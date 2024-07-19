180年航海血統雅典錶最新珊瑚礁腕錶　矽孔雀石呈現腕上自然奇觀

向來以精密鐘錶而聞名的雅典錶（UIysse Nardin），在瑞士錶壇已經有著不容忽視的地位。品牌成立自1846年以航海鐘錶起家，在近180年歷史中被視為是航海天文台錶的專家，其出品以可靠及準確，曾是世界上多個海軍的指定時計。除了航海時計之外，品牌最著名的系列包括「天文三部曲系列」及2001年誕生的「Freak系列」，外型及功能兼備加上多項創新及大膽的設計，使之成為近代錶款中的經典。至於說到深受錶迷歡迎的潛水錶，雖然品牌並非以潛水錶為首，卻以別樹一格的匠心設計備受用家青睞，例如今回要介紹的最新之作「Diver Atoll珊瑚礁腕錶」。

雅典錶全新推出潛水系列Diver Atoll珊瑚礁腕錶（圖片來源：Ulysse Nardin）

回溯品牌的歷史，同名始創人Ulysse Nardin於1823年的瑞士Le Locle出生，這裡後來成為了品牌的紮根之地。Ulysse Nardin的鐘錶工藝技術繼承自父親，後來亦拜當代鐘錶大師William Dubois為師，直到1846年開始為輪船公司製造航海時計，作品於1862年的倫敦世界博覽會中奪得了時計類別的榮譽大獎，在之後的世界博覽會都陸續奪獎，使之在天文台時計領域上一直佔一席位，後來在1915年的華盛頓海軍天文台於60枚同類型作品中脫穎而出贏得冠軍。

圖片來源：Ulysse Nardin

品牌由初露鋒芒到成名於天下，一直與對海洋的探索密不可分，創造了至今獲獎最多、甚至被譽為最可靠的航海時計。至於潛水錶方面，同屬品牌最為經典的系列之一，卻開創出一條嶄新的道路，以剛中帶柔、內外兼備為特點，作品既有著潛水錶應有的基本配備，包括Superluminova夜光塗層時標與指針、可旋轉錶圈、耐耗錶帶或錶鏈、300米或以上的防水功能等等，在功能性之上還增添了時尚元素。品牌並不堅持將潛水錶的專業性一再深化，反之藉由時尚元素及可配戴性將應用層面擴闊，使之成為了一般人都樂於配戴，並非只有專業潛水員才用得到的實用設備。讓用家一錶在手，足以應付不同的場合，匠心處理錶帶物料、錶盤紋理，以至是罕見於潛水錶的鑲鑽錶圈，此想法實屬破格之舉。

圖片來源：Ulysse Nardin

最近新推出的潛水系列Diver Atoll珊瑚礁腕錶39MM，限量僅100枚，與同系列的珍珠母貝和砂金石錶盤一樣採用鑲鑽錶圈，是次以探索蔚藍深海魅力為主題，結合精湛技術與傳統工藝而成，醉人的錶盤用上了奪目的矽孔雀石雕琢出來，寶石呈現出迷人又神秘的藍色調，與綠松石色交織出斑斕的視覺效果，一些黃褐色和黑色的渦形紋理，是來自大自然的鬼斧神工，巧妙地呈現出瀉湖、珊瑚礁的形態，恍如俯視大海的景象，將迷人碧海收藏在腕上，再者每一枚皆是獨一無二的，令人不禁讚歎大自然的奇異和巧妙之處。

圖片來源：Ulysse Nardin

鑲鑽錶圈珍貴非常，單向旋轉錶圈鑲嵌了40顆璀璨鑽石，錶盤時標還點綴了11顆美鑽。原來矽孔雀石向來也常用於高級珠寶的製作，與所有寶石一樣具有深意和象徵意義，由於可以令人心緒安寧，所以常見於冥想和紓緩身心的活動中，亦有著促進溝通與理解的和諧寓意。至於精鋼錶殼當中80%為再生鋼材，以拋光及緞面拉絲處理，另配備兩條錶帶分別為白色橡膠及白色鱷魚皮兩種材質，方便用家在運動與時尚之間轉換。

「奇想系列」FREAK S NOMAD 45MM（圖片來源：Ulysse Nardin）

最後，不得不提作品的機芯：UN-816自動上鍊機芯，當中配備了品牌的矽質擒縱機構，是為2001年由品牌首度引入高級製錶領域的革新技術和先鋒材質。當時是用於同年誕生的「Freak奇想系列」，作品以創新設計如不配備錶冠、錶盤、指針等為人所津津樂道，一舉打破了大眾對手錶的固有概念。品牌向來勇於挑戰不可能，甚少人想過潛水錶可以優雅，又能夠雍容華貴，或許這也是一種以人為本的精神，難怪品牌多年來都在錶壇保持著獨特的地位。