Breitling百年靈140周年紀念作　鈦金屬Chronomat與簡約Navitimer

【Breitling】人類科技發展飛快，我們身邊大部分的事物都是近代被研發出來的，但唯獨腕上的時計，往往傳承了百年歷史。成立於1884年的百年靈（Breitling）今年迎來140周年，這家領先的瑞士製錶商曾經發明了現代計時碼錶、開創了導航工具腕錶，一直與時並進以新材質新技術注入時計，適逢今年大日子，品牌因應歷史上的一些標誌性事件推出數枚新作。

限量版 24 小時制的 Cosmonaute 腕錶（圖片來源：Breitling）

首先有為慶祝品牌成立140周年而推出的限量版24小時制Cosmonaute腕錶，僅限量250枚。新作的靈感來自太空人需要根據地球生活作出調整的習慣，融合了歷史傳統與現代便利性。作品底部可以見到鏤空後底蓋內的B12機芯，這枚自製機芯提供大約70小時動力，底蓋鐫刻了「One of 250」以及記載這款腕錶的精采故事：1962年5月24日，首款進入太空的瑞士腕錶／Navitimer Cosmonaute。錶殼採用18K紅金所製，搭配深綠色錶盤，錶盤內的金色數字以及黑色鱷魚皮錶帶，外觀出眾、時尚又清晰。

Chronomat B01 42 機械計時腕錶（圖片來源：Breitling）

Super Chronomat B01 44 超級機械計時腕錶（圖片來源：Breitling）

Chronomat機械計時腕錶是一枚在品牌歷史上有重要地位的多功能時計，此作最初於1984年誕生，此時正值石英錶的主流時代，不過品牌依然堅持自我，藉以1983年與意大利空軍合作開發推出的計時腕錶作為藍本，設計出時至今天仍然不斷進化成長、有著大膽強硬外觀的經典Chronomat。今年品牌更以超輕鈦金屬材質來製作Chronomat B01 42機械計時腕錶及Super Chronomat B01 44超級機械計時腕錶，鈦金屬輕盈堅固、無磁性、低致敏性和高耐腐蝕性，符合作品所追求的優越功能性。錶圈15分鐘位置設有四個別具辨識度的錶圈指示器，搭配標誌性的Rouleaux錶鏈或橡膠錶帶，至於後者則以全能運動腕錶為定位，在錶圈、計時按鈕和錶冠上均鑲嵌多個陶瓷嵌件，兼具舒適與時尚感。

NAVITIMER GMT 航空世界時自動腕錶與 AUTOMATIC 41 自動航空腕錶（圖片來源：Breitling）

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品牌每年推出的新作當中，錶迷期待Navitimer會有怎樣令人驚艷的革新。這個系列象徵了品牌的創新精神，於1952年推出時正值民航領域的起步階段，作品專為航空飛行員而設，配備環形滑尺供飛行員進行重要換算，作品被視為當時手腕上的原創機上電腦。時至今日，作品亦從專業的領域走向時尚，今年推出的兩款新作是為簡約版本，分別主打GMT與三針Automatic，雖然不設計時器，但保留平衡的錶盤結構，24小時刻度位於GMT中央位置，至於Automatic的簡潔錶面則旨在進一步突顯複雜的滑尺設計，同時簡化整體美學。作品採用凹槽錶圈營造現代感，錶盤顏色設有黑色、藍色、銀色、冰藍色與綠色，配備不銹鋼或18K紅金，Automatic更提供雙色變化錶盤。

AEROSPACE B70 ORBITER 航天多功能熱氣球 B70 腕錶（圖片來源：Breitling）

AEROSPACE B70 ORBITER 航天多功能熱氣球 B70 腕錶（圖片來源：Breitling）

最後一款新作紀念熱氣球飛行員Bertrand Piccard和Brian Jones於1999年3月21日搭乘品牌的Orbiter 3號熱氣球降落在埃及沙漠，打破了首批乘坐熱氣球完成不間斷環球飛行的紀錄。這趟旅程已經過了25年，品牌於今天推出Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕錶特此紀念，作品的主色調與當年的熱氣球太空艙顏色同為亮橙色，透過透明的後底蓋竟然可以欣賞到一枚熱氣球的碎片，後底蓋和錶盤3點鐘位置飾有當年的任務徽標，鐫刻上「First non-stop flight around the world 25th anniversary」，設計出眾亦意義重大。