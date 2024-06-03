瑞士小眾品牌帕瑪強尼　高級獨立鐘錶新作運動氣息流溢優雅品味

腕錶能彰顯個人品味，所以錶迷不僅會追捧值得欣賞的、亦會找尋適合自己的的品牌。正如來自瑞士相對小眾的高級獨立鐘錶品牌帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier），致力於追求永恆的機械藝術，以及作為完全獨立能夠掌控整個生產流程的錶廠，向來為人所津津樂道。品牌自1996年成立，名字中的Parmigiani是來自創立人兼製錶大師、傳奇鐘錶修復師Michel Parmigiani，至於Fleurier則是品牌所在地，向來孕育出不少知名工藝師與藝術家。

Tonda PF Sport計時碼錶（圖片來源：PARMIGIANI FLEURIER）

品牌聞名之處在於作品在設計、工藝、製造以及潤飾方面，都遵循高定服飾般的製錶理念，例如追求美學與功能、比例設計與視覺效果的完美平衡，貴為瑞士高級鐘錶卻在奢華中傳遞出低調的優雅，極為文雅又充滿藝術氣息，在工藝的精湛方面更是無可挑剔，使之能夠收獲忠誠度高的擁躉。製錶大師帕瑪強尼出生於1950年的瑞士山區，對於機械和鐘錶的熱情或許是繼承自父親，除了因為其父從事機械方面的工作，亦於他12歲生日時贈予一枚手錶，自此引起他的興趣甚至入讀鐘錶學校。

（圖片來源：PARMIGIANI FLEURIER）

帕瑪強尼的一生或者並沒有充滿傳奇色彩，不過與鐘錶息息相關。他在畢業後拜一位以天文鐘而聞名的製錶大師Daniel JeanRichard的後人為師，期間汲取了豐富的製錶技術，同時得到寶貴的接觸複雜時計的經驗，使之後來因擅長修復古董鐘錶而聞名，最著名的一例是修復了一枚來自寶璣大師所創作的結合座鐘與手錶的二合一三問鐘，由於極為複雜難倒了很多專家，卻被帕瑪強尼決心接下委託，花上超過2,000個小時使三問鐘重生，贏得了大師的地位。其後受山度士家族基金會委託修復私人收藏，包括一枚寶璣大師的陀飛輪，都一一被完美修復，帕瑪強尼自此得到基金會的信賴和資金，為他日後建立品牌打好根基。

Tonda PF Sport計時碼錶（圖片來源：PARMIGIANI FLEURIER）

今年品牌的新作有Tonda PF Sport計時碼錶，作為一款運動腕錶卻帶有別致的外觀和設計，優雅氣息令人心動，細節處處充滿韻味。新作推出米蘭藍、北極灰和倫敦灰三種配色，令錶盤、小錶盤及錶帶互相輝映，傳承自品牌基因的內斂及沉實大方特質，源於小錶盤與錶帶間色彩的巧妙搭配，以及錶殼與錶帶的流暢連接呈現出一種和諧平衡的感覺。作品配備「三角飾釘」璣鏤飾紋錶盤，帶有迷人光影效果，錶盤之上的計時器外緣與小錶盤的配色相映成趣，當然不少得品牌的標誌性設計「滾花錶圈」，比起品牌的其他常規作品刻紋甚至更為突出。即使是橡膠錶帶也以匠心打造，飾有精緻繁複的紋理，有如織物般觸感舒適，歸功於精細的縫合工藝。

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另一方面，在外觀造型之外還有出色的精密機械功能，腕錶搭載品牌自家製5赫茲集成式計時碼錶機芯，有著長達65小時的動力儲存，通過COSC瑞士官方天文台認證，專為該系列而打造的機芯擺陀採用鏤空設計，有著法拉利傳奇跑車250 GTO的軚盤之影子，突顯品牌辨識度與匠心。最後，作品不單是講求功能性的時計，在現代生活中與時尚魅力連繫，代表着追求個人品味、享受休閒運動的生活態度，既適合日常休閒配戴，亦能低調地在運動期間使用，是追求精緻生活的好夥伴。