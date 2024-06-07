百達翡麗Aquanaut這三型號近月表現強勢 熱門錶王溢價率超過50%
/ 2024.06.07
2024年Aquanaut系列原本在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展前傳出停產兩地時間型號5164A的消息令人感到頗為可惜，但是總歸舊的不去新的不來，Aquanaut今年持續有新血加入，最受矚目的非改成白金材質的5164G莫屬，百達翡麗將手錶的面盤與錶帶都換成藍灰色，與先前不鏽鋼款的黑面形成好認的區隔。同系列也新增了5269R石英兩地時間手錶取代先前錶圈鑲寶石的5269/200R，巧合的是，這款錶面盤與橡膠錶帶也是藍灰色，而且少了寶石鑲嵌後，反倒能拉近手錶與收藏家之間的距離。Aquanaut今年也還追加了5268/461G這款珠寶錶，它的錶圈與面盤分別鑲有鑽石與藍寶石，並分別以雪花鑲嵌和矩形寶石鑲嵌等技巧呈現，透過寶石顏色的對比，塑造出白、藍交錯的清爽高雅感，搭配上白金錶殼與藍色橡膠錶帶，讓人感受到低調奢華的錶王風範。
近年Aquanaut系列讓人有一種愈來愈富有活力的印象，因為百達翡麗除了持續拓展系列產品的功能性，連面盤配色也很願意嘗試新色如藍色、綠色，或是像前述5164G的藍灰色等等，加上不同材質的詮釋之下，使得Aquanaut家族目前線上款式累積逾20款，男女錶齊備。不過PP在2024年2月有再一次調整過手錶價格，這是繼2023年後品牌又調了一次價，甚至系列的明星款式5164A-001也一併下架停產，目前包括Aquanaut系列在內，若上百達翡麗官網查詢手錶資料，會發現它們的價格比前幾年又都漲了一些，以下列舉系列幾款知名人氣作品的最新價格資訊供大家參考。
★5167A-001不鏽鋼大三針—— HK$188,500
★5167R-001玫瑰金大三針—— HK$352,500
★5168G-001白金大三針—— HK$380,700
★5968A-001不鏽鋼計時碼錶—— HK$426,600
★5968G-010白金計時碼錶—— HK$585,100
從Aquanaut系列目前的定價看來，入門款5167A的確顯得相對親切，因為系列中的男錶只要具備複雜功能，不管錶殼是不鏽鋼或是貴金屬，基本上就是百萬起跳的格局。但是5167A從2022年到現在，定價的漲幅也頗為驚人，這款錶的定價在2022年時還是HK$ 163,000，兩年後的現在直接加了HK$ 29,000元，漲幅跳升17%以上；玫瑰金三針款5167R的定價在兩年間也不遑多讓漲了約有16%，對照近三年熱門錶的行情多半都持續往下降的情況，似乎代表手錶的超定價情況會有所改善？但如果這麼想就有點太樂觀了⋯⋯
根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，上述Aquanaut系列人氣作品的二級市場行情在2023年11月左右分別是5167A：49,225美金（約合港幣38萬7）、5167R：69,224美金（約合港幣54萬4）、5168G-001：75,215美金（約合港幣59萬2）、5968A：125,464美金（約合港幣98萬7）和5968G-010：122,662美金（約合港幣96萬5），每一款比起定價都高滿多的，由此可知在2022年第一季尾聲時手錶行情衝到巔峰狀態有多驚人，使它們經歷兩年來的價格下滑期之後，超定價情況還是顯而易見。
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從那時起到現在又過了半年，同樣從WatchCharts公佈的資料中我們發現Aquanaut系列這些人氣作品的行情曲線還是繼續往下走，雖然半年來手錶的行情總是會有些起伏，可是以最新的市場報價而言，與半年前的行情一比，這六款多數都呈現縮水狀態。
依序看下來如5167A：50,751美金（約合港幣39萬9）、5167R：71,407美金（約合港幣56萬1）、5168G-001：74,398美金（約合港幣58萬5）、5968A：116,097美金（約合港幣91萬3）和5968G-010：118,246美金（約合港幣93萬1）。光看這些數字還是很可觀，只是已經又從半年前的水準再往下掉了些。不過近一個月來，包括5167A-001、5167R-001以及5168G-001等三針款的行情有比較明顯的反彈態勢，也因此目前這五款Aquanaut熱門錶中，5167A-001和5167R-001成了唯二二級市場價格反超半年前的例子。
Aquanaut系列這些人氣作品的二級市場價格依舊有往下走的趨勢之餘，它們離定價基準線的距離還是有一大段，而且和Nautilus金鷹系列類似的是，Aquanaut的超定價程度也是一個比一個狂，五款作品的溢價率全都超過50%。其中破表的前兩名是5968A-001的109.8%和5167A的107.5%，其他三款依序為5167R的56%、5968G-010的55.8%，以及5168G-001的50.6%，縱使手錶行情已經連跌了兩年，溢價率之高還是讓人覺得難以親近，錶王熱門款的魅力還真的是不同凡響。
※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut「三型號近一個月表現強勢」最新價格與行情整理】