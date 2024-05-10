PP百達翡麗Aquanaut手錶行情整理 這型號谷底反彈 極受市場青睞
/ 2024.05.10
回顧Aquanaut系列2023年持續壯大陣容，先是在年初新增系列首款年曆錶5261R，並追加計時款式5968的玫瑰金版本等等，到了年底更有超猛大作——5260/355R-001和5260/1455R-001這兩款彩虹圈三問錶磅礡登場，直接改寫Aquanaut系列複雜功能的最高境界。
近年Aquanaut系列讓人有一種愈來愈富有活力的印象，因為百達翡麗除了持續拓展系列產品的功能性，連面盤配色也很願意嘗試新色如藍色、綠色，或是像5261R的灰藍色等等，加上不同材質的詮釋之下，使得Aquanaut家族目前線上款式累積逾20款，男女錶齊備。不過PP在2024年2月有再一次調整過手錶價格，這是繼2023年後品牌又調了一次價，甚至系列的明星款式5164A-001也一併下架停產，目前包括Aquanaut系列在內，若上百達翡麗官網查詢手錶資料，會發現它們的價格比前幾年又都漲了一些，以下列舉系列幾款知名人氣作品的最新價格資訊供大家參考。
5167A-001不鏽鋼大三針——HK$188,500
5167R-001玫瑰金大三針——HK$352,500
5168G-001白金大三針——HK$380,700
5968A-001不鏽鋼計時碼錶——HK$426,600
5968G-010白金計時碼錶——HK$585,100
從Aquanaut系列目前的定價看來，入門款5167A的確顯得相對親切，因為系列中的男錶只要具備複雜功能，不管錶殼是不鏽鋼或是貴金屬，基本上就是百萬起跳的格局。但是5167A從2022年到現在，定價的漲幅也頗為驚人，這款錶的定價在2022年時還是NT$ 673,000（約合港幣16萬2千），兩年後的現在直接加了119,000元（約合港幣2萬8千），漲幅跳升17%以上；玫瑰金三針款5167R的定價在兩年間也不遑多讓漲了約有16%，對照近三年熱門錶的行情多半都持續往下降的情況，似乎代表手錶的超定價情況會有所改善？但如果這麼想就有點太樂觀了⋯⋯
根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，上述Aquanaut系列人氣作品的二級市場行情在2023年10月左右分別是5167A：51,518美金（約合港幣40萬3千）、5167R：71,933美金（約合港幣56萬2千）、5168G-001：76,670美金（約合港幣59萬9千）、5968A：132,957美金（約合港幣103萬9千）和5968G-010：124,245美金（約合港幣97萬1千），每一款比起定價都高滿多的，由此可知在2022年第一季尾聲時手錶行情衝到巔峰狀態有多驚人，使它們經歷兩年來的價格下滑期之後，超定價情況還是顯而易見。
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從那時起到現在又過了半年，同樣從WatchCharts公佈的資料中我們發現Aquanaut系列這些人氣作品的行情曲線還是繼續往下走，雖然半年來手錶的行情總是會有些起伏，可是以最新的市場報價而言，與半年前的行情一比，這六款都呈現縮水狀態。
依序看下來如5167A：49,644美金（約合港幣38萬8千）、5167R：68,743美金（約合港幣53萬7千）、5168G-001：73,831美金（約合港幣57萬7千）、5968A：119,693美金（約合港幣83萬6千）和5968G-010：117,448美金（約合港幣91萬8千）。光看這些數字還是很可觀，只是已經又從半年前的水準再往下掉了些。其中5168G-001是近期Aquanaut系列少數的亮點，這款錶跌到2024年3月後開始向上反彈，近期二級市場價格衝破73,000美金持續往74,000美金前進，比起其他款式都還在微幅往下走顯得一枝獨秀。
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Aquanaut系列這些人氣作品的二級市場價格全面往下走之餘，它們離定價基準線的距離還是有一大段，而且和Nautilus金鷹系列類似的是，Aquanaut的超定價程度也是一個比一個狂，五款作品的溢價率幾乎都超過50%。其中破表的前兩名是5968A-001的116.3%和5167A的103%，其他三款依序為5968G-010的54.7%、5167R的50.3%，以及5168G-001的49.5%，縱使手錶行情已經連跌了兩年，溢價率之高還是讓人覺得難以親近，錶王熱門款的魅力還真的是不同凡響。
※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut「一型號最近觸底反彈」最新價格與行情整理】