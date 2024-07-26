7款防水深度達200米以上優質潛水錶　實用與時尚兼備就這幾款

運動錶風潮當道，潛水錶目前就是市面上相當熱門的運動錶類型。然而依據材質、功能、品牌，價位各不相同。想要挑選一枚真正具備實用防水性能的潛水錶，卻又有預算限制？這次我們為你蒐羅一些不錯的優質選擇！

本次將範圍設定在新台幣20萬元（約47,554港元）內價格可入手的潛水錶，防水深度須達到200米以上，材質、設計與其他功能不做限制。

柏萊士BELL & ROSS BR 03-92 Diver Black & Green Bronze

柏萊士BELL & ROSS BR 03-92 Diver Black & Green Bronze。直徑42mm青銅錶殼／時間顯示，日期窗／BR-CAL.302.自動上鍊機芯，54小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面／防水300米／限量999只（BELL & ROSS）

柏萊士BELL & ROSS的潛水錶發展是從1997年開始，當時品牌推出了第一款潛水錶Hydromax，在測試下可抵禦11,100米的水深壓力，當時就是一只實力驚人的潛水腕錶。2007年第二款潛水錶BR 02亮相，錶殼裝配排氦氣閥防水達1,000米。在此之前柏萊士的潛水錶都採圓形或酒桶造型，2017年推出的BR 03-92 Diver便開始將戰機儀錶板的設計融入，出現方中帶圓的腕錶輪廓。

青銅錶殼復古錶感。錶殼材質為CuSn8青銅合金，成份為 92%銅及 8% 錫，其棕紅色調與古老帆船上的裝備顏色相近，搭配綠面設計很有復古感覺。（BELL & ROSS）

品牌也嘗試用各種材質來詮釋這款腕錶，2018年首次啟用青銅材質。青銅材質堅硬防蝕，隨著年月過去會因氧化泛起一層銅繡的特質更是獨有韻味，讓青銅錶在近十年來蔚為風潮。2024年品牌推出以青銅錶殼搭配綠面設計的BR 03-92 Diver，此綠面色彩相較過去Green Bronze版本的軍綠色調更為亮麗一些，搭配錶圈黑色氧化鋁錶環，具時尚感。此錶也達到ISO 6425國際認可標準，具備專業的潛水性能，防水達300米，配備伸縮旋入式錶冠。

雷達表RADO Captain Cook庫克船長橄欖綠高科技陶瓷鏤空腕錶

雷達表RADO Captain Cook庫克船長橄欖綠高科技陶瓷鏤空腕錶。直徑43mm霧面橄欖綠陶瓷錶殼╱時間顯示╱R808自動上鍊機芯，80小時動力儲存╱藍寶石水晶鏡面、透明底蓋╱防水300米（RADO）

綠色風潮不只要用在面盤，善於應用陶瓷材質的雷達表RADO在2024年推出霧面橄欖綠陶瓷的Captain Cook庫克船長。不同於過去綠色款表達棕櫚林的大自然形象，這次的橄欖綠色彩是為展現建築叢林的都會概念。事實上橄欖綠陶瓷在2020年就已用在True Thinline Anima腕錶，2022年時也曾出現在特別版的庫克船長上。

新一代的主力機芯。R808機芯以R734為基礎改造，經五方位校正，穩定度精準度都大幅提升。使用抗磁Nivachron™游絲，也具充足80小時動力儲存。（RADO）

這次新款換置新機芯R808，同時透過鏤空面盤設計來展現不同氣質。由於陶瓷具備高硬度、抗刮耐磨、輕量和親膚性佳等特質，讓這款腕錶適合多樣的戶外運動。面盤採用鏤空設計讓機芯結構若隱若現，更添視覺美感，整只腕錶也以玫瑰金裝飾細節，強化時尚氛圍。

帝舵TUDOR Pelagos FXD領潛型專業潛水腕錶

帝舵TUDOR Pelagos FXD領潛型專業潛水腕錶。直徑42mm磨砂鈦金屬錶殼／時間顯示／MT5602型自動上鍊機芯，瑞士天文台C.O.S.C.認證，約70小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面／防水200米（TUDOR）

帝舵表TUDOR的潛水錶很早就因性能優異被各國海軍認可，比如在1973年Oyster Prince Submariner 7016型號及7021型號都被列入「海軍准用級」潛水腕錶。TUDOR以前者為靈感打造Pelagos FXD腕錶，延續其經典外觀如時標造型、雪花指針和面盤配置，確保腕錶牢固配戴的固定式錶帶桿更是重現的設計重點。

牢靠的固定式錶帶桿。Pelagos FXD的錶殼是以現役海軍蛙人的需求為基礎研發，因此採用與錶殼主體相連的固定式錶帶桿設計，設計猶如錶耳延伸。（TUDOR）

此只Pelagos FXD採用整塊鈦金屬打造，配以固定式錶帶桿。單向旋轉錶圈上設置60格卡位便利旋轉操作，面盤採黑面黑圈的配置非常貼近原作。腕錶符合ISO 6425:2018潛水腕錶標準，所搭載的原廠機芯MT5602採用抗磁的矽游絲，還具備優於C.O.S.C.認證標準的精準度，日誤差-2~+4秒。

