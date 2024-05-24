勞力士Daytona呼應宇宙主題　碳纖維配藍色太陽紋　低調中顯魅力

比利時改裝錶品牌Designa Individual Watches（DiW）的主力作品——勞力士Daytona又有新設計，DiW推出名為Azure UP的項目，大致而言這款作品奠基於他們常見的改錶手法，不過面盤畫龍點睛地啟用呼應創作主題的顏色，讓手錶呈現出低調中卻又讓人忍不住多看幾眼的簡約風格魅力。

DiW在開發這款作品時以宇宙的陰影為主題，因此他們替手錶改換了碳纖維錶殼與錶圈，搭配與錶殼同色調的黑色尼龍錶帶，不過這次不走完全的All Black的路線，因此可見錶帶兩側縫線改以藍色搭配，於手錶整體散發的神祕感中別具一股活力。

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Daytona Azure UP的錶殼與錶圈都呈現出碳纖維材質獨一無二的不規則紋路，DiW在錶圈的測速計刻度上填入白色，使其因為強烈對比而看得一清二楚，而手錶面盤與錶帶兩側縫線同樣都是藍色，並且經過太陽放射紋修飾，能反射出多變的色澤層次。

品牌之所以使用藍色面盤是想捕捉在宇宙間會遇到晨光與暮色都有的藍色，藍色放射紋反射出來的色澤既能讓人聯想起海洋由淺到深的高度落差，又與每天黎明時分出現在天空的淺藍色，一直到夜幕低垂後太陽下山、月亮露臉時的漫天黑色，因此面盤中包括小錶盤外圍刻度、指針與刻度都是黑色，連同指針與時標的夜光塗層也是黑色的，這點呼應了宇宙陰影的題材，利用黑色與藍色的反差，讓面盤不會顯得過於單調，甚至還多了股時尚潮流味。

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相較於手錶正面簡約卻充滿色澤層次的細緻感，錶背的驚喜感反而就沒這麼高了，因為DiW沒有採用透明底蓋，而是同樣用碳纖維材質製作實底蓋，而底蓋上緣、下緣以及中心都刻有和手錶相關的資訊，例如改裝品牌名稱、限量字樣、錶殼材質以及手錶的改裝項目名稱等，都有助於讓人快速掌握手錶的資訊，只是無法欣賞到內部機芯零件的動態，多少可惜了改裝的目的。

DiW並未詳實公開手錶的限量接單數目以及改裝費用，通常他們家替錶主改裝換上碳纖維錶殼的Daytona費用至少54,000歐元（約合港幣45萬）起跳，代價絕對不輕，不過改造完成後，手錶的稀有性與搶眼度也絕對會高過改裝前幾個檔次。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「碳纖維搭配藍色太陽紋」 呼應宇宙主題的勞力士Daytona】