ROLEX Datejust 41最新價格行情　玫瑰金鋼款不跌反升1個月內狂漲

與Oyster Perpetual同屬勞力士入門系列的Datejust功能性相對來說更高一點點（多了日期顯示）、尺寸也有三種，至於材質、外部零件如錶圈、錶帶，或是面盤設計等又更多元了，所以一直以來它自有一定市場，甚至可能超過你想像的熱門，曾有知名鐘錶電商統計過他們全年的銷售狀況，發現勞力士賣最好的就是Datejust，看來這種入手門檻相對親切、款式豐富，而且保險耐看的作品，其實才是市場在挑錶時的優先選擇。

Datejust系列目前共有31mm、36mm和41mm等三種尺寸，其中最受男性青睞的還是41mm，畢竟這種尺寸戴起來穩重又有份量，而且上班戴或放假休閒場合戴也都很OK，不過41mm近年的變動不大，最令人印象深刻的要屬2021年隨著Datejust 36mm增添帶有坑紋處理的金磚面盤，另ㄧ種棕櫚葉圖案面盤就沒有同步移植到41mm了，不過這兩種面盤花紋到了2024年日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場後都正式宣告停產，而2022年應用在31mm款式的花朵圖案面盤才還保留在產品線中；近期鮮少新元素的Datejust 41憑著原本的材質、配色，以及各種細節差異所交織出的陣容就已經夠龐大了，不需要年年追加新設計還是足以讓人在選錶時猶豫大半天。

勞力士Datejust 41玫瑰金鋼款一個月內狂漲

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如同勞力士其他系列，Datejust在這幾年來，定價也是逐年上升中，翻開品牌前幾年的價目表，可以發現六年前、也就是2018年的Datejust 41最入門型號126300（不鏽鋼、拋光錶圈、三板帶）定價是66,600港幣，到了2024年已經調漲到71,000港幣的程度，六年前後的價差達25%，以下我們直接列出Datejust 41目前從入門價位到頂級價位的作品，它們的材質、錶圈與錶帶形式都有些個別差異，而這也反映在手錶的定價金額上。

★126300-0002（不鏽鋼、拋光錶圈、五珠帶）—— HK$66,600

★126334-0003（白金鋼、坑紋錶圈、三板帶）——HK$84,400

★126301-0001（永恒玫瑰金鋼、拋光錶圈、三板帶）——HK$116,400

★126303-0010（黃金鋼、拋光錶圈、五珠帶）—— HK$113,000

★126333-0012（黃金鋼、坑紋錶圈、五珠帶、鑲鑽時標）——HK$113,900

從這五款Datejust 41型號可見系列的變化性真的很高，不像Oyster Perpetual不論面盤顏色、工藝怎麼變，外部的材質、輪廓線條都是一致的，當然定價也是每個尺寸都固定不動，不像Datejust會有層層堆疊上去的價位差距。

近年Datejust隨著勞力士熱門錶行情全面攀升的影響，因此某些款式的行情也著雨露均霑衝破了定價那條標準線，並在2022年第1季時達到最高峰，然而從那時候開始至今，Datejust的身價又再度呼應大環境變化而「跌跌不休」，因此經過2年的發展之後，如今Datejust 41家族有些款式的二級市場價格已不像之前強勢開始鬆動，甚至也跌到了定價以內。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，Datejust 41系列各款式（就以上面提到的五款為例）在國外二級市場的報價在2023年第4季中段時分別是126300-0002（不鏽鋼、拋光錶圈、五珠帶）的9,473美金（約合港幣7萬4）、126334-0003（白金鋼、坑紋錶圈、三板帶）的12,453美金（約合港幣9萬7）、126301-0001（永恒玫瑰金鋼、拋光錶圈、三板帶）的13,433美金（約合港幣10萬5）、126303-0010（黃金鋼、拋光錶圈、五珠帶）的12,878美金（約合港幣10萬），還有126333-0012的14,223美金（約合港幣11萬1），大致上手錶的保值性都還是很好，其中有三款呈現超定價情況。

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而到了2024年5月，這些Datejust 41的行情整體來看偶有起伏但還算穩定，一個月前後比較之下，有兩個款式近期表現都算穩定、另有兩款成長（其中一款漲得特別明顯），剩下一款則是在往下走，WatchCharts追蹤到五款錶現在的行情依序是126300-0002（不鏽鋼、拋光錶圈、五珠帶）的9,405美金（約合港幣7萬3）、126334-0003（白金鋼、坑紋錶圈、三板帶）的12,521美金（約合港幣9萬7）、126301-0001（永恒玫瑰金鋼、拋光錶圈、三板帶）的13,958美金（約合港幣10萬9）、126303-0010（黃金鋼、拋光錶圈、五珠帶）的12,778美金（約合港幣9萬9），以及126333-0012的13,986美金（約合港幣10萬9）。比起半年前的行情，五款Datejust 41的身價多數都略微再縮水一些，唯有永恒玫瑰金鋼126301-0001竟然不跌反升，這就是拜過去一個月這款錶狂漲後的結果所賜。

如今五款Datejust 41之中超定價的款式維持著三款，其中溢價率最高的是126334-0003的22%，再來是126300-0002的16.8%，至於黃金鋼錶殼、面盤又有鑲鑽時標的126333-0012溢價率1.7%算是稍微超定價，但其實跟原折買的意思也差不多了，永恒玫瑰金鋼款雖然最近漲得很多，但還是處於定價線之內。從中顯示出定價較高的Datejust 41在二級市場上的搶手程度反而較低，愈是偏向入門的材質、設計，由於追求者多，因此在二級市場的價格實際上還比較好，所以鎖定那些金鋼材質的Datejust 41，以現在情況而言能找到定價內的機率相對比較高一些，但如果是想選擇不鏽鋼款，預算還是要抓比定價高一些才有機會。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Datejust 41「玫瑰金鋼款一個月內漲很兇」最新價格與行情整理】