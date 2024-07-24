2024年AUDEMARS PIGUET創新之選　新材質與名人聯名款引領風潮

AP在2024年並沒有訴求複雜的機芯技術，主要是在材質開發上大鳴大放，光是今年就有兩種新材質出現，甚至還持續與名人合作，在聯名款上製造話題。

皇家橡樹萬年曆 John Mayer限量版。直徑41mm 18K白金錶殼／時間指示、萬年曆功能、月相顯示／5134自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水20米／限量200只（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹萬年曆John Mayer聯名版 葛萊美歌手親自設計

John Mayer是美國著名的葛萊美歌手，同時他也是因為John Mayer認為萬年曆款式是最能表現時間的款式，所以他選擇了萬年曆來設計，同時面盤像是過去經過手工敲擊製程的Tuscan面盤，但聯名款則是以機械壓製，John Mayer認為這樣就像是充滿星星的天空，如同水晶一樣閃爍，所以連最外圈的週曆顯示，也一起採用如同夜空的藍色製作，另外月相盤也以砂金石材質打造。

如同閃爍天空的面盤。經過機器壓製，成為這個帶有粗糙感又有光芒閃爍的面盤，靈感來自於過去手工敲擊製程的Tuscan面盤。（AUDEMARS PIGUET）

日期數字的不同。John Mayer對原本日期上的紅色數字31覺得很突兀，就所以這次他就將31改成上下置放，就更能讓面盤的色彩視覺一致。（AUDEMARS PIGUET）

5134機芯最終款。該枚歷經45年歷史的萬年曆機芯，John Mayer聯名款就是它最後一次出現在手錶中，懷念的人可能要把握機會了！（AUDEMARS PIGUET）

而日期數字的31，是John Mayer特意採用分開的上下設計，他表示他對原本日期上的紅色數字31就覺得很突兀，所以這次有機會跟AP合作設計，它便將31改成上下置放，就更能讓面盤的視覺一致，另外在限量200枚的萬年曆John Mayer聯名款推出後，就是5134這枚萬年曆機芯的最後之舞！

皇家橡樹概念陀飛輪計時碼錶 不可思議的迷彩陶瓷

皇家橡樹概念陀飛輪計時碼錶（AUDEMARS PIGUET）

其實在AP開發出世界第一隻配備迷彩陶瓷的皇家橡樹概念陀飛輪計時碼錶，當下真的讓人震驚的說不出話，因為過去陶瓷只能在同一零件上，使用單色或雙色，而且只有單一區域能表現色彩，現在，AP花了近五年時間，開發出擁有不規則顏色區塊的迷彩陶瓷。

迷彩陶瓷原料盤，AP先把迷彩陶瓷的原料燒成一個個的盤型粗胚。（AUDEMARS PIGUET）

粗胚經切削後，形成AP所需的錶殼零件，如錶圈及中層錶殼。（AUDEMARS PIGUET）

迷彩陶瓷絕對是前無古人的研發專利，到現在AP表示，他們已經進步到可組合超過三種以上的不同顏色，甚至還能控制迷彩區塊的範圍、或加入夜光元素在裡面。

但更驚人的是，AP居然還顛覆了陶瓷的製程，不再需要一個一個零件壓模燒製，會直接把陶瓷製作成一個原料盤，接著用一般金屬零件的壓製、切割製程，來完成所需零件，如果需要產生不同的迷彩花紋，只是要簡單的把切割的方向轉向即可，這樣就能創造不同的獨特性了，簡直太聰明！

AP在製作迷彩陶瓷的過程，均回歸如一般金屬零件的製程。但所使用的設備都是特別配合迷彩陶瓷，重新開發出來的流程。（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹自動上鍊飛行陀飛輪鏤空腕錶。直徑41mm 18K沙金錶殼／時間指示、飛行陀飛輪／2972自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

AP並將迷彩陶瓷首先放在皇家橡樹概念型的陀飛輪計時碼錶上，以概念型較多的錶殼零件及夠大的錶殼尺寸，絕對是最能表現迷彩陶瓷的款式啊！

皇家橡樹鏤空飛行陀飛輪沙金款 沙金貴金屬的研發

皇家橡樹自動上鍊飛行陀飛輪鏤空腕錶。直徑41mm 18K沙金錶殼／時間指示、飛行陀飛輪／2972自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米

