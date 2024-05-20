整理愛彼AP近年地區限定皇家橡樹萬年曆限量錶　亞洲區中國佔最多

不知道你有沒有注意到，AUDEMARS PIGUET愛彼的Royal Oak Perpetual Calendar是他們最常用來進行跨界交流的主力作品，光是近期品牌就陸續和饒舌巨星Travis Scott與樂壇才子John Mayer聯手創作兩款都是奠基於皇家橡樹萬年曆的聯名錶。愛彼AP之所以會搬出RO萬年曆和名人聯名自有他們內部的考量，但是純以代表性而言，品牌早在1955年便開發出13VZSSQP這枚首度啟用閏年顯示的萬年曆機芯，至此建立起現代萬年曆手錶的雛形，因此當要創作一款特別版或是聯名款時，以萬年曆手錶——尤其是愛彼AP最招牌的皇家橡樹系列為核心，對於市場而言的吸引力無形中也會因此而提升。

愛彼AP除了和一些名人攜手開發特殊的皇家橡樹萬年曆聯名錶，他們近年也非常倚重運用這款錶衍生出為不同國家或地區設計的「目錄隱藏式」限量版，雖然這些地區限定的皇家橡樹萬年曆無論就外觀造型、面盤格局、功能與機芯都和一般市售款的皇家橡樹萬年曆一致，可是品牌會透過使用不同材質與面盤顏色來突顯限量版的稀有性與獨特性。

最近外媒Insane Luxury和Watchanalytics合作整理歸納了一份近年愛彼AP曾推出的地區限定皇家橡樹萬年曆限量錶，其中有部分款式我們之前也曾介紹，但是在Insane Luxury和Watchanalytics詳細整理後，我們發現品牌推出的款式比原本以為的更豐富，甚至有些市場還推出不只一款皇家橡樹萬年曆限量錶，從中可見這款作品對世界各地的收藏家都有相當大的吸引力，讓專為當地發行的限量錶更顯炙手可熱。

同場加映：AP皇家橡樹16202ST最新行情整理 愛彼Jumbo近月跌勢收窄溢價130%（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

以下直接列出兩家外媒在IG上列出的地區限定皇家橡樹萬年曆限量錶：

（歐洲） ■瑞士-鉑金、天藍色面盤，限量50枚 （美洲） ■美國-鈦金屬、藍色面盤 ■拉丁美洲-玫瑰金、玫瑰金色面盤，限量100枚 （亞洲） ■中國-鈦金屬、黑色面盤紅色週數顯示指針，限量88枚 ■香港-不鏽鋼、綠色面盤，限量50枚 ■日本-白金、黑色面盤，限量20枚 日本-白金、黑色面盤藍色小錶盤、霜金錶殼，限量35枚 日本-白金、黑色面盤藍色小錶盤、錶圈鑲鑽，限量15枚 日本-鉑金、黑色面盤，限量20枚 ■新加坡-黃金、金色面盤綠色小錶盤，限量20枚 ■阿拉伯聯合大公國-不鏽鋼、Yas Marina藍色面盤，限量75枚 ■印尼-鉑金、金色面盤，限量20枚 ■泰國-白金、紅色面盤，限量20枚 ■卡達-白金、酒紅色面盤、錶圈鑲鑽，限量20枚 卡達-白金、酒紅色面盤，限量100枚

從中可見愛彼AP這些年替亞洲國家出了好多限量款（敲碗有朝一日也會出台灣限量款），其中日本市場又是其中的大戶，而且當地收藏家似乎偏好黑色面盤這種比較傳統的顏色，而且品牌往往用白金或鉑金等銀白色的金屬來詮釋，另外卡達則是酒紅色面盤，看起來每個國家或地區都有一個代表色，因此假如品牌推出台灣限量款，不知道屆時面盤會是什麼顏色。

另外還有個值得注意的重點則是愛彼AP推出的這些地區限定皇家橡樹萬年曆大致都不超過100只，有些更是在20只以下，像是日本的限量版通常數量都不多，難怪品牌會出了再出，想必是市場的反應很熱烈。可想而知愛彼AP接下來還會再繼續推出這類地區限定皇家橡樹萬年曆，若有收藏家專門鎖定這種地區限定版，那麼每收到一款對他來說都是增益收藏深度的珍貴機會。

同場加映：AP x Travis Scott皇家橡樹聯名手錶 朱古力Royal Oak限量200枚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點愛彼AP近年出過的地區限定皇家橡樹萬年曆限量錶】