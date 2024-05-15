勞力士Yacht-Master II遊艇2最新行情　高價鋼殼運動錶保值性穩定

ROLEX勞力士旗下具有複雜功能的手錶不算多，其中Yacht-Master II就是一例，而且還是為了帆船運動專門研發的倒數計時功能，搭配上品牌獨家的Ring Command旋轉錶圈設計，無論機芯結構或面盤顯時格局都很有特色，因此受到喜歡進階機械工藝以及獨特性的玩家喜愛。

不過相較於Yacht-Master近年持續推陳出新，Yacht-Master II的變革步調就顯得緩慢許多，近期這個系列幾乎沒有什麼新動作，比較令人有印象的要屬2022年勞力士停產了白金款式116689，因此遊艇2目前僅剩下不鏽鋼、永恒玫瑰金鋼以及黃金等三種不同材質款式。由於Yacht-Master II身負複雜功能，因此就算是系列入門的不鏽鋼款式，定價比起其他勞力士鋼殼運動錶也都高出一截，要超過港幣14萬之多，屬於勞力士鋼殼運動錶定價最高的一款。

+ 5

定價門檻雖然相對高，不過遊艇2也是有令人感到「欣喜」的部分，近年勞力士幾乎每年都會調整產品定價，但是Yacht-Master II的定價卻相對保持平穩，除了在2018～2019年間連續調整價格，從那之後一直到2024年才又終於漲了一次價錢。經過這波漲價後，手錶和之前的定價相比平均約漲5%，以久違調漲的情況而言，這樣的幅度似乎還算可接受，目前遊艇2系列的三款作品定價分別如下：

★116680（不鏽鋼）——HKD 150,200

★116681（永恒玫瑰金鋼）——HKD 204,100

★116688（黃金）——HKD 350,100

從三款手錶的定價可知，Yacht-Master II的產品價位還滿清楚明確的，款式雖然不多，但是隨著材質的不同，價位也分成三種等級，從14萬、19萬到36萬不等，手錶外觀的造型、尺寸（44mm）都一樣，可是以不同材質詮釋就會衍生彼此的個性，例如黃金款式那種金光閃閃的奢華感就與不鏽鋼款式相對樸實的樣子有同中求異的微妙感受。

一般來說大家比較少討論Yacht-Master II，可能因為它的入手門檻高、追求者比起水鬼、Daytona等大熱門系列也少很多，所以我們比較少關注到它的行情發展。根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，遊艇2從2022年第2季到現在，手錶的二級市場價格也還是呈現緩緩下降的趨勢，其中116680在2023年9月底左右的行情還有17,308美金（約合港幣13萬5）、116681為21,118美金（約合港幣16萬5），116688則是40,251美金（約合港幣31萬4），在距今半年前的時間點，三款錶二級市場價格紛紛都已經落在定價以內，因此Yacht-Master II的行情算滿早就開始跌破定價線，而且還一路持續到現在。

同場加映：2024勞力士新錶懶人包｜綠針GMT-Master II 珍珠母貝Daytona絕美（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 30

來到2024年3月底，三款遊艇2的二級市場價格從WatchCharts公佈的資料可見比起半年前又通通都往下掉了些，包括116680最近身價是16,811美金（約合港幣13萬1）、116681為21,018美金（約合港幣16萬4），116688則是39,610美金（約合港幣30萬9），其中上個月價格最平穩的永恒玫瑰金鋼116681到了3月後行情下跌明顯，而不鏽鋼款116680和黃金款116688則是在本月內有先漲一波，其中116680再度漲回接近17,000美金的水準，至於116688漲上去後沒多久又跌下來，因此比起2024年2月時的價格也沒差多少了。如今三款Yacht-Master II的行情都已經降至定價以內有一陣子了，而且隨著時間愈久，手錶行情離定價水平線也愈遠（低於定價的幅度慢慢拉開），某種程度反映了高級手錶這三年的市場趨勢，不過其實回溯前四、五個月為止，遊艇2的保值性都還算穩定，到了這三個月後反而下降的空間被拉開了，目前手錶已經算是近期入手的最佳時機。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

延伸閱讀：ROLEX新款Daytona手錶最新行情 勞力士半金鑲鑽款半年來低開高走

+ 10

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Yacht-Master II遊艇2「近一個月兩種材質有微漲」最新價格與行情整理】