除了迷彩陶瓷，AP其實還開發出新品種的貴金屬喔！皇家橡樹鏤空陀飛輪41mm，首度使用了稱為「沙金」材質的錶殼跟鍊帶，這也是AP獨家的18K貴金屬材質，而所謂「沙金」，是利用了金、銅跟鈀的合金，讓它呈現一種介於白金跟玫瑰金的顏色，AP認為這像是陽光下沙漠的顏色，所以把它叫做「沙金」。

AP獨家沙金材質開發新材質。是AP研發之路上未曾間斷的部分，沙金材質主要是針對顏色的獨特性，利用鈀金讓顏色穩定，儘管AP在金屬元素上進行調整，仍屬於18K金的貴金屬材質。（AUDEMARS PIGUET）

沙金色電鍍機芯。整枚2972陀飛輪機芯的鏤空夾板，是經過特別的設計與規劃，其線條比起一般陀飛輪更加複雜，但以沙金色電鍍後，不僅可以跟沙金材質的錶殼及鍊帶相互呼應，未來更能應用在不同款式中。（AUDEMARS PIGUET）

更神的是，它在不同光線的環境下，金屬表面還會呈現不同的視覺反射效果，所以它有時會看起來像不鏽鋼的銀色，有時也會看起來像淺淺的玫瑰金的，不過為了配合整體沙金錶殼跟鍊帶的顏色，AP也特別開發出沙金的電鍍色，尤其整枚2972陀飛輪機芯的鏤空夾板，是經過特別的設計與規劃，其線條比起一般陀飛輪更加複雜，但以沙金色電鍍後，不僅可以跟沙金材質的錶殼及鍊帶相互呼應，未來更能應用在不同款式中。

皇家橡樹飛行陀飛輪41mm不鏽鋼／玫瑰金 面盤新色的應用

皇家橡樹自動上鍊飛行陀飛輪。直徑41mm不鏽鋼錶殼／時間指示、陀飛輪／2950自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹自動上鍊飛行陀飛輪。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、陀飛輪／2950自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

AP在2024年的新款陀飛輪數量真的是不少，其中新款包含了紅色面盤的皇家橡樹自動上鍊陀飛輪41mm，紅色面盤的設計最早出現在熱門的皇家橡樹兩針Jumbo款上，不過當時搭配的是鈦金屬跟BMG材質，那時候就讓小編覺得這紅色的漸層面，照理是該搶眼的感受居多，但卻用得非常沉穩，現在改用在陀飛輪上，仍有相同的感受，而且這次還是搭配市場最期待的不鏽鋼版本。

沉穩的紅色漸層面。AP的紅色漸層面並不是一般搶眼的紅色，而是較沉穩的深色紅，特別是在不同光線下，甚至紅色面還會呈現黑色面的效果。（AUDEMARS PIGUET）

粗糙質感的噴砂面。在一定距離觀察，會以為灰色噴砂面是平滑的表面，仔細一看，其實他的灰色噴砂面試帶有粗糙的視覺效果，並提升了整體的復古感。（AUDEMARS PIGUET）

而另外一款皇家橡樹自動上鍊陀飛輪41mm，採用了灰色與象牙白雙色錶面，搭配的是18K玫瑰金材質，其中灰色中央面盤經噴砂裝飾，帶有粗糙感的質地紋理加上象牙白的分鐘刻度外圈，搭配起來出乎意料的有種復古的視覺效果。

皇家橡樹RD3飛行陀飛輪37mm 機芯技術的提升

愛彼皇家橡樹自動上鍊飛行陀飛輪超薄腕錶。直徑37mm 18K白金錶殼、錶圈鑲嵌32顆方鑽，約重2克拉／時間指示、陀飛輪／2968自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

