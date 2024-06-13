勞力士2024年Daytona利曼100停產　Yacht-Master II亦退出舞台

在2024年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展過後，大家除了關心有哪些新款問世之外，知名品牌旗下產品的「汰舊」也是大家矚目的焦點，像是勞力士先前我們便曾報導過，在錶展過後很乾脆地就取消了Daytona系列2023年為了慶祝利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）100週年而精心打造的紀念版126529LN——縱使錶款很受歡迎、行情也居高不下，再來就是它上市離W&W錶展根本也還不到一年，正常來說品牌應該捨不得下架這種爆款；不過隨著利曼24小時耐力賽的週年紀念結束，126529LN的階段性任務也就跟著終止，勞力士的大家風範從中也再度彰顯。然而不只是Daytona利曼100停產在今年停產，勞力士也在同時間默默取消了另一個2000年後才誕生的冷門複雜功能運動錶，說到這裡答案應該很明顯了，就是Yacht-Master II遊艇2無誤。

在Sky-Dweller誕生前，Yacht-Master II就是勞力士Oyster Perpetual防水運動錶中最晚近問世的作品，品牌於2007年催生出和Yacht-Masterㄧ樣為了帆船運動而生的這款「二代」作品；有別於Yacht-Master和水鬼差不多的三針日期功能，遊艇2導入了更專業的功能，一舉成為當時首款具有機械記憶設定倒數計時功能的運動錶，它也是勞力士開發出Ring Command錶圈的先鋒之作（錶圈具有鎖定／開啟倒數計時功能的作用）。對於帆船運動的愛好者而言，Yacht-Master II的特殊功能的確有著高實用性，因此剛推出時也是有著一眾支持者。

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遊艇2自從首度推出以後，歷年來主要經過兩次重要改款，第一次是2013的時候推出全鋼版本，第二次則是2017年時勞力士針對手錶面盤細節進行修改，例如指針換成賓士針、12點與6點方向時標的外型也做出調整等。但也就是從那時以後，Yacht-Master II就長期陷入了停滯期，系列基本上就是維持不鏽鋼、永恒玫瑰金鋼與黃金等三款陣容不動了。

雖說勞力士的產品週期可以拉得很長，所以遊艇2系列6、7年沒有什麼新變化也不是什麼大事，但比較詭異的是它的定價只有在2018～2019年間曾連續調整過，後來整整五年都沒有變化，直到2024年1月品牌全面調整產品價格，遊艇2系列的三款錶才終於調整了定價，三款平均約漲5%。這似乎反映出了一個事實：Yacht-Master II是市場詢問度比較低的勞力士運動錶，從手錶的二級市場行情都處在定價以內可知市場對它的興趣普普。

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，三款遊艇2的二級市場報價在2024年的W&W錶展開始前都呈現平穩往下降的趨勢，其中不鏽鋼款和黃金款即使在錶展後得知手錶以停產的消息，它的身價還是波瀾不興地持續緩緩下滑，只有永恒玫瑰金鋼有稍微戲劇化一點的發展，其在錶展前後短期內瞬間反彈了一下衝高到今年的行情高點，結果不到一個月的時間裡，手錶行情很快又急速下降跌倒今年以來的新低，這說明了這系列的市場反應確實已經大不如前，既然同樣是為帆船運動而生的作品還有Yacht-Master頂住，那麼功能更小眾、定價門檻又相對高的acht-Master II，似乎也沒有非得要留著不可的重要性。

結果就像我們現在看到的，在勞力士官網的遊艇系列線上目錄中已經找不到屬於Yacht-Master II的"44mm"選項，這系列就停在2024年小漲過一波價錢後悄悄退出舞台，成為品牌芸芸產品線中只待成追憶的另一個停產作品。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不只Daytona利曼100停產 勞力士2024年也正式揮別Yacht-Master II】