TUDOR｜帝舵2024新款手錶懶人包　Black Bay作主打　女士也有選擇

TUDOR帝舵2024年推出的新品路線予人一股保守感，除了款式偏少，設計上也比較沒有狹義的「全新」創作，當然這種穩定中求進步的改款策略端看我們用什麼角度看待——有的人會覺得新鮮感不足、缺乏全新元素的刺激；另一派的人則是對於品牌針對已有一定口碑與評價的作品繼續延伸、拓展產品深度樂觀其成，因此品牌這次推出的新品到底能不能打中市場，其實每個人都會有自己的定論。

這次品牌的新作主要聚焦於Black Bay系列，另外比較文靜路線的Clair De Rose系列，也有面盤配色的微調來吸引女性市場的目光，以下針對帝舵2024年新增加的四款新作來個總整理，讓大家快速看懂這批新成員的特色何在。

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黑面黑圈純粹潛水錶本格派——Black Bay

新世代的Black Bay最大變革就是手錶內部採用通過瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證的MT5602-U機芯，這款作品2023年剛改朝換代時乃是配置致敬系列2012年誕生時的紅色錶圈搭配黑色面盤組合，來到2024年品牌則是替手錶換上黑色錶圈搭配黑色面盤，同時指針與時標也延續錶殼的銀白色系，至於夜光塗層也從復古的米黃色修改為潔淨的白色，整體看起來摩登而簡練。

滿城盡帶黃金甲——Black Bay 58 18K

帝舵在2021年推出錶殼採用黃金材質、錶背有透明底蓋設計的Black Bay 58轟動一時，因為手錶的材質與錶背設計和帝舵多數手錶的創作風格有著明顯的出入，加上手錶又是搭配前幾年很夯的綠色錶圈與面盤，一登場就躋身品牌最高貴的潛水錶作品。2024年品牌再度推出黃金材質的Black Bay 58，它的錶圈與面盤顏色一樣是綠色，不過有別於前作啟用的皮錶帶（另附上織物錶帶），新作這次連錶帶都是用黃金製成，高貴感就地升級，價格方面也呈現二級跳的情況，又一次改寫我們對帝舵潛水錶價格的認知。

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貴氣可樂圈現身——Black Bay 58 GMT

BB系列很受歡迎的兩地時間款式如今也延伸進Black Bay 58系列中，錶款的錶徑比起Black Bay GMT略小，降低至39mm，同時手錶的鋁製雙色錶圈也改成黑色與紅色此一先前Black Bay GMT未曾啟用的組合，此外品牌還將錶圈上的24小時刻度、面盤的分鐘刻度、時標與指針通通用上金色，彷彿要向同集團勞力士GMT-Master剛誕生時航空業的黃金年代致敬一般。錶款有個外觀比較難察覺的亮點在於它的MT5450-U自動機芯與Black Bay GMT的MT5652機芯不盡相同，前者乃是通過大師天文台認證的版本，除了動力儲存比MT5652機略少達到65小時之外，手錶的精準度、抗磁性能等表現則是高於瑞士天文台認證一個檔次。

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藍色面盤挹注嶄新活力——Clair De Rose

Clair De Rose系列設計風格偏向典雅、雋永，聲量雖然難以和Black Bay一拼，但是系列鎖定女性客群而設定的26、30及34mm等不同尺寸讓市場在挑選高CP值女錶作品時不會忘了帝舵這個品牌。2024年Clair De Rose跳脫之前比較平實的白色面盤，品牌融入「帝舵藍」作為面盤顏色，面盤本有的浮雕圖案依舊帶有強烈裝飾風格，同時市場還是可以視預算選擇羅馬數字時標版本或鑲鑽時標版本，定價從2萬～2萬6不等，放眼同級別品牌女錶競爭力不因面盤顏色不同而減弱。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵2024年新款速報 Black Bay等主打新作規格、價格介紹】