瑞士獨立錶廠新星輕奢時計Norqain　終極高性能運動手錶登陸香港

近年瑞士錶壇有一顆不容忽視的新星，成立於2018年的獨立錶廠Norqain在短短數年之間已經成功進軍35個國家，近日還進駐香港市場。作為後世之秀已經吸引了無數錶迷的目光，其中一大原因絕對是錶廠背後那些赫赫有名的人物。

「Wild ONE」（圖片來源：Norqain）

Norqain是由著名的Küffer家族所創立的，行政總裁Ben Küffer招兵買馬，邀得有近40年百年靈家族背景的Ted Schneider、瑞士冰球傳奇明星Mark Streit、還有其父親Marc Kuffer共同擔任聯合創始人和董事會成員，還有最矚目的是現代鐘錶市場重量級靈魂人物Jean-Claude Biver以顧問身份加入，他曾帶領瑞士錶壇度過70年代的石英危機，被譽為「錶壇經營之神」。如此重量級的班底，結合深厚的瑞士鐘錶業背景與運動血統，使得品牌迅速發展引起注意，近年更被選用為多個運動盛事的官方計時器如紐約馬拉松、柏林馬拉松等。

「Wild ONE」（圖片來源：Norqain）

「Wild ONE」（圖片來源：Norqain）

品牌的定位為革命性輕奢華年輕腕錶品牌，而且專注於手工製作的機械自動腕錶，價錢定位卻不高，原因是創立品牌的其中一個目的是填補約5,000瑞士法郎價位的市場，這片市場大多是錶迷及年輕人入門的起步，甚或是人生第一枚腕錶的選擇。品牌致力於結合精湛工藝與現代設計，提供兼具品質與風格的戶外活動腕錶，為錶迷帶來了三個腕錶系列，包括全性能運動腕錶的「冒險」、古典風格的運動腕錶「自由」以及主打創新風格的「獨立」。近日隨着香港銷售點的開幕，亦為大家帶來了旗艦系列「Wild ONE」，是為一款終極高性能運動腕錶，包括多款配件和限量版款式。

「Wild ONE」（圖片來源：Norqain）

「Wild ONE」是Jean-Claude Biver作為顧問參與設計及研發的其中一款型號，最為注目之處當然是以輕巧又堅固聞名的外殼，採用NORTEQ®碳纖維物料製作，是一種比精鋼輕6倍、比鈦金屬還要輕3.5倍的材質，加裝了橡膠減震器的獨特結構，使得作品提供高達5,000g的抗震能力，是為進行各類型高強度運動如山地自行車、滑雪等的好夥伴。此外，「Wild ONE」增添了個性化元素，可以個人化定制名牌或個人訊息，送禮自用皆可，錶盤以3層激光切割雕刻曼陀羅圖案，與鑽石切割立體夜光時針、分針及平面夜光秒針相映成趣，在黑暗環境都能清晰閱讀。「Wild ONE」另外設有鏤空款Skeleton，在運動腕錶當中要找到鏤空設計並不容易，而且作品巧妙地突顯出手錶的複雜性，卻又不失易讀性，配搭了鮮艷的配色使之隨時準備吸引眾人的目光。

說到機芯方面又大有來頭。「Wild ONE」搭配的NN20/1機芯是由享譽全球的專業機芯製造商Kenissi所生產的獨家自動機芯，獲瑞士天文台認證、具有70小時動力儲備。原來Kenissi本來是Tudor（帝舵）為了自家製機芯成立的廠房，與Norqain一樣同在2018年成立，不過近年積極擴張，與更多的著名品牌合作生產機芯，包括Breitling及CHANEL甚至入股Kenissi。Norqain在2020年與之合作之後，首款推出的作品為Neverest GMT，所用的機芯其實是以Tudor的Black Bay GMT搭載的MT5652機芯所改造而成。

Norqain以還不到10年的時間，現時已經在全球擁有超過200多家分店及銷售點，香港店位於太古城中心，今年在參與了「鐘錶與奇蹟」 錶展後更備受關注，絕對是錶迷接下來值得留意的品牌。