千萬別被它閃亮的外表騙了，這隻鑲嵌方鑽、閃亮的皇家橡樹陀飛輪37mm可是今年少數在機芯技術上改革的作品啊！

擺輪旋轉角度修正。沒想到只是修改了擒縱擺輪的旋轉幅度，從原本的335度、加大到360度，就能提昇動力效率、增加扭力，讓手錶精準，AP對機芯技術的要求實在很深。（AUDEMARS PIGUET）

它內部使用了之前RD3的Cal. 2968超薄飛行陀飛輪自動上鍊機芯，不過這次在機芯的擒縱系統中，修改了擒縱擺輪的旋轉幅度，從原本的335度、加大到360度，如此可提昇動力效率、增加扭力，當然也讓手錶更加精準。AP表示，目前這項修改只會用在2024的這款37mm的版本，但相信未來會逐漸擴增到所有2968陀飛輪自動上鍊機芯上。

皇家橡樹霜金腕錶37mm／皇家橡樹計時碼錶41mm黃金的視覺魅力

皇家橡樹霜金自動上鍊腕錶。直徑37mm 18K黃金錶殼、霜金錶殼裝飾／時間指示、日期窗／5900自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹自動上鍊計時碼錶。直徑41mm 18K黃金錶殼／時間指示、計時碼錶、日期窗／4401自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

近年黃金已經擺脫早期傳統的保守形象，在名人跟時尚的加持下，黃金突然一躍成為非常受歡迎的材質，事實上，在AP之前替Jumbo推出18K黃金的版本，再搭配著經典格狀面盤的黃色漸層面，當時該款就造成轟動，甚至在全球名人的手上都能看到該款的身影。

霜金錶殼搭配。採用人手製作出的霜金表面質感錶殼，在光線下充滿閃爍的奢華感，這也是近幾年AP最受歡迎的裝飾性技法。（AUDEMARS PIGUET）

2024年AP則將這個概念延續在皇家橡樹新款上，但尺寸則縮小到37mm，更偏向中性的設計，更重要的是，AP把18K黃金製作成霜金的質感，提昇了視覺效果，也成功區隔了之前的版本，另外面盤則採用太陽放射紋面，也跟AP經典的格狀面不同。

漸層面的使用。在最經典的格狀面盤上，儘管AP把漸層色用在數據顯示比較多的計時款上AP仍然做到了漸層與閱讀的平衡比例。（AUDEMARS PIGUET）

至於皇家橡樹的計時碼錶款，也同樣延伸這個概念，首次使用黃色漸層的面盤，但仍搭配經典格狀線條，可說跟皇家橡樹霜金款37mm連成一氣，也宛如創造了一組最佳對錶。

皇家橡樹Jumbo超薄鏤空41mm 加入18K白金新選擇

皇家橡樹「JUMBO」超薄鏤空腕錶。直徑41mm 18K白金錶殼／時間指示／7124自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

AP的皇家橡樹Jumbo款式一直是市場最注意的款式，然而如果想要從Jumbo升級的人，應該就會選擇鏤空款，2024年新增加了18K白金的版本，因為不鏽鋼款（16204ST）不再銷售，所以想要銀色外觀的人，現在就有了18K白金版本可以選擇。

新世代7124機芯。鏤空的機芯型號為7124，其實是跟著2022年當時專為Jumbo新開發的7121自動上鍊機芯一起推出。（AUDEMARS PIGUET）

目前鏤空的皇家橡樹Jumbo款，是跟著2022年皇家橡樹50週年一起推出，主要採用了新開發的7121自動上鍊機芯，不過鏤空的機芯型號則改為7124，新款的白金版本使用了黑色內錶圈、機芯上的深色塗層和白金指針，讓手錶不僅擁有單色灰色外觀，而且還具有更好的視覺對比，有利於閱讀時間。

如蜘蛛網般的鏤空。從2022年開始推出的新版鏤空錶，其鏤空的網路綿密，其中的拋光倒角超過300個，是可以欣賞AP手工藝的絕佳作品。（AUDEMARS PIGUET）

鏤空版在2022年剛推出時，其鏤空的圖案線條就表現出AP目前追求的現代風格，在每個鏤空橋板之間，擁有至少三百多個被拋光V型折角，宛如幾何蜘蛛網的效果令人目不轉睛，而18K白金搭配起來，是更增加了重手的配戴感，以及配戴者內心的奢華氛圍。

