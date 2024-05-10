PP百達翡麗Aquanaut手錶行情整理　這型號谷底反彈　極受市場青睞

PATEK PHILIPPE百達翡麗的運動錶二當家Aquanaut系列原本應該是品牌與市場最近的距離，因為單純就官方定價而言，Aquanaut旗下的鋼殼膠帶三針款5167A是所有PP錶中最低的，但這只是「帳面上」的假象，實際上這款錶在二級市場的行情遠比定價高出一大截，反而Calatrava和Golden Ellipse系列入門款的身價都在Aquanaut 5167A之下，從中突顯這系列的走紅程度以及運動錶相較正裝錶還是更受市場青睞的現況。

回顧Aquanaut系列2023年持續壯大陣容，先是在年初新增系列首款年曆錶5261R，並追加計時款式5968的玫瑰金版本等等，到了年底更有超猛大作——5260/355R-001和5260/1455R-001這兩款彩虹圈三問錶磅礡登場，直接改寫Aquanaut系列複雜功能的最高境界。

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近年Aquanaut系列讓人有一種愈來愈富有活力的印象，因為百達翡麗除了持續拓展系列產品的功能性，連面盤配色也很願意嘗試新色如藍色、綠色，或是像5261R的灰藍色等等，加上不同材質的詮釋之下，使得Aquanaut家族目前線上款式累積逾20款，男女錶齊備。不過PP在2024年2月有再一次調整過手錶價格，這是繼2023年後品牌又調了一次價，甚至系列的明星款式5164A-001也一併下架停產，目前包括Aquanaut系列在內，若上百達翡麗官網查詢手錶資料，會發現它們的價格比前幾年又都漲了一些，以下列舉系列幾款知名人氣作品的最新價格資訊供大家參考。

5167A-001不鏽鋼大三針——HK$188,500

5167R-001玫瑰金大三針——HK$352,500

5168G-001白金大三針——HK$380,700

5968A-001不鏽鋼計時碼錶——HK$426,600

5968G-010白金計時碼錶——HK$585,100

從Aquanaut系列目前的定價看來，入門款5167A的確顯得相對親切，因為系列中的男錶只要具備複雜功能，不管錶殼是不鏽鋼或是貴金屬，基本上就是百萬起跳的格局。但是5167A從2022年到現在，定價的漲幅也頗為驚人，這款錶的定價在2022年時還是NT$ 673,000（約合港幣16萬2千），兩年後的現在直接加了119,000元（約合港幣2萬8千），漲幅跳升17%以上；玫瑰金三針款5167R的定價在兩年間也不遑多讓漲了約有16%，對照近三年熱門錶的行情多半都持續往下降的情況，似乎代表手錶的超定價情況會有所改善？但如果這麼想就有點太樂觀了⋯⋯

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，上述Aquanaut系列人氣作品的二級市場行情在2023年10月左右分別是5167A：51,518美金（約合港幣40萬3千）、5167R：71,933美金（約合港幣56萬2千）、5168G-001：76,670美金（約合港幣59萬9千）、5968A：132,957美金（約合港幣103萬9千）和5968G-010：124,245美金（約合港幣97萬1千），每一款比起定價都高滿多的，由此可知在2022年第一季尾聲時手錶行情衝到巔峰狀態有多驚人，使它們經歷兩年來的價格下滑期之後，超定價情況還是顯而易見。

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從那時起到現在又過了半年，同樣從WatchCharts公佈的資料中我們發現Aquanaut系列這些人氣作品的行情曲線還是繼續往下走，雖然半年來手錶的行情總是會有些起伏，可是以最新的市場報價而言，與半年前的行情一比，這六款都呈現縮水狀態。

依序看下來如5167A：49,644美金（約合港幣38萬8千）、5167R：68,743美金（約合港幣53萬7千）、5168G-001：73,831美金（約合港幣57萬7千）、5968A：119,693美金（約合港幣83萬6千）和5968G-010：117,448美金（約合港幣91萬8千）。光看這些數字還是很可觀，只是已經又從半年前的水準再往下掉了些。其中5168G-001是近期Aquanaut系列少數的亮點，這款錶跌到2024年3月後開始向上反彈，近期二級市場價格衝破73,000美金持續往74,000美金前進，比起其他款式都還在微幅往下走顯得一枝獨秀。

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Aquanaut系列這些人氣作品的二級市場價格全面往下走之餘，它們離定價基準線的距離還是有一大段，而且和Nautilus金鷹系列類似的是，Aquanaut的超定價程度也是一個比一個狂，五款作品的溢價率幾乎都超過50%。其中破表的前兩名是5968A-001的116.3%和5167A的103%，其他三款依序為5968G-010的54.7%、5167R的50.3%，以及5168G-001的49.5%，縱使手錶行情已經連跌了兩年，溢價率之高還是讓人覺得難以親近，錶王熱門款的魅力還真的是不同凡響。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut「一型號最近觸底反彈」最新價格與行情整理】