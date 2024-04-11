2024 PATEK PHILIPPE新錶懶人包　百達翡麗11款新作、價格一次看

PATEK PHILIPPE百達翡麗在2024年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展上有備而來，同步發表多達11款新作。這些錶王新作有的是功能上的突破，有的是設計上呈現過往沒出現過的新元素，還有一些既有款式的改款，而女錶部分由於Twenty~4系列適逢問世25週年，所以品牌也順著週年里程碑替系列增添新血。

而在各式新作之外，百達翡麗也在今年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展之際，宣佈兩項和自家切身相關的新消息，首先是針對百達翡麗印記，品牌重新調整了走時精準度的規範，例如一般機芯直徑在20mm以上的作品，走時精準度的新規需符合-3～+2秒的日差，至於那些蘊含Spiromax®游絲或是寶璣式雙層游絲的機芯，想要通過百達翡麗印記更要求走時精準控制在每日-1～+2秒之間，從中提升手錶的可靠性與品質。

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另一項百達翡麗印記的變革則是對於防水測試的要求，未來所有通過此印記的錶款並標榜防水性能的話，代表手錶至少要能達到30米以上的防水性能，由此全面強化手錶的實用性。

PP 2024年還有一項重要新訊在於品牌決定將2024年5月1日以後所出售的時計，將原廠保固期從2年進一步延長至5年，除了展示品牌對自家產品的信心之外，五年保固期也是目前錶壇愈來愈興盛的主流效期，百達翡麗藉此機會證明自身不斷與時俱進的製錶理念。至於百達翡麗今年到底有哪些新作問世，以下依不同系列帶大家掌握每款的重點、規格與價格。

Grand Complications系列

5520RG兩地時間鬧鈴錶

18K玫瑰金、18K白金材質／AL 30-660 S C FUS自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間鬧鈴功能／兩地時間顯示／鬧鈴時間顯示／鬧鈴時間日夜顯示／日夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42.2mm／參考價：HKD 1,998,800

5160/500R逆跳萬年曆

18K玫瑰金材質／26-330 S QR自動上鍊機芯／時、分、秒、、逆跳日期、星期、月份、閏年顯示／萬年曆功能／月相顯示／藍寶石水晶鏡面、軍官式底蓋／防水30米／錶徑38mm／參考價：HKD 1,558,200

5236P並列顯示萬年曆

鉑金材質／31-260 PS QL自動上鍊機芯／時、分、小秒、大日期、星期、月份、閏年顯示／萬年曆功能／日夜顯示／月相顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑41.3mm／參考價：HKD 1,090,300

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Complications系列

5330G世界時區手錶

18K白金材質／240 HU C自動上鍊機芯／時、分、日期顯示／世界時區功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑40mm／參考價：HKD 590,600

5396G-017年曆錶

18K白金材質／26-330 S QA LU 24H自動上鍊機芯／時、分、秒、日期、星期、月份顯示／年曆功能／月相顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑38.5mm／參考價：HKD 489,700

Nautilus系列

5980/60G計時碼錶

18K白金材質／CH 28-520 C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑40.5mm／參考價：HKD 608,700

Aquanaut系列

5164G兩地時間手錶

18K白金材質／26-330 S C FUS自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／兩地日夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑40.8mm／參考價：HKD 486,100

5269R石英兩地時間手錶

18K白金材質／石英機芯／時、分、秒顯示／兩地時間顯示／日夜顯示／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑38.8mm／參考價：HKD 272,600

5268/461G珠寶錶

18K白金材質／26-330 S自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／錶款鑲矩形切割藍寶石72顆，約重5.29克拉、矩形切割鑽石38顆，約重2.03克拉、圓形切割鑽石160顆，約重0.71克拉／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑38.8mm／參考價：HKD 1,817,100

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Golden Ellipse系列

5738/1R二針錶

18K玫瑰金材質／240自動上鍊機芯／時、分顯示／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑39.5x34.5mm／參考價：HKD 463,400

Twenty~4系列

4910/1201R-010

18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑30x25.1mm／參考價：HKD 367,100

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PATEK PHILIPPE百達翡麗2024年各系列新作規格、價格一次看】