皇家橡樹離岸型43mm 離岸型首次推出三針款

皇家橡樹離岸型自動上鍊腕錶。直徑43mm不鏽鋼錶殼、藍色橡膠覆層錶圈／時間指示、日期窗／4302自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米（AUDEMARS PIGUET）

在2023年慶祝系列30週年之後，回頭想想，皇家橡樹離岸型還真的是只有計時碼錶的選項，不過在2024年AP第一次呈現的新款，我們居然等到了皇家橡樹離岸型的三針款，這是多麼讓我們驚訝！因為這是離岸型第一次推出三針，不鏽鋼錶殼尺寸稍大來到43mm，錶圈採用藍色橡膠覆層設計，所以表面帶有粗糙的質感，另外面盤也跟錶圈一樣使用藍色，而稱為煙燻藍色的「Mega Tapisserie」超大格紋裝飾圖案，線條看起來「似乎」比過去更大、更明顯一些。

自製4302機芯。內部換上了現在AP一貫的自家4302機芯，不過日期窗則開在3點鐘位置，動力仍是長效的70小時，18K金自動盤則刻意的鍍上黑色。（AUDEMARS PIGUET）

藍色貫穿設計。新款離岸型三針款的錶圈使用藍色橡膠覆層，所以表面帶有粗糙的質感，另外面盤也採用煙燻的經典格狀面。（AUDEMARS PIGUET）

綜觀目前離岸型旗下的款式，三針款跟現有的Diver設計上最為接近，不過還是有所不同，新款離岸型三針防水深度延續離岸型既有的100米，但沒有可旋轉的內錶圈，有趣的是，防水雖然沒有Diver那麼深，厚度卻比Diver稍厚0.2mm，但對我們消費者來說，最重要的是，離岸型終於不再只有計時碼錶的選項囉！

同場加映：BELL & ROSS BR 03玫瑰金不鏽鋼相映襯 展現經典優雅風格獲好評（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

Code 11.59 更多元的顏色及功能

CODE 11.59自動上鍊腕錶（淺藍色）。直徑38mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗／5900自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

CODE 11.59GP自動上鍊腕錶（深藍色）。直徑38mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗／5900自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

AP自家強大的皇家橡樹的八角形印象深植人心，不過AP還是想要在最大眾化的圓形上創造出另一個經典，那就是Code 11.59，所以AP近來對扶植Code 11.59可說不遺餘力，就連最複雜的RD4大複雜功能，都放在Code 11.59上，也讓Code 11.59有更多曝光。

CODE 11.59自動上鍊計時碼錶（黑色）。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗、計時碼錶功／4401自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

CODE 11.59自動上鍊計時碼錶（綠色）。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗、計時碼錶功／4401自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

CODE 11.59自動上鍊計時碼錶（深藍色）。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗、計時碼錶功／4401自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

在2023年對Code 11.59來說，最重要的就是推出小直徑、不鏽鋼這兩項產品戰略，2024年正值Code 11.59推出五週年，則多出七款新作品，都延續了2023年的設計元素，也全部升級為玫瑰金材質。

CODE 11.59自動上鍊腕錶三針款（綠色）。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期／4302自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

CODE 11.59自動上鍊腕錶三針款（深藍色）。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期／4302自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米（AUDEMARS PIGUET）

首先是38mm兩款玫瑰金版本，各採用一深一淺的藍色調，其中淺藍色是最接軌市場主流的設計，從瑞士機刻雕花師Yann von Kaenel設計的放射狀漣漪紋錶面、日期視窗、內錶圈到錶帶均為明亮的淺藍色。至於41mm部分則共有5款新品，包含三針與計時碼錶款，18K玫瑰金錶殼分別搭配藍色、綠色錶面，僅有一款是黑色錶面搭配黑色陶瓷中層錶殼。

皇家橡樹概念陀飛輪 「Tamara Ralph」限量版 高級製錶遇上高訂時裝

皇家橡樹概念飛行陀飛輪「Tamara Ralph」限量版。直徑38.5mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示，飛行陀飛輪／2964手動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水20米／限量102只（AUDEMARS PIGUET）

