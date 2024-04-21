ROLEX新款Daytona手錶最新行情　勞力士半金鑲鑽款半年來低開高走

ROLEX勞力士旗下台柱之一的Cosmograph Daytona（下稱Daytona）系列甫於2023年迎來重大變化，品牌為了慶祝系列問世60週年，因此將原有的產品線型號從1165XX全面改朝換代為126500XX，伴隨型號變更而來的，是手錶內外細節的各項調整和修改，不過很多人在當時一看到新版的Daytona時，都會有點疑惑：這真的是新款嗎？怎麼看起來跟原本的Daytona大同小異。當然勞力士不可能只是把產品換個型號就重新拿出來銷售，細細賞玩新世代的Daytona，其實還是能找到不少改革的線索。

勞力士重新雕塑過手錶錶殼、錶耳的線條，這種分毫間的差異數字上看可能差不了多少，可是純就視覺感受上，有助於讓手錶看起來更俐落精鍊，此外若配置Cerachrom陶瓷錶圈的Daytona，其外形的變化會更明顯，原來品牌將過往整枚固定於錶殼上的Cerachrom陶瓷錶圈，改成以金屬挖空基座鑲嵌Cerachrom陶瓷嵌件的方式處理，使得現行版的Daytona從側面看上去，會注意到錶圈側面有一種金屬包覆陶瓷的感受，這點與上一代相較是個比較明顯的變化。再者手錶面盤的細節面，像是時標變得更纖細、小錶盤刻度修窄、6點方向的SWISS MADE字樣中間加了皇冠圖案等，這都是足以區分新舊Daytona的重要依據。

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然而比起外部的小修小改，現行版Daytona更引人注意的革新反而出現在內部機芯，因為勞力士終於把一用超過20年的4130機芯送入歷史，推出改良優化版新世代機芯4131機芯，從型號可知品牌並不是重新開創出一枚計時機芯，而是以4130機芯為基礎，再把勞力士近代所累積的工藝成果導入機芯中，例如可降低能量消耗的Chronergy擒縱系統以及Paraflex避震裝置，就連自動盤的滾珠軸承也經過改良以提升上鍊效率，甚至勞力士還顛覆自己過去的形象，開始著重起機芯的打磨和顏值，以更講究的設計與作工，使機芯在某些款式換成透背時，能有令人大飽眼福的本錢。

現行版的Daytona特別將系列中的旗艦款——鉑金款（126506）更換為透明底蓋，開啟系列先例，而且鉑金款搭載的4131機芯鏤空自動盤也同步改採18K黃金材質，深刻詮釋頂級作品的氣勢。而在2023年年中時，為了慶祝利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）100週年，因此勞力士又再加碼發表一款白金材質的紀念錶（126529LN-0001），小錶盤的刻度改為像是「Paul Newman」的那種方形刻度，另外測速計刻度中的數字100也特別填上紅色突顯，呼應利曼24小時耐力賽的週年里程碑。這款獨樹一幟的Daytona連搭載的機芯也有話題，他與鉑金冰藍面同樣採用透明底蓋、鏤空自動盤也都是黃金，可是126529LN-0001的機芯將原本的12小時計時盤調整為24小時計時，這點又再度呼應手錶為了利曼24小時耐力賽而生的淵源。

這批新生代的Daytona在剛推出時，定價比起上一代Daytona都已經更高，如不鏽鋼的126500LN定價正式站上12萬大關、黃金膠帶的款式定價也超過25萬；邁入2024年，隨著勞力士調整旗下產品價格，即時問世未滿一年，Daytona系列同樣比照其他系列辦理又再漲了一波價錢，目前系列中的人氣款定價如下：

126500LN-0001（鋼殼白面）——HKD 124,000

126500LN-0002（鋼殼黑面）——HKD 124,000

126503-0002（半金）——HKD 178,000

126505-0003（永恒玫瑰金）——HKD 348,400

126518LN-0004（黃金）——HKD 251,500

126506-0001（鉑金）——HKD 626,500

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如今的Daytona系列入手門檻愈來愈高，但是這也和手錶的二級市場價格互相輝映，大家都知道這個系列是品牌近代以來每每呈現超定價行情的人氣明星款，不過遇到2022年第二季以來熱門錶身價撞牆期之下，Daytona系列手錶的二級市場價格也沒有三、四年前巔峰時那麼驚人，可是2023年因為剛好遇到系列新舊世代交替，因此當手錶剛發表時，因為二級市場幾乎沒有貨，到後來慢慢開始有錶進入二級市場後，現行版的Daytona行情也才從物以稀為貴的高點逐步往下拉回到市場普遍比較能接受的水準。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，現行版Daytona系列各種材質在2023年10月時因為二級市場中的存貨不多，因此價格也都處於高點，鋼殼白面126500LN-0001那時的行情為34,976美金（約合港幣27萬4）、鋼殼黑面126500LN-0002為38,675美金（約合港幣30萬3）、半金時標鑲鑽款126503-0002為23,134美金（約合港幣18萬1）、永恒玫瑰金款、黃金款、鉑金款型號126505、126518LN、126506的身價依序是61,054美金（約合港幣47萬8）、45,133美金（約合港幣35萬3）和112,640美金（約合港幣88萬2），金額都在定價以上，除了半金款之外，多數材質的溢價率都很誇張。

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到了2024年4月，當現行版Daytona進入二級市場的款式與數量增加，加上熱門錶行情下修的趨勢也還沒到盡頭，因此前述的六種型號目前身價大多數比起半年前都在往下走，同樣由WatchCharts的資料可見，目前Daytona各款最新報價分別是鋼殼白面126500LN-0001：31,858美金（約合港幣24萬9）、鋼殼黑面126500LN-0002：30,116美金（約合港幣23萬6）、半金時標鑲鑽款126503-0002：24,212美金（約合港幣18萬9）、永恒玫瑰金款126505：49,514美金（約合港幣38萬8）、黃金款126518LN：40,067美金（約合港幣31萬4），以及鉑金款126506：114,215美金（約合港幣89萬4）。其中唯獨半金時標鑲鑽款在這半年來呈現開低走高的現象，它在剛進入二級市場價格時行情反而直線往下，到了2023年底後開始有比較明顯的成長，直到2024年前4個月，手錶行情都維持平穩，甚至比半年前行情更好。

驚人的市場價值反映在Daytona系列的溢價率表現上，這六種型號溢價率最高的不用多說自然是鋼殼白面的111%，鋼殼黑面以99.4%緊追其後，第3名反而是入手代價最高的鉑金款（46.8%），接下來依序是黃金款的31%、半金款的24%，目前反倒是永恒玫瑰金款溢價率16.5%最為「客氣」，隨著Daytona系列定價日益增高，等待二級市場貨源愈來愈充足後，它們雖然還是可能有超定價行情，但是溢價率可以預見都還有再往下修的空間。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona「半年來多數開高走低」 最新價格與行情整理】