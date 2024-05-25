打破經典黑白陶瓷手錶僵局　6款藍色面盤手錶由入門到頂級逐一看

陶瓷材質在錶壇屬於半新不舊的元素，早在20世紀七○～八○年代便陸續有品牌將陶瓷引進製作錶殼，到了2000年後應用陶瓷材質的品牌變得更多，而且價位帶也分佈的頗廣，無論你的預算是幾萬塊甚至上百萬，都不愁沒有陶瓷錶可選，不過即使陶瓷錶出現已經至少有半世紀左右的時間了，可是大致而言陶瓷錶的配色還是相對有限，除了極少數品牌如宇舶或雷達表是以開發彩色陶瓷為樂，目前多數有研發陶瓷手錶的品牌顏色還是不出黑色與白色等兩大主流顏色，這兩種顏色都很耐看也很百搭，可是總是會有人不愛過於普遍或保守的顏色，因此近年研發陶瓷手錶的品牌也開始研究起彩色陶瓷的配方；也許是受到面盤流行顏色的影響，大家不知道有沒有注意到，近年陶瓷錶殼除了黑色、白色之外，呈現藍色外觀的陶瓷手錶也有變多的趨勢，這讓這類手錶多了一個款式相對較多的熱門顏色。

現今錶壇的陶瓷錶殼顏色還是呈現較為極端的發展——黑色和白色陶瓷款式相對多、除了黑、白、藍以外的陶瓷顏色又相對少，其中藍色剛好銜接上兩個端點的中間位置，因此假如你對陶瓷手錶很感興趣，可是不打算入手最多人戴的黑色或白色，可是又不想因為選擇性過少而買了一款顏色比較跳的彩色陶瓷殼，這時候藍色陶瓷大概就是最理想的目標了，本篇編輯部從市面上的藍色陶瓷中選擇了六款，預算由入門到頂級，供有志「敗」一款藍色陶瓷手錶回家的人參考看看。

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RADO True Thinline Le Corbusier

RADO為了致敬現代建築之父柯比意（Le Corbusier）發明的「建築色彩學」，創作出多達九種顏色的真我超薄系列幻彩高科技陶瓷限量錶，其中當然就有從錶殼、鍊帶到面盤都是藍色的款式（品牌官方名稱是「絢麗藍」）。雷達表研發的高科技陶瓷具備耐用、不易磨損及抗敏等特性，可以為佩戴者帶來舒適的觸感，別忘了手錶還帶有超薄這個特色，它的錶殼厚度僅4.9mm，戴在手上既薄又輕盈，而且錶殼的耐刮、不褪色特性等，皆讓手錶在日常使用無往不利。手錶搭載石英機芯，面盤上僅有簡約的二針顯示，雷達表設計的面盤和整只錶的形象相符，面盤僅有線型時標還有品牌字樣，搭配與錶殼、面盤同色系指針，飽和的色彩讓手錶相當搶眼。品牌在實底蓋上加入柯比意開發出的色帶設計圖案，上頭共有多達63種顏色，而真我超薄系列幻彩高科技陶瓷限量錶就是從這些顏色中精選出9種最受歡迎的顏色，以顏色的力量賦予陶瓷錶殼滿滿魅力。

True Thinline Le Corbusier

拋光高科技陶瓷材質／石英機芯／時、分顯示／藍寶石水晶鏡面／錶徑39mm／每色限量999只／參考價：HK$ 16,500

BELL & ROSS BR03-92 Tara藍色陶瓷潛水錶

BELL & ROSS前不久與國際知名的Tara海洋基金會合作，以品牌的BR03-92潛水錶為基礎，衍生出限量聯名款式。品牌為此特別採用經過霧面打磨的藍色陶瓷錶殼，用以突顯Tara海洋基金會的使命與淵源。錶款的方形錶殼、面盤與橡膠錶帶都是深藍色調，陶瓷錶圈大部分也是藍色，不過BELL & ROSS於錶圈前15分鐘刻度改換橘色以強化其下潛計時的提醒作用；無獨有偶地，面盤的秒針也是橘色，如此其在深藍色面盤上可以看得特別清楚。注意看面盤6點方向會發現其印有Tara Ocean的標誌，而錶背實底蓋也別出心裁地刻上代表該基金會的帆船圖案，同時底蓋右側也有錶款的限量編號，這些小細節與手錶醒目的藍色陶瓷相互呼應，BELL & ROSS甚至也承諾每售出一只BR03-92 Tara藍色陶瓷潛水錶，便會捐出部分收益予Tara海洋基金會以支持海洋環境保育活動計畫。

BR03-92 Tara藍色陶瓷潛水錶

藍色陶瓷材質／BR-CAL.302自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑42x42mm／限量999只／參考價：HK$ 44,700

IWC飛行員Top Gun海軍空戰部隊Oceana計時碼錶

飛行員系列近年時不時會有陶瓷錶殼作品，而且不只有黑色或白色，之前陸續有卡其色、綠色和這次介紹的藍色陶瓷，展現出品牌主力作品不斷創新的活力。IWC和Pantone®合作調配出陶瓷錶殼呈現的深藍色調，據說這種藍色的靈感來自美國海軍的制服，手錶還有個亮點在於它的織物錶帶帶有牛仔布般的花紋，和藍色陶瓷殼搭配剛剛好，而且展現出手錶的年輕朝氣。至於手錶面盤沿著錶殼與錶帶配色順利成章採用深藍色，而包括時標、指針上的夜光圖層與其他刻度和字樣等則都是白色以強化手錶的閱讀清晰度。錶款搭載69380機芯，這枚機芯具有傳統的導柱輪設計、動力儲存46小時，且機芯外圍配備軟鐵內殼，能夠有效提升機芯的抗磁效果。錶背實底蓋改用親膚性較佳的鈦金屬製成，底蓋上一如Top Gun系列作品也刻有海軍空戰部隊標誌，由此拉回手錶和飛行世界的連結。