這款在AP的2024年全球記者會之間就已經率先發表，是與高級訂製時裝設計師Tamara Ralph合作，18K玫瑰金錶殼經霜金工藝裝飾，呈現閃爍的顆粒感，面盤搭配由棕色、古銅到金色漸變色調的多層次錶面，這種階梯式的設計，的確在高級手錶上，特別是複雜功能中並不多見。

英國設計師 Tamara Ralph。作為高級訂製時裝屋第四代傳人，於2022年自創同名高級訂製時裝品牌並擔任創意總監，以精湛工藝、卓越品質、專業技能作為品牌發展的三大支柱。（AUDEMARS PIGUET）

在這款陀飛輪上，主要是從Tamara Ralph的高級訂製創作世界擷取靈感，把她在高訂的奢華顏色，分別使用在階梯式錶圈上，也是因為2018年AP第一次用皇家橡樹概念陀飛輪製作女錶，替這樣的連結奠下基礎，所以該陀飛輪較厚的錶殼、同心圓般的鑲鑽陀飛輪，都是讓設計很好發揮的元素。

雙金工藝錶殼。錶殼以18K玫瑰金打造，經霜金工藝以手工錘擊過後，呈現如星光閃爍般的精緻光芒。（AUDEMARS PIGUET）

此款限量陀飛輪還搭配了古銅色手工縫邊「大方格鱗紋」鱷魚皮錶帶，並附一條與錶面中央同色的棕色鱷魚皮錶帶，可隨心變換雅緻造型，兩款錶帶皆具備珠光質感，符合整體高級訂製服的概念，也滿足了女性對多變的需求。

皇家橡樹 34／37mm 彩色的魅力

皇家橡樹自動上鍊腕錶37mm（淺藍色）。直徑37mm 18K玫瑰金錶殼、錶圈鑲嵌40顆藍色藍寶石，約重1.05克拉，錶殼鑲嵌40顆鑽石，約重0.228克拉／時間指示、日期窗／5900自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹自動上鍊腕錶37mm（深綠色）。直徑37mm 18K白金錶殼、錶圈錶殼鑲嵌122顆鑽石，約重2.15克拉／時間指示、日期窗／5900自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹最初的確是設計給男性配戴，不過，當八角形的線條如此獨特，當然就成為一種絕佳的中性設計，只需要搭配加入女性喜愛的色彩元素，自然就很容易男女通吃，而2024年的皇家橡樹女錶，就是這樣的例子。

在皇家橡樹自動款37mm上，包括以18K玫瑰金打造，其錶殼、錶帶連接處與AP字樣折疊鑲滿鑽石，錶圈上則鑲嵌漸層藍色藍寶石，淺藍色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面與藍寶石剛好互相輝映。至於18K白金款式，錶殼、錶圈、錶帶連接扣與AP字樣折疊扣同樣也鑲滿鑽石，錶面則搭配淺綠色錶面，就是該款的亮點。

皇家橡樹自動上鍊腕錶34mm（粉紅色）。直徑34mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗／5800自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

皇家橡樹自動上鍊腕錶34mm（灰色）。直徑34mm不鏽鋼、18K玫瑰金錶殼／時間指示、日期窗／5800自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米（AUDEMARS PIGUET）

至於皇家橡樹34mm款式，一款為全玫瑰金版，主要在面盤上使用ALD（原子層沉積）鍍膜技術，把「Grande Tapisserie」大型格紋錶面換上女性最愛、同時也像是近期「芭比」熱潮的粉紅色彩，甚至更細心的把日期視窗的底色，採用與錶面一致的粉紅色。另一款則是採不鏽鋼與玫瑰金的半金款，中層錶殼、底蓋與鍊帶為不鏽鋼，錶圈、錶冠及錶帶鍊節則是玫瑰金材質，面盤並採用灰色，整體的組合較偏向中性感受。

同場加映：AP皇家橡樹16202ST最新行情整理 愛彼Jumbo近月跌勢收窄溢價130%（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】