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精工SEIKO Prospex Marinemaster 1965潛水錶現代詮釋款

精工SEIKO Prospex Marinemaster 1965潛水錶現代詮釋款。型號SJE101J1／直徑39.5mm不鏽鋼錶殼／時間顯示，日期窗／6L37自動上鍊機芯，45小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水200米（SEIKO）

SEIKO在2024年為旗下Prospex推出全新旗艦系列Marinemaster，推出三只新作都以SEIKO在1965年所打造的首款潛水錶62MAS為原型設計。62MAS也是第一枚日本製的潛水錶。新作在外觀上盡力還原多項特徵，如指針造型還有長方形時標。原版是黑圈黑面設計，三只中SJE101J1也採黑圈黑面，外觀上相似度最高。

專為潛水需求開發。6L37機芯是以6L35機芯為基礎改造升級，承襲了6L系列機芯纖薄的外型，也採用SEIKO專有的Diashock防震機制，針對專業潛水性能更強化抗震性。（SEIKO）

此錶是品牌至今最薄的潛水錶也是首只採透背設計潛水錶。內部搭載特別為專業潛水環境開發的6L37機芯，既纖薄也抗震，搭配特別設計薄且耐用的透明底蓋才得以達到如此輕巧外型並透見機芯。

豪利時ORIS Oris x Bracenet日期腕錶

豪利時ORIS Oris x Bracenet日期腕錶。直徑43.5mm不鏽鋼錶殼／時間顯示，日期窗／Oris 733自動上鍊機芯，38小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水300米（ORIS）

ORIS和社會企業Bracenet合作打造全新Aquis系列錶款，其泛著獨特紋路的面盤材料取自造成海洋問題的「幽靈漁網」。現代海洋垃圾問題嚴重，研究顯示在夏威夷和加州間的太平洋垃圾帶漂浮的廢棄物面積是德國的4.5倍，其中46%是遺失廢棄漁網。

錶背透現機芯運轉。錶殼為不鏽鋼材質，搭載Oris 733自動機芯，雖然防水深度達到300米，錶底卻做透背設計可看見機芯運轉作動。（ORIS）

而這些漁網不再被使用卻嚴重危害海洋生物生存。Bracenet創辦人Benjamin Wenke與Madeleine von Hohenthal回收這些幽靈漁網並將之打造成手環等飾品。此錶面盤也由此而來，製程是將綠、藍和白色材料加熱，直到融化冷卻再將之結成薄片材料，每一片都獨一無二。

浪琴LONGINES Hydroconquest GMT兩地時間腕錶

浪琴LONGINES Hydroconquest GMT。直徑43mm不鏽鋼錶殼／時間顯示，日期窗，兩地時間／L844.5自動上鍊機芯，72小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面／防水300米（LONGINES）

去年浪琴表才為「浪鬼」HydroConquest深海征服者潛水錶推出加入GMT功能的兩地時間款式。2024年便加碼推出將錶徑從41mm擴大到43mm的放大尺寸版本，讓喜歡大錶徑款式買家也能入手。其外觀和功能都與前作大致相同。

確保黑暗的水下辨識。面盤在指針和時標上都塗覆有Super-LumiNova®夜光塗料，確保黑暗的水下環境能夠清楚辨識。錶圈三角形指示標上也配有一枚圓形夜光指示。（LONGINES）

採中央四針同軸設計，尖端帶有三角形標誌的GMT指針可指示第二地時間。面盤外圍則設有兩種不同色調的24小時圈，可區分晝夜。此錶維持潛水錶設計語彙，配置提高防水力的旋入式底蓋和裝配帶有15分鐘刻度區段可計算下潛時間的陶瓷錶圈。結合GMT功能，可應對水上和都市不同環境。

波爾錶BALL WATCH Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II

波爾錶BALL WATCH Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II。直徑42mm鈦金屬錶殼／時間顯示，日期窗／BALL RR1101-C自動上鍊機芯，瑞士天文台C.O.S.C.認證／藍寶石水晶鏡面／防水1,000米（BALL）

專注實用功能的波爾錶BALL WATCH旗下就有防水深度達到1,000米的Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II，入手價格也十分親民。此錶採用抗腐蝕的鈦金屬材質打造，上手輕盈親膚耐撞。為了讓此錶達到千米防水實力，其設計沒有使用傳統可以分開的獨立底蓋，還特別採用將自動排氦氣閥設計於錶冠內的品牌專利。

排氦氣閥設置錶冠內。排氦氣閥的設置是為了將減壓過程中積存殼內的氦氣能夠安全排放，不破壞到錶殼結構，此處將之與錶冠結合一體，是業界首創。（BALL）

排氦氣閥一般來說是在錶殼上多加一個開口，會影響到防水性能，此處設計將之避免提升防水保護力。此錶面盤時標也裝配品牌招牌自體發光微型氣燈，強大夜光效果在黑暗水下能夠清楚辨識。

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