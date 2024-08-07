Blancpain五十噚深潛器全陶瓷腕錶　低調風格優秀內蘊魅力無法擋

說到BLANCPAIN寶珀，就會直覺想到五十噚。系列支線的深潛器雖然風格相對低調，但也有同樣優秀的內蘊。今年全日曆月相新改款首度採全陶瓷及綠面配置，說明品牌對這支線同樣重視。

五十噚深潛器全日曆月相腕錶。直徑43.6mm陶瓷錶殼，單向旋轉陶瓷錶圈／時間指示，日期指示、星期、月份顯示，月相盈虧顯示／6654.P.4自動上鍊機芯，72小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水300米／參考價約19萬港元（BLANCPAIN）

每個品牌都會有一個最具代表，堪稱經典的系列，而之所以成為經典，可能因為歷史、可能因為設計、也可能因為功能，也可能綜合以上，而說到BLANCPAIN寶珀，相信不少人都同意剛過70歲生日的Fifty Fathoms五十噚絕對稱得上是品牌門面。系列於1953年應法國海軍訂單而生，絕對實用的設計發表後廣受歡迎，五十噚諸多特色與近代潛水錶規範不謀而合，也被譽為近代潛水錶之父。

清晰的夜光。獨具一格的棒狀指針、立體點狀時標均塗有夜光塗料，確保光線昏暗時依舊保有清晰的判讀性。旋轉錶圈則只在12點的定位點有夜光圓點。（BLANCPAIN）

雖說系列是為滿足軍方訂單而生，但觀察到時代需求，寶珀旋即於1956年針對民間市場推出五十噚深潛器腕錶。而這次討論的這款五十噚深潛器Bathyscaphe全日曆月相陶瓷腕錶，是寶珀今年全新推出的五十噚深潛器首款全陶瓷錶款，也是全日曆月相首度綠面配色。

延伸閱讀：勞力士Submariner手錶系列最新行情 黑水鬼、綠水鬼價格全面上揚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

首度全陶瓷殼身

如今五十噚大致分為兩支線，主線五十噚雖然承襲1953年推出時的硬派軍用精神，但許多細節設計更偏向1980年代重整後的特色。相較起來，五十噚深潛器則更回歸50年代韻味的五十噚深潛器。錶名「深潛器Bathyscaphe」源自於瑞士發明家與深海探險家Jacques Piccard 1940年代晚期發明的小型單人深海潛艇。以此為名，也說明系列更偏民用取向的定位。因此五十噚深潛器近代重新復刻時，也以相對小巧輕盈的風味發表。但這說的「小巧」，是跟直徑45mm的正規五十噚比起來相對小。深潛器直徑43mm，其實還是比現下認為的小尺寸大一些。

此款五十噚深潛器全日曆月相腕錶直徑同樣是43.5mm。雖然採用鍊帶配置，但因為陶瓷重量輕，在錶殼、錶圈、鍊帶都是陶瓷的情況下，整體並不算重，配戴在手也不至於顯得沈重造成負擔。

五十噚深潛器系列首度綠色面盤。全日曆月相首度使用綠色面盤，金屬質感會隨著角度變化，映出不同光澤。品牌招牌人臉月相，低調的金屬灰色，也會隨著角度光線時隱時現。（BLANCPAIN）

寶珀五十噚深潛器使用的是等離子陶瓷，有別一般的高科技陶瓷，這是將陶瓷再以攝氏1600度以上高溫燒製，並置於特殊融爐，加入碳成份，將二氧化鋯變化為碳化鋯。除了創造更高硬度，成果還會呈現灰色的金屬質感。緞面拉絲處理後，金屬質感更強列。而陶瓷親膚性佳、硬度高、抗刮耐磨，抗氧化防腐蝕等物理特質當然完整保留，作為一款強調運動配戴，會接觸汗水（甚至海水）的錶款來說，當然是合宜也合理的配置，系列的實用導向由此可見。

單向旋轉陶瓷錶圈，能設定作為短時間計時。刻度填入液態金屬，凝固後與陶瓷化為一體，能避免隨著配戴使用日照氧化或是刮傷影響判讀性，維持高質感。不同於採用弧形藍寶石護蓋的五十噚，深潛器如此作法能有效下縮錶款厚度，更適合現代不少人偏愛的運動錶正裝穿搭。

主力全日曆機芯

面盤佈局中規中矩，各曆象分門別類很清晰。功勞來自內裝Caliber 6654.P.4自動上鍊機芯，這也是目前五十噚深潛器全日曆月相錶款的主力機芯。與用於斯文款的Villeret所裝的6654系出同門，主要只在風格不同。6654機芯自動盤的打磨裝飾古典雅緻，呼應錶款風格。而6654.P.4的設計則顯得更運動前衛。風格不同，整體性能並無二異。兩者都是由1151加模組改造而成，基礎穩固，延伸出的性能也值得信任。

首度全陶瓷五十噚深潛器。五十噚深潛器首度採用殼身、錶圈、鍊帶的全陶瓷配置，抗刮、輕量提升配戴舒適度。等離子陶瓷加上緞面拉絲處理，金屬感十足。（BLANCPAIN）

振頻28,800轉，雙發條盒創造72小時動力儲存。充沛的動力，連帶也有益於運作的穩定度，能推動更精確地走時。此外，採用集團目前極力發展的矽游絲，矽游絲具備抗磁、輕量、不易變形、對溫度適應佳，且採用精密蝕刻技術製作，因此完成品的結構更為平衡穩定。這些特質，都有助於腕錶能適應日常配戴時所遭遇的不同狀況，並保持穩定運行。

錶款設計強調日常使用，除了性能外、指時配置外，日期機構還加入安全機制，錶主可以隨時調校日期，即便處於換日時段的調校禁區，也不會造成機芯結構風險問題，在使用上也更安心。

編輯評語Comment

五十噚是寶珀運動形象代表，尤其近期運動風格大行其道，功能本位的設計，以及緊密環扣機械潛水錶發展的歷史背景，都讓系列存在感更為強烈。五十噚深潛器作為系列支線，維持相同的性能，移除單向旋轉錶圈上弧形藍寶石護蓋，降低殼身厚度，外型風格也相對溫和，作為正裝錶穿搭也毫不突兀。而此款是系列首度錶殼、鍊帶全陶瓷配置。並首度採軍綠錶圈、綠面的配色。

運動型自動機芯。透明底蓋可見內裝6654.P自動上鍊機芯，基本上就是6654全日曆月相機芯的運動風格版本。碳灰色NAC塗層的金質自動盤，浮雕品牌裝飾是此系列自動盤特色。

首度全陶瓷，寶珀選擇了相對複雜的年曆月相功能，而非單純基本款，或許是想以實用複雜功能強調自家的製錶實力，日後再陸續發表基本款。裝載Caliber 6654.P.4自動上鍊機芯，這是品牌主力的年曆月相機芯，面盤佈局清晰，加入安全機制，錶主可以更安心調整各曆象。

等離子陶瓷外殼，高硬、輕量、耐腐蝕、親膚性佳，鍊結緊密的陶瓷鍊帶配戴上手也稱舒適。首度結合軍綠配色，看來低調陽剛。單向旋轉錶圈結合液態金屬刻度抗刮、抗氧化，能保持高質感，避免日照、配戴碰撞而氧化、磨損影響判讀及質感，是透過材料特性與環境的直球對決。但也因為材質特性，外圈刻度並無夜光。真要挑毛病的話，這大概是一點吧。

延伸閱讀：ROLEX Deepsea Challenge潛水錶最新行情 價格漲回2024年高點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】