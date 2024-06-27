亨利慕時複雜工藝的巔峰之作　疾速者三問報時陀飛輪腕錶征服水陸

H. Moser & Cie.（亨利慕時）近年愈來愈受錶迷歡迎，因為著重工藝的精品高級腕錶彌足珍貴，藏家更著眼於收藏價值及稀有性。向來產量不多，又喜歡大玩製錶技術的亨利慕時更迎合錶迷的口味。最近品牌推出了一款全新的亮眼之作，疾速者三問報時陀飛輪藍色琺瑯概念腕錶罕有地賦予了防水深度達50米的功能，結合複雜的三問報時機制與陀飛輪，滲透著令人驚嘆的機械情迷。

Streamliner Concept Minute Repeater Tourbillon Blue Enamel（圖片來源：H. Moser & Cie.）

本來Streamliner疾速者是品牌一款熱門的運動錶，貫徹了品牌基因的簡約煙燻面盤，一體成型的不鏽鋼枕形錶殼與鏈帶，帶有流暢曲線以及速度感，展現出絕美的現代設計。是次新作更集最複雜工藝的三問與陀飛輪之大成，為突出三問報時機制，將複雜的報時、報刻及報分機制置於錶盤上，大膽地將外型獨特的音簧和音錘置於錶盤側，是為創新大膽的舉動，也大大增加了難度挑戰，例如位於同一平面的音簧，為了保持人體工學設計，更需要彎曲地避免干擾飛行陀飛輪，曲線延伸至一體式不鏽鋼鏈帶，達到貼服手腕的優雅設計。

圖片來源：H. Moser & Cie.

作為三問錶，是次更罕有地加入潛水元素，錶殼防水深度達50米（5 ATM），幻想在水中與魚兒分享三問報時的旋律，情景甚是優美。為展現更動聽的聲音，還要達到音量、共鳴與和聲的完美平衡，在設計上多作改良，包括將中層錶殼擴大以容納機芯，留下足夠的空間來創造共鳴箱，兩枚音錘落在兩條音簧上時可以放大報時、報刻及報分的敲擊聲音，更能根據不同感應軸讓音錘所提供的資訊升起。

圖片來源：H. Moser & Cie.

為配合標誌性的潛水功能，是次的錶盤特意採用水藍色，錶盤一如既往地沒有任何標誌及刻度，以「大明火」琺瑯精心打造，從經過錘擊紋飾的黃金底盤上的圖案開始，以4種不同色彩的顏料細磨成粉末再加水稀釋，上色後形成品牌標誌性的漸變效果。這個過程突顯出時間的工藝，需要琺瑯工藝大師花上約一小時專心地處理，在塗上顏料以至是高溫燒製、氧化融合的過程，皆需要極為小心嚴謹，使得效果不會出現任何顆粒現象，最後半透明的「大明火」琺瑯錶盤需要總共燒製十二次才得到煙燻效果，每一枚都是完美的展現而且獨一無二，大大增加了獨特性與收藏價值，使人一眼著迷。

圖片來源：H. Moser & Cie.

在六點鐘位置的一分鐘飛行陀飛輪可以在鏤空橋板下清晰可見，新作配置了HMC 905手動上鏈機芯，採用現代感的碳灰色表面修飾，部分鏤空透露出複雜迷人的機械結構，在極簡的錶盤之下暗藏了令人驚嘆的機芯之美。機芯的動力儲存為90小時，振頻為每小時振動21,600次，機芯和零件均為手工打磨和修飾，碳灰色表面飾有Moser雙條紋。此作充滿了突顯功架的各項元素，再整合到低調簡約的風格，是為一枚別具現代感的顛覆性作品。