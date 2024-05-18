愛彼AP皇家橡樹2024年新品一覽　獨家「沙金」、超薄陀飛輪有特色

AUDEMARS PIGUET愛彼於2024年開春之際帶來一連串新作，其中Royal Oak皇家橡樹系列還是品牌主打的年度焦點，愛彼AP這次創作的重心放在既有款式的改造，透過材質、配色的微調，結合手錶本身經典雋永造型，以及高水準機芯工藝，因而呈現出與過往有別的新氣象。這批最新問世的皇家橡樹系列成員功能從基本、進階，再到陀飛輪等級的複雜款式一應俱全，品牌彷彿有著用不完的製錶創意，讓手錶在令人熟悉的架構下，總是能持續帶給人驚奇感，這種與時俱進之道也正是皇家橡樹系列能夠一路發展超過50年的祕訣。

在各款皇家橡樹系列新作方面，除了品牌與西洋樂壇才子John Mayer攜手共創的Royal Oak Perpetual Calendar "John Mayer" Limited Editon讓人再度一見傾心之外，品牌2024年還有個前所未見的新嘗試出現在皇家橡樹自動飛行鏤空陀飛輪這款作品上，愛彼AP繼不鏽鋼款式後，2024年新增以「Sand Gold沙金」此種新材質製作的作品。第一眼看到沙金錶殼的皇家橡樹自動飛行鏤空陀飛輪時，肯定會對手錶的金屬色澤感到印象深刻，因為這種合金材質既不像白金那種銀白色調，也不像玫瑰金般偏紅，反而像是介於這兩種合金般，散發獨一無二的金屬光澤。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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近年錶壇吹起一股自行研發貴金屬的風潮，很多同樣是18K金的材質延伸出不同的名稱、視覺感受與特性，例如勞力士有永恒玫瑰金（Everose Gold）、宇舶有皇金（King Gold）和魔力金（Magic Gold）等等，箇中關鍵在於每家品牌會奠基於75%的純金，剩下25%再透過調配其他金屬的比例，形成與傳統白金、黃金和玫瑰金同中求異的獨家合金。愛彼AP在20世紀中期瑞士製錶業尚未訂定18K金成分標準前也嘗試過研發出色澤富有變化性的各式合金，到了近代則是遵照業界標準為主，但隨著目前自行研發合金的風氣漸盛，也再度激發品牌找回過去的實驗精神，嶄新開創出沙金這樣的獨家合金。

除了外觀顏色介於白金與玫瑰金之間，愛彼AP之所以會命名Sand Gold，是因為品牌覺得這種合金看起來猶如豔陽下的沙漠般熱力四射，它的成份除了純金，還融入包括銅和鈀等金屬，在維持一般貴金屬的特性如不變色、抗氧化與耐腐蝕等，沙金的視覺效果明顯更為稀有搶眼。一如應用在皇家橡樹系列的各種K金材質，以沙金製作的皇家橡樹自動飛行鏤空陀飛輪從錶殼到鍊帶皆交錯施以霧面和拋光處理，其中錶圈邊緣、鍊帶鍊節邊緣都還一一精心加以倒角拋光，這有助於突顯沙金獨特的色澤感。

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愛彼AP因應旗下首款沙金錶殼作品誕生，也順著手錶搭載鏤空陀飛輪的設計，開創出電鍍沙金色調，用途便呈現在2972機芯的鏤空夾板和主機板等處，這些鏤空機芯零件先試用CNC數控加工技術和放電加工技術切割塑形，接下來品牌製錶師還需要用手工一一精細修飾，包括水平或垂直打磨，甚至還有更多高級裝飾工藝如太陽紋、蝸形紋和倒角拋光等，在這些沙金機板之外，機芯的發條盒、走時輪系、擒縱系統與自動盤等皆以鍍銠修飾，包括時標與指針也是相同的的銀白色調，與手錶整體的沙金色澤搭配建構出豐富的視覺層次感。

同樣在皇家橡樹系列，品牌尚發表了兩款皇家橡樹自動飛行陀飛輪，其中一款採用不鏽鋼材質，另一款則是玫瑰金材質，兩種材質之前都曾出現在同型號中，不過愛彼AP此次改用Grande Tapisserie大型格紋之外的不同設計重新演繹手錶面盤。兩款錶與前面提及的沙金材質新作機芯基礎相同，主要差別在有無鏤空工藝妝點，因此搭載非鏤空版本的2950機芯之皇家橡樹自動飛行陀飛輪，它們的面盤設計重要性與6點方向自轉不息的陀飛輪同等重要，兩款作品雖然採用不同材質製作錶殼與鍊帶，但是它們的加工修飾與整體造型線條就像是同一個模子刻出來般精確，包括霧面與拋光處理、鍊節倒角拋光等，細緻的工藝手法即使是最入門的不鏽鋼材質看起來也是高貴且質感滿溢。品牌這次替不鏽鋼的皇家橡樹自動飛行陀飛輪配置煙燻酒紅色面盤，面盤會先經過太陽紋修飾後再塗上半透明色漆，由面盤中央到邊緣色澤漸深，看起來更深邃、立體。至於玫瑰金錶殼款式則是以灰色噴砂面盤示人，面盤外圍有象牙白色分鐘刻度，在灰色面盤的襯托下，其與玫瑰金時標與指針的光澤更為璀璨閃耀，加上陀飛輪的自轉動態，手錶的顯時功能雖不複雜，但是閱讀時間卻格外賞心悅目。

