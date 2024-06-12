Daniel Arsham聯乘Hublot　「未來遺物」身高級懷錶傑作限量99枚

【Daniel Arsham × Hublot】藝術家Daniel Arsham近年風頭一時無兩，其復古未來主義獨特風格，將日常物品轉化為「未來遺物」深入民心，出道20年來頻頻與各個領域的龍頭品牌合作，例如Louis Vuitton、Calvin Klein、去年的保時捷，還有成為了瑞士高級腕錶品牌Hublot的品牌大使，去年曾為品牌於阿爾卑斯山創作了一個日晷形式的大地藝術裝置，經歷一年終於再度推出新品，而且並非腕錶卻是一枚富有顛覆性意義的懷錶。

Daniel Arsham（圖片來源：Hublot）

作為備受讚譽的當代藝術家，Daniel Arsham曾經榮獲Gelman Trust Fellowship Award、GNMH獎，他亦有不少主題親民的作品，例如早年創作的Pokémon卡牌及石化雕塑，還與Uniqlo合作推出的「Daniel Arsham x Pokémon x Uniqlo UT」三方聯乘Tee令他的知名度擴展得更廣闊。其「未來遺物」風格別具獨特性，作品被賦予一種被侵蝕破壞的感覺，早期的作品很多沒有上色，呈現出雕塑與材質本來的質感和面貌，這些與他的個人經歷有關。原來他是色盲患者，雖然後來已經在器材的輔助下重見色彩，不過還是會在作品中貫注這種獨特的視角；由於他的家鄉曾被颱風所摧毀，使他了解到世事無常，所有事物不會因為好好呵護而永恆不變，以致他想透過自己的雙手和想法去主動「破壞」作品，由於作品的靈感很多都來自現代的產物，例如Pokémon、汽車，使得作品帶有一種穿越時空的美感，有如在末世回到此刻。

ARSHAM DROPLET（圖片來源：Hublot）

Daniel Arsham這種看透時間、穿越時間的理念與手法，其實與象徵時間的製錶業非常契合，與Hublot合作，以懷舊造型、創新材料及製錶技藝結合出來的新作「ARSHAM DROPLET懷錶」有如一件藝術品，將過去、現在與未來巧妙結合。作品外型設計靈感源於自然界中的天然流體形態，並非一般鐘錶時計的形態，可想而知製作難度的挑戰。時計長73.2毫米，寬52.6毫米，厚22.5毫米，採用鈦金屬、橡膠及藍寶石材質製成，觸感巧妙地符合人體工學原理，與手掌的形狀和手握的情況理想貼合。

ARSHAM DROPLET（圖片來源：Hublot）

ARSHAM DROPLET（圖片來源：Hublot）

時計的工藝焦點落在鏤空錶殼和「三文治」結構，搭配兩塊工藝精湛的弧形水滴造型錶鏡，以精美蕾絲編織而成的水滴圖案提升雅致韻味，側面的減震圈選用特製的「Daniel Arsham綠橡膠」打造，錶殼採用雙密封系統和配備17個O型密封圈以確保防水性能，防水深度可達30米，當然不少得品牌標誌性的六顆H形螺絲。使用起來還有驚喜，時計共有三種佩戴方式，分別是作為懷錶置於胸前或者可以當作吊墜佩戴，點綴個人時尚古典韻味，此外亦能作為座鐘擺放，點綴環境空間。無論是工藝層面還是時尚角度都是大膽前衛的設計。

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最後，時計的機芯是品牌標誌性的Meca-10自製機芯，不用頻繁上鏈都可以持久運行，動力儲存長達10日。作品打破了眾人對懷錶及時計的想像，將圓潤的水滴造型融入其中是為大膽又創新之舉，作品僅限量推出99枚，相信會成為藏家趨之若鶩之選。