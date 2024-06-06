2024勞力士目錄隱藏款再加1　黃金綠面Day-Date特別版有中東風情

ROLEX勞力士專為VIP客戶打造的目錄隱藏款每年都持續在推陳出新，繼先前我們在《揭祕勞力士2024年還有哪些沒公開的「目錄隱藏款」》揭露了部分款式後，最近又有更多其他款式在網路上曝光了。

回顧一下上次我們由數家外媒所收集到的資訊，其中最引人注意的目錄隱藏款要屬K金錶殼、錶圈鑲粉紅色藍寶石的Daytona “Barbie”，其他部分還有新版彩虹圈Daytona、面盤換成寶石的Day-Date以及錶圈鑲寶石的GMT-Master II等等。

近期外媒Watchanalytics又在IG上公開了另一個勞力士2024年的目錄隱藏款，那是一只黃金錶殼的Day-Date總統錶，它的面盤換上漸層綠色，主要特色在於時標、日期與星期都改成了阿拉伯文，因此手錶散發出一股少見的中東風情。

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Watchanalytics同時再分享了同樣是Day-Date系列還會有採用玫瑰金與鉑金錶殼的款式，它們的錶圈鑲有鑽石裝飾，可惜這兩款並沒有圖片可以一睹為快。相較於前一批勞力士2024年的目錄隱藏款，這次的Day-Date總統錶從面盤細節可以推測屬於中東地區限定，這種設計雖然少見，可是也算是勞力士廣為人知的一種區域限定版了，因此乍看到這只黃金綠面總統錶，由於它的設計和2024年新型號Day-Date 40 228238大同小異，驚喜感沒這麼強烈，搞不好沒有曝光圖片的另兩只玫瑰金與鉑金款式因為多了鑽石的元素，視覺魅力可能還要更高一點。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2024勞力士目錄隱藏款再加1 黃金綠面Day-Date特別版】