飛行員Top Gun海軍空戰部隊Oceana計時碼錶

藍色陶瓷材質／69380自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑41.9mm／參考價：HK$ 90,500

OMEGA海馬Planet Ocean 600米 「Big Blue」手錶

Planet Ocean 600米有不少黑色陶瓷款式，歐米茄也曾開發出像這款的藍色陶瓷版本，錶款的藍色陶瓷錶圈設有潛水刻度及Liquidmetal®（液態金屬）數字，錶圈上的前15分鐘覆以相當醒目的橘色橡膠，以利佩戴者能夠精確判讀時間。在藍色面盤最外圈可看到橘色的GMT小時圈，阿拉伯數字時標和中央的兩地時間指針均設計為亮橘色調，讓使用者方便識讀，藍色與橘色的對比感強烈，符合潛水錶需要能夠清晰顯時的要求。手錶背面採用歐米茄專利Naiad Lock設計，也就是錶蓋鎖上後那些字樣都可以完美固定於正中央位置。透明底蓋下可見8906大師天文台機芯的真面目，機芯基板與自動盤都飾有阿拉伯式日內瓦波紋，動力儲存達60小時，最大特點莫過於抗磁性能超過15,000高斯這點，另外這款錶的防水性能達到600米，比起市面上多數潛水錶的規格都來得優異，日常生活佩戴除了外觀吸睛之外，實用性絕對不在話下。

海馬Planet Ocean 600米 「Big Blue」手錶

藍色陶瓷材質／8906自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水600米／錶徑45.5mm／參考價：HK$ 98,400

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HUBLOT Big Bang Meca-10藍色陶瓷手錶

講到彩色陶瓷手錶，宇舶絕對會在名單內，他們家不愁沒有彩色陶瓷手錶可選，反而要從豐富的陣容中找出哪一款還比較煩惱，想找藍色陶瓷手錶的話，宇舶旗下各系列幾乎都能滿足市場的需求，但其中Big Bang Meca-10絕對是又代表性又超有特色的一款。這款錶當初是從法國知名積木品牌Meccano的產品獲得啟發，機芯的外觀得以打破傳統機芯的建構模式，它的主結構以數枚重疊的外環為基礎，固定齒輪的各種橋板都是裝置在外環上、或夾在兩枚外環之間，由此往中間延升。而在機芯背面可見三枚由上而下的橋板依序負責固定發條盒和部分儲能顯示機構、小捲車和二到五番車、以及另一個發條盒和擺輪；透過這三枚表面都有鏤空圓形圖案的橋板幾乎包辦機芯所有零件的排列與固定系統。面盤側3點鐘位置在機芯動力的最後兩天會逐漸顯露紅點，而6點鐘位置的齒輪則清楚標示0-10，作用在於顯示機芯動能的消耗情況。雙發條盒共同為這枚手上鍊機芯輸出長達10日的長動能，這顯示機芯無論創意、造型乃至實用性等層面皆面面俱到，是宇舶的得意之作之一。

Big Bang Meca-10

藍色陶瓷材質／HUB1201手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／動力儲存顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑45mm／參考價：HK$ 181,000

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Perpetual Calendar

愛彼AP在2022年慶祝皇家橡樹系列50週年時出人意料地發表了這款採用藍色陶瓷錶殼的皇家橡樹萬年曆，這是系列中同功能作品中繼黑色與白色陶瓷後，第三種陶瓷錶殼顏色，然而藍色陶瓷的視覺效果比起前兩種顏色都要更強烈，也因此一躍成為皇家橡樹萬年曆最受歡迎的陶瓷錶款款式。愛彼AP使用高硬度的陶瓷材質詮釋皇家橡樹的經典造型，且就算陶瓷相當堅硬，品牌還是有辦法在錶殼和鍊帶表面作出拉絲和拋光等多重修飾，賦予藍陶瓷層次更豐富的視覺感受。這款萬年曆和其他同功能作品相較有個特色在於面盤外緣有顯示一年52個星期的週數刻度，並搭配中央指針，讓時間顯示更顯層次。另外6點方向的月相顯示也很值得賞玩，因為這裡的月亮採用了高精細印刷的寫實版本，搭配砂金石圓盤更有那種實際觀看星空的擬真效果。藍色陶瓷的皇家橡樹萬年曆上市後很快被不少國際名人納為收藏，目前在Chrono24等二手錶平台上展示的價格動輒超過1,700萬台幣，堪稱是藍色陶瓷手錶裡的聖杯型作品。

Royal Oak Perpetual Calendar

藍色陶瓷材質／5134自動上鍊機芯／時、分、日期、星期、月份、週數、閏年顯示／萬年曆功能／月相顯示／藍寶石水晶鏡面／錶徑41mm

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：黑白陶瓷看膩了嗎？ 推薦6款藍色陶瓷手錶黑白陶瓷看膩了嗎？ 推薦6款藍色陶瓷手錶】