兩款皇家橡樹自動飛行陀飛輪皆搭載2950自動機芯，機芯的厚度僅6.2mm，以自動陀飛輪機芯而言相當纖薄，其自動盤循著系列目前標準設計採用鏤空加上簡約的AP字樣，但是愛彼AP會視錶殼材質進行調整，例如不鏽鋼款的22K玫瑰金自動盤有經過鍍銠處理，而不鏽鋼款則維持玫瑰金原色，機芯零件的打磨修飾倒是一視同仁，再度展現品牌的大家風範。

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愛彼AP在2024年也還持續創作前兩年初登場的皇家橡樹自動飛行陀飛輪超薄錶RD#3，這款錶展現品牌研發型（RD）系列的精神，將過往只有系列41mm款式獨享的飛行陀飛輪「下放」到尺寸更小的錶殼中，而RD#3便有包括39mm "Jumbo"和37mm款式接力問世，而RD#3的技術亮點便是體現在手錶搭載的2968機芯上。這枚機芯不只是體積縮小如此簡單，品牌還需降低陀飛輪裝置的厚度、移動部分子健的位置，就連擒縱系統的設計也是從頭來過，將帶動鈦金屬運轉的機制改放在機芯外緣，另外還有像是擒縱系統的砝碼微調也改成嵌入擺輪式的設計等等，至此2968機芯辦到了許多以前看似難以達成的目標，例如機芯的動力傳導變得更穩、強化傳輸效率，輔助陀飛輪的走時精準度更上層樓。由內部機芯再到尺寸都有突破性進展的RD#3 2024年改成白金材質再次出擊（之前不論39mm或37mm的RD#3都是不鏽鋼材質），為了呼應錶殼以更高檔的材質製作，愛彼AP這次善加利用手錶的錶圈，在固定錶圈的8顆六角螺絲之間，均勻地鑲上32顆矩形切割鑽石，鑽石的晶亮光芒使人更容易注意到錶殼的高雅質感，也讓手錶的顏值獲得深層進化；不止如此，手錶面盤也在飾有Petite Tapisserie格紋的黃銅材質上先以PVD技術鍍上藍色，品牌接著於面盤邊緣噴上黑色亮光漆營造出煙燻效果，相較先前37mm不鏽鋼款RD#3的純紫色面盤，白金款的藍色面盤顯得更深邃立體，甚至連時標也鑲上矩形切割鑽石取代，手錶嶄新蛻變的華麗風格與其工藝面上的突破相得益彰。

皇家橡樹系列今年新作還有個亮點在於品牌增加了偏向珠寶錶風格的小尺寸基本款。原本37mm的皇家橡樹自動大三針已於2022年系列50週年時改換愛彼AP新研發的5900機芯，由於這種尺寸女性佩戴也很合適，前兩年品牌也曾推出不同材質錶圈鑲鑽的版本吸引市場目光。2024年37mm的皇家橡樹自動錶進一步昇華鑲鑽設計，愛彼AP分別發表玫瑰金與白金款各一，兩款都將鑲鑽範圍由錶圈延伸至錶殼與錶耳，以玫瑰金款為例，它光是在錶殼、錶扣與AP字樣折疊扣等零件上便鑲有164顆美鑽，而錶圈部分則是改鑲共40顆漸層藍色藍寶石，搭配淺藍色珠光鱷魚皮錶帶以及淺藍色Grande Tapisserie大型格紋面盤（連日期轉盤也是相同顏色），呈現出優雅雍容的粉色系視覺震撼力，而品牌也還特別在12點方向的雙重玫瑰金立體時標鑲上左右各4顆鑽石成為點睛之筆。

錶款背面露出5900機芯的密致結構，它比起前代作品3120機芯一舉將厚度降至3.9mm，擺輪震頻也提高至28,800vph，但是動力儲存位受絲毫影響，還是有60小時的水準，就佩戴的便利性與實用性層面都還是在水準之上，而且走時精準度與手錶整體的佩戴舒適度還能同步獲得優化，凡此內在蘊含的好品質是手錶外觀隨著寶石鑲嵌、顏色變化顯得更具吸引力之際，作為高級製錶作品不會有任何影響的不動核心。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛彼AP皇家橡樹2024年新品齊發 獨家「沙金」、超薄陀飛輪等重點新作一次看】