內部搭載的依舊是規格全面升級的9002機芯，在維持兩地時間與年曆的複雜功能性以及72小時動力之餘，機芯內部構造融入品牌現代標準配備，目的是讓手錶的走時精準度與運作品質都有深入的進步。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2024年各系列新品規格、價格懶人包 GMT-Master II、Deepsea、1908系列新作亮點揭曉】