回顧愛彼AP Royal Oak皇家橡樹系列　每個十年代表作都能與時並進

AUDEMARS PIGUET愛彼的超人氣爆款Royal Oak皇家橡樹系列自從1972年問世後，不知不覺已經發展超過50個年頭。回顧皇家橡樹系列一路走來的過程令人充滿敬意，因為它誕生的年代正是石英革命的起飛期，而且當時傳統鐘錶市場的偏好還是那種斯斯文文、輕薄型的貴金屬正裝錶，愛彼AP在那個時代背景下大膽推出皇家橡樹手錶，它不僅採用不鏽鋼材質、強調運動機能，錶徑達39mm在當時也屬於相當大型的尺寸，雖然手錶是由傳奇設計師Gérald Genta操刀，但是它種種猶如逆風而生的設定以及比貴金屬手錶還要高昂的定價等，都被不少人認為是一種極為冒險的嘗試。

結果皇家橡樹的後續發展證明了愛彼AP的前瞻眼光，雖然市場一開始的確對這樣創新的作品抱著疑問，但是手錶真正上市後反而因為掀起錶迷的高度討論，加上收藏家實際入手驗證過設計與品質都屬上乘後，開始在錶壇大放異彩，皇家橡樹不但完全打臉當初看衰它的人的想法，甚至還一躍成為愛彼AP最具知名度的作品，在品牌上百年的歷史中躋身成為最重要的一款作品，至今依舊是他們能在市場上呼風喚雨的超級王牌。

在皇家橡樹發展的悠久歷史中，愛彼AP已經推出過不計其數的作品，然而若想概要定義這系列對於愛彼AP的重要性，在不同年代中總是會有一個格外具有份量的里程碑式作品，以下我們便從皇家橡樹系列的歷史中挑選出每個「十年（Decade）」所出現的重磅作品，因為這些代表大作一棒接一棒，讓系列能夠在保持最初的設計精髓之餘還能夠與時俱進，成為禁得起時間考驗的絕代經典之作。

+ 3

（1）1970年代——Royal Oak Jumbo 5402ST

在皇家橡樹剛出道之際，第一款作品當然是最重要的。當初時任AP總經理的Georges Golay邀請Gérald Genta設計一款前所未見的不鏽鋼運動錶，最終設計師從英國歷史上的重要戰艦獲得靈感，除了手錶名稱沿襲戰艦之名，更以戰艦八角舷窗延伸出手錶的八角錶圈造型，並在錶圈上以總是呈對角分佈的八顆外露六角螺絲妝點，塑造出皇家橡樹手錶的經典外貌。5402ST以不鏽鋼材質製成，錶徑39mm在當時屬於誇張的大尺寸，手錶搭載改制自積家920機芯的2121超薄機芯，厚度僅3.05mm，奠定了手錶的薄型基礎。

（2）1980年代——Royal Oak Perpetual Calendar 5554

系列發展滿第一個10年之後，愛彼AP試圖替皇家橡樹帶來更高的賞玩性，因此在1984年時，型號5554的皇家橡樹萬年曆誕生了，這也是此系列第一款配置萬年曆功能的先例，這款萬年曆有個特別之處在於它不設置閏年顯示，而且面般和小錶盤也去除了系列招牌的格紋裝飾，盡量簡化面盤的造型，只留下顯示萬年曆和月相之用的各枚小錶盤。Royal Oak 5554的錶徑39mm、厚度7.5mm，這和5402ST維持一致，但它明明是一款蘊含萬年曆複雜功能的作品，也因為高度的工藝突破性，讓愛彼AP在石英錶來勢洶洶之下，仍能獲得收藏家青睞，是品牌在風雨飄搖時代的一盞明燈。

同場加映：AP皇家橡樹16202ST最新行情整理 愛彼Jumbo近月跌勢收窄溢價130%（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

（3）1990年代——Royal Oak Offshore 25721

問世20年之後，隨著時代環境變遷，原本皇家橡樹的特色與魅力也逐漸式微，例如因為系列帶起高級運動錶風潮，因此愈來愈多品牌爭相開發出錶徑擴增的運動錶，到了1990年代，皇家橡樹的錶徑已經沒有20年前的粗獷豪邁，加上手錶搭載超薄機芯也在運動機能上被更多錶壇冒出的後起之秀追近甚至超越，這促使愛彼AP在1993年奠基於皇家橡樹系列另外打造出運動性能更上層樓的Offshore皇家橡樹離岸型系列。這款錶一出道時就被冠上"The Beast"的稱號，可見它的外型相當狂放，這款錶將錶徑放大至42mm，並且標配了計時機芯，在國際名人如阿諾史瓦辛格的著用下在錶迷之間打開知名度，間接帶起了2000年以後的大錶徑熱潮。

（4）2000年代——Royal Oak Concept Watch 1 25980

這個時期轉眼皇家橡樹誕生已屆30年，愛彼在千禧年後為了慶祝系列週年里程碑，特地打造出皇家橡樹概念手錶，讓人感受到新科技與經典作品的完美結合。第一款皇家橡樹概念手錶型號25980不僅外型看起來很前衛，它還有兩大特徵，一是愛彼AP啟用一種名為Alacrite 602的新穎材質（鍛造鈷基合金），它的維氏硬度高達430，是不鏽鋼的兩倍以上，同時手錶的錶圈改用鈦金屬材質，由細節著手賦予手錶佩戴靈活性與舒適性，二是品牌新研發出的2896機芯，這枚機芯擁有像是彈簧般的橋板以固定陀飛輪，標榜能夠承受50G的衝擊力道，而且手錶還別出心裁地在面盤設置了錶冠功能顯示，在那個時代都是很新奇的設計。

（5）2010年代——Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin RD#2

2010年代皇家橡樹有很多精彩作品，其中愛彼AP在2018年推出的RD#2讓人印象深刻，手錶搭載的5133機芯厚度僅2.89mm，因此整只錶的厚度也才6.3mm，一舉創下最薄自動上鍊萬年曆手錶紀錄。比起一般的皇家橡樹萬年曆，RD#2簡單來說是把萬年曆模組與機芯整合在一個平面上，而不是在基礎機芯上疊加複雜模組，隨著機芯尺寸擴大、零件平面化發展，機芯輪系和零件也都做出相應的變化，例如連結中央換日輪、日期輪和48月凸輪的槓桿改成U字型，順利讓各齒輪能夠待在同一個平面上運作。這款作品還有一個特別之處在於5133的萬年曆模組幾乎沒有使用任何橋板來固定零件，品牌直接將面盤當作一枚大型橋板來固定底下的零件，這也是機芯能達到超薄境界的關鍵之一。

（6）2020年代——未定案

2020年代適逢皇家橡樹出道50週年，因此近年來品牌持續發表了許多新作，像是改朝換代的RO Jumbo、整體厚度僅8.1mm的Royal Oak Flying Tourbillon RD#3，或是愛彼AP首見的藍色陶瓷皇家橡樹萬年曆，到了2024年品牌繼續挹注新元素，例如先前推出的皇家橡樹自動飛行鏤空陀飛輪便啟用愛彼AP獨門研發的Sand Gold沙金材質，這種金屬於純金中融入銅和鈀，保有一般K金的特性之餘，它的外觀色澤介於白金與玫瑰金之間，散發出過往不曾體驗的視覺效果，不過2020年代都還沒進行到一半，接下來品牌還會推出什麼樣令人歎為觀止的作品，大家一起拭目以待。

同場加映：AP x Travis Scott皇家橡樹聯名手錶 朱古力Royal Oak限量200枚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點愛彼AP Royal Oak皇家橡樹系列每個十年代表作】