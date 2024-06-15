BELL & ROSS BR 03玫瑰金不鏽鋼相映襯　展現經典優雅風格獲好評

BELL & ROSS主力的方殼系列BR 03問世至今已經有18年歷史，它相對適中的尺寸在近年撐起了品牌傳統方型錶殼作品的半邊天，然而現代市場對於手錶大小的喜好已經不再偏好大錶徑，這也激發品牌在2023年決定改款BR 03系列，在保持招牌的外觀輪廓之餘，稍微把錶徑下調至41mm，和原本的42mm錶徑帳面上差異不大，可是佩戴時卻會有著換然一新的感受，也因此新設計問世後，在市場上也收到了廣泛的好評。

BR 03系列2024年繼續有新作登場，這次品牌不主打豪邁的運動錶本色，反而回溯1970年代時盛極一時的手錶Tone調，也就是結合貴金屬元素、斯文優雅的正裝錶，催生出一款BR 03 White Steel & Gold，顧名思義手錶採用品牌作品泛用的不鏽鋼材質搭配玫瑰金元素，一方面保有手錶的耐操、實戴性，也藉由貴金屬的珍貴、雍容特性，賦予手錶一股都會時尚的雅緻格調。

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錶款的錶殼主體仍是不鏽鋼材質，但是錶圈以及錶冠改以玫瑰金製作，搭配飾有白色縫線的棕色皮錶帶，彷彿把人帶回幾十年前的黃金歲月，那時戴著運動錶還不像現在是習以為常又很流行的事，反而要像BR 03 White Steel & Gold這種帶有雅痞感的時計更能受到愛錶人士青睞。

BELL & ROSS替手錶搭配乳白色面盤，品牌在製作過程中會透過電解程序在拋光面盤塗上一層霧銀，造成媲美蛋白石的乳白色效果，再以浮石及酒石進行後續的打磨處理，這使得手錶的面盤細看會發現很多繁複的紋理，替乳白色營造一種輕微的幻彩作用，與一般純白面盤的樸素相對之下質感更上層樓。

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品牌在乳白色面盤鑲上鍍玫瑰金時標，時標分別有圓角矩形以及阿拉伯數字兩種樣式並陳，與面盤周圍的黑色分鐘刻度相輔相成，至於時、分、秒三針同樣呈現玫瑰金色調，而且BELL & ROSS精心在時、分指針表面填入米色的Super-LumiNova®夜光物料，此舉能讓面盤的視覺感受統一且對比強烈，而且米色夜光物料看起來又會帶有天然的歲月陳舊感，和手錶想要回溯早期時光的創作初衷亦很吻合，最後品牌還在12點方向加上同樣呈現玫瑰金色的BELL & ROSS Logo，整體散發的高雅感一氣呵成。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：BELL & ROSS BR 03以不鏽鋼搭玫瑰金雙色組合詮釋復古高雅氣質】