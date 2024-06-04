勞力士Explorer探一最新價格與行情整理　高機能性適合戶外冒險

ROLEX勞力士旗下歷史悠久的作品Explorer探一已經發展超過70年，這款作品在20世紀中期為了因應各國探險家上山下海的需求而生——1953年因為英國探險隊隊員戴著一款Oyster Perpetual成功登上珠穆朗瑪峰，因而促使勞力士將Explorer這款作品升格為一個系列，而它適合戶外冒險而生的高機能性，也在剛出道時就已經底定。

Explorer探一系列從2010年代以來的變化相較系列登場的前面50年來得劇烈，一來因為手錶的外觀造型從一開始問世時就已經確立，延續到現代的變化幅度並不明顯，不過品牌在第6世代的Explorer探一（型號214270，產品週期為2010年～2021年）首度將手錶尺寸改為39mm，向系列過往傳統的36mm標準尺寸說掰掰。當時勞力士會想要調整錶徑和市場對於手錶尺寸的偏好有關，在大錶徑還很吃香的2010年代左右，探一原本的36mm已經算是會被歸類在女錶的尺寸，因此品牌才會在盡量維持系列設計精髓的前提下，稍微把錶徑擴增至39mm，在傳統與市場趨勢中取得了平衡。

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不過在2021年時勞力士又無預警停產了214270，另發表換上32系機芯的新型號124270取而代之，而且還衍生出系列首見的半金款式124273，這時候的探一又改回了36mm讓人有點摸不著頭緒，有的人認為品牌已經觀察到了市場風向，認為適中尺寸再度躍居主流，將能讓探一最經典的36mm尺寸吸引力回溫；可是經過兩年測試市場反應後，勞力士又突然在2023年系列邁入70週年時，另外追加新型號224270，並把錶徑設定為系列史上最大的40mm，在此同時手錶的外型變化很有限，頂多只是把機芯更新成和124270與124273一致的3230機芯，從中可見市場雖然沒這麼瘋大錶徑，但是要一下把接受度從40mm左右調降到36mm還是需要更長的時間適應，於是品牌再度想出了折衷之道，就是讓兩種尺寸並存，使人可以各取所需。

三款探一經過2024年品牌調整定價後，目前入手門檻又都提升了一些，尤其半金的124273經過今年這波調價後，定價終於貼近10萬港元，相較之下不鏽鋼款式都還在停留稍微令人感到慶幸，以下就是探一系列各型號目前的最新定價：

★124270-0001（36不鏽鋼）—— HK$ 59,100

★124273-0001（36半金）—— HK$ 97,000

★224270-0001（40不鏽鋼）—— HK$ 62,400

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Explorer探一屬於入門型的勞力士運動錶，在各國市場中日本對這款錶的喜愛度甚高（受到日劇天王木村拓哉代表作《戀愛世代》的影響），因此探一在日本二級市場的溢價情況比較明顯，但是如果把同一款錶放到全球範圍，探一的受歡迎程度倒是沒這麼誇張。根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，此系列近年的身價也是從2022年第2季開始直直落，稍微把時間拉近至2023年11月時，當時36mm的不鏽鋼款124270國外報價為7,727美金（約合港幣6萬、半金款124273則已經處於定價線之下的10,401美金（約合港幣8萬1千），至於40mm的不鏽鋼款224270因為那時才剛出現在二級市場不久，所以行情還處於相對高點，達到9,039美金（約合港幣7萬），光從超定價的水準來看，顯然今時今日40mm這樣的尺寸還是比較能獲得男性消費者的青睞。

進入到2024年5月後，兩款36mm的探一延續2月以來的走勢，行情紛紛從1月漲上去的高峰往下墜，其中不鏽鋼款在最近一個月裡有小小巧色，倒是40mm款式則是從2023年10月後就一路都是「跌跌」不休，原本2023年手錶的行情都還在9,000美金以上，發展到2024年1月正式跌到8千多美金，然後就是每況愈下。同樣由WatchCharts提供的資料可知，目前124270國外的最新報價是7,797美金（約合台幣25萬3）、半金的124273行情降至10,017美金（約合台幣32萬5），而224270也一路往下探來到8,767美金（約合台幣28萬4）的近半年來新低境界。

從這三款錶的最新行情可以發現，探一家族中只有半金款因為定價相對高、人氣也比較弱，所以只有它的二級市場身價處在定價以內，另外兩款不鏽鋼探一現在都還維持著超定價水準，但是可想而知比較晚推出、錶徑也更符合今日市場胃口的224270二級市場價格比較香，其溢價率現在有13.8%，至於36mm的124270以國外價格而論，則有小幅溢價 7.5%。雖然探一超定價比例還是超過6成，但它們的溢價程度比起勞力士真正熱門的作品還是親切許多，因此若想追求這款耐操實用的勞力士，現在的確是近年最理想的時機（而且搞不好還有繼續再探底的空間）。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Explorer探一「三款中有兩款還是超定價」 最新價格與行情整理】