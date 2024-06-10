ROLEX Deepsea Challenge潛水錶最新行情　價格漲回2024年高點

ROLEX勞力士2023年將原本安排在Sea-Dweller系列之下的Deepsea獨立拉出來自成一個系列，所以現在品牌潛水錶呈現水鬼、海使與Deepsea三足鼎立的態勢，其中防水性能最頂尖的非Deepsea莫屬，不過這也反映在手錶相對「有份量」的外觀上。

原本Deepsea系列共有兩個型號、三種款式，分別是黑面的136660-0004、漸層藍面aka “D-Blue”的136660-0003，再來就是2022年底才重磅登場的深海巨獸Deepsea Challenge 126067，前兩者的防水性能達3900米，後者的防水性能更是恐怖的11,000米！基本上大概絕大多數人都不可能到這系列標榜防水性那麼深的海底去，堪稱是專業中的專業潛水錶。Deepsea系列的錶殼直徑從44mm起跳、錶殼厚度也至少約17.7mm以上，放眼勞力士產品線沒人比它們還大隻。到了2024年勞力士驚喜推出採用胡金錶殼的Deepsea 136668LB，搭配藍色Cerachrom陶瓷錶圈與藍色面盤，締造系列首款貴金屬錶殼的新成就，也儼然成了防水性能進階版的「藍色鬼王」。

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Deepsea家族成員之前在2022年過得很充實，除了有Deepsea Challenge這位新同學，原本兩款136660也改款升格新型號（原本型號是和海使一樣的126660），當然現在看到「改款」這個關鍵字馬上會聯想到「調價」，的確勞力士在2022年一改款後就更新過136660的定價；此系列在舊型號126660時期，黑面的Deepsea定價是HK $101,000、D-Blue的定價則是HK$ 104,000，歷經小改蛻變為136660之後，定價雙雙成長至HK $ 118,000和HK$ 114,000，然後到了2023年1月勞力士又漲過一次價，結果邁入2024年1月也照慣例調漲，所以光是從2022年到現在，Deepsea的價格就默默提升了20%左右！至於2022年11月才發表的Deepsea Challenge由於規格超級專業，又是勞力士首款全以RLX鈦金屬製作的手錶，因此手錶定價一開始就設在HK$ 210,000的高門檻，這款錶在2023年忍住一波沒漲，不過2024年後價格又變高了，因此三款錶目前最新的定價分別如下：

★136660-0003（D-Blue）——NT$ 515,500 HK$118,900

★136660-0004（黑面）——NT$ 504,500 HK$116,400

★126067-0001（Deepsea Challenge）——NT$ 907,000 HK$209,300

從上面的定價資訊可知，兩款Deepsea在2024年又漲了7%左右，Deepsea Challenge問世後首度漲價，漲幅也達到5%左右，一舉衝破90萬大關；純粹以潛水錶而論，會想花到90萬買一款又厚又大（雖然運動機能超強）的手錶的人照理說應該沒這麼多，可是由二級市場的價格中可以看出，有時候想像和實際還是會有落差⋯⋯Deepsea系列為了達到深潛目的與堅實保護性所以體積相對碩大，對一般人而言實戴性反而沒這麼高，加上這系列的定價又相對高，因此過去手錶行情被炒作的空間也比較有限。

Deepsea從2022年第1季的熱門錶二級市場價格爆衝後馬上開始撞牆，到2024年後這種價格走跌的情況還是持續進行中，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，此系列三款錶在2023年第4季中段於國外二級市場的報價分別是136660 D-Blue的16,354美金（約合港幣12萬7）、黑面的15,688美金（約合港幣12萬2），以及Deepsea Challenge的39,667美金（約合港幣30萬9），其中後者還滿令人驚訝的，當你覺得它不好戴、定價又偏高時，收藏家們反而趨之若鶩想搶這款錶，連帶把它的行情推高，至於另兩款136660則是保持在小幅的超定價程度，看似相對合理些。

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到了2024年5月，同樣從WatchCharts提供的報價資訊中可見，兩款Deepsea 136660近一個月來行情不約而同往下掉，其中136660 D-Blue最新的國外報價是15,318美金（約合港幣12萬），而黑面136660也下跌到13,300美金（約合港幣10萬3），雙雙都是今年以來行情的新低點（以美金來說目前136660 D-Blue還是屬於超定價）。反倒是Deepsea Challenge不斷跌破眼鏡，在5月一開始又小小衝高一下，它的二級市場價格從2023年8月後開始起飛，迄今九個多月時間，二級市場的價格上升幅度快又高（不過從2024年2月～4月間行情有點陷入停滯期的跡象），經過最近的小漲後手錶現在的報價來到43,087美金（約合港幣33萬6），又回到今年以來的新高，和另兩款兄弟錶呈現反方向發展，從Deepsea Challenge現在的行情來看，它的受歡迎程度還是很高。

規格專業到實戴性沒這麼強的Deepsea系列，如今三款中有兩款為超定價（以美金而論），其中136660 D-Blue在國外報價部分溢價率為6%、黑面136660如今早已跌破定價，反而是Deepsea Challenge溢價率最高，而且過去一年多以來還呈現倒吃甘蔗、愈來愈高的走勢，最近小漲一波之後的溢價率達到66%的超水準，看起來手錶的周密設計以及身為勞力士第一枚鈦金屬錶殼作品的代表性，都讓這款錶的收藏意義格外珍貴，形成「定價最高的Deepsea成員卻也是最夯的一款」這種奇特現象。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士水鬼王「Deepsea Challenge最近報價漲回2024年高點」最新價格與行情整理】