勞力士改裝錶有沒有違法？瑞士高院判決出爐　錶界後坐力不容忽視

大家應該對Artisans de Genève這個瑞士改裝錶品牌不陌生，因為我們時不時會介紹他們分享的改錶作品，每一款都在保留原廠設計精髓之餘，加入來自錶主的個人化意見、改裝錶品牌的獨到創意以及精湛工藝，蛻變出令人驚嘆的新樣貌。不過近年Artisans de Genève遇到了一點麻煩，因為他們的主力改裝品牌ROLEX勞力士向瑞士高等法院提起訴訟，指控Artisans de Genève的改錶是商標侵權行為，而最近瑞士高等法院也針對這個案子作出了判決。

在提到這次的判決結果之前，先來回顧一下勞力士和Artisans de Genève之間的官司；後者自從2005年創立以來，憑著細緻的改錶技術在收藏家之間逐漸打響名號，我們也注意到不少名人會請Artisans de Genève幫他們改裝手錶，例如魔力紅主唱亞當李維（Adam Levine）、荷里活名導史派克李（Spike Lee）、F1傳奇車手芬蘭飛人Häkkinen、著名自行車車手Lance Armstrong等人都是這間改裝錶品牌的客戶。在Artisans de Genève的改錶名氣愈來愈響亮後，身為「被改裝」大戶的勞力士自然也注意到這個新興的改錶勢力，於是他們祕密在2020年初以私人名義向Artisans de Genève購買了一款改裝的Daytona，然後把手錶拿回去研究，他們發現改裝錶品牌的客製化內容包括重新製作勞力士的品牌名稱、Oyster、Cosmograph和皇冠圖案等，勞力士認為這已經侵犯了他們的商標權，因此先向Artisans de Genève打個招呼告知他們被原廠認定侵權，希望他們可以改善甚至終止改錶行為以免觸法。

Artisans de Genève在收到勞力士的通知之後，重新審視了他們過去的商業模式之後，也朝著不要侵權的方向改變了做法，例如他們不再先向勞力士購買手錶後進行改裝再放到網站上販售（這種做法就是可能先改好了幾只錶後再拿出來賣），而是要求想要改錶的客戶自己提供原廠的手錶給他們，他們因此只會收取「改裝費」，而不包括購買整枚改好的手錶。

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同時Artisans de Genève也修改了他們的官網設定，現在只要前往這間改裝錶品牌的網站，一定會先跳出一個視窗要求客戶詳閱他們的規範和定義，例如解釋他們是獨立工作坊，只會應客戶要求個性化改裝僅供私人使用的手錶，他們不單純從事賣錶的行為，而是提供改裝的服務，再來他們也強調自己並不屬於任何品牌，而一旦把手錶交給他們改裝之後，代表原廠的保固全都失效，不過Artisans de Genève會另外提供自己的保固給改裝錶的錶主，開宗明義地把遊戲規則說清楚。

雖然Artisans de Genève明顯已經改變了自己的模式以免被勞力士認定為侵權，但可能後者還是不太願意讓自己的作品被人修改後放到網路展示，於是他們便在2020年底正式向瑞士法院控告Artisans de Genève侵權。到了2023年2月時，瑞士的地區法院做出初步判決，認為辯方違法屬實，禁止他們使用勞力士的任何商標，也不能在網站上宣傳有勞力士Logo的改錶作品，收到判決的Artisans de Genève當然不服，於是提起上訴。

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經過了又一段時間的法院攻防後，近期瑞士最高法院針對這起訴訟有了新的判決，判決中表示Artisans de Genève應手錶擁有者的要求進行個性化訂製，若用途的確是個人使用而非拿去轉售，這部分並不會違反該國的商標權，可是判決中同時也提到，以後如果未經手錶品牌同意，Artisans de Genève不得使用印有各家品牌商標的作品宣傳改裝服務，可是當中包含一些例外情況就是了。

目前瑞士最高法院的結論就是Artisans de Genève可以改裝客戶提供自己的手錶進行改裝，但是改裝後的成品能不能放到網站上進行改裝服務的宣傳一事，則是被發回地區法院重新審理，所以這宗官司還有得打。目前比較能夠確定的是，瑞士法院對於錶主把自己擁有的手錶拿去改裝，改裝後自己拿來戴這件事完全同意，因為它屬於私人財產，而且說實在的改裝手錶這門生意也不是最近幾年才有的事，它也已經行之有年了，對於手錶玩家來說有時改裝錶是提升收藏境界的一項指標，很難因為品牌不願意被侵權就完全終止，如何在保有消費者個性化權益和品牌商標權中取得平衡是一件不容易的事，而雖然目前這宗官司還只是勞力士和Artisans de Genève之間的小型糾紛，但接下來的判決對手錶產業的未來肯定會有重大影響，這是目前全球錶迷都在持續關注的大消息。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：改裝錶有沒有違法？勞力士與改錶品牌訴訟最新判決出爐】