DEFY Skyline Skeleton白色陶瓷款　藍色鏤空機芯呈現夏日風情

隨著白晝變長，氣溫上升，真力時ZENITH禮讚夏季，首度推出DEFY Skyline白色陶瓷款腕錶，搭配藍色鏤空機芯和錶盤，呈現完美的假日氣息。透過現代手法詮釋ZENITH於1969年推出的首款ZENITH DEFY腕錶，DEFY Skyline腕錶以大膽的建築線條和堅固性能兩大特色，完美融合過去與現在。

Defy Skyline Skeleton白色陶瓷款／直徑41mm白色陶瓷錶殼／時間指示，1/10秒小秒盤／El Primero 3620SK自動上鍊機芯，動力儲存55小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價約14萬港元（ZENITH）

全新款式DEFY Skyline Skeleton鏤空腕錶將對稱的鏤空機芯與純白的陶瓷外殼結合，此令人耳目一新的設計首次出現於DEFY Skyline系列。極為抗刮耐磨的白色陶瓷錶殼，搭配十二邊形錶圈，以交替的緞面打磨與拋光表面呈現，高調演繹了適合各種場合的 DEFY 系列。DEFY Skyline鏤空腕錶白色陶瓷款的防水深度達10 ATM（100米），任何夏日活動都應付自如。

DEFY Skyline腕錶並未採用傳統的小秒盤，而是設有全球首創且唯一的恆定速度1/10秒顯示，每10秒旋轉一圈。（ZENITH）

全新DEFY Skyline鏤空腕錶的白色陶瓷外殼，與深邃的藍色鏤空機芯和鏤空錶盤可謂完美搭配。鏤空錶盤隨光線變化顯現不同的藍色調，並採用了ZENITH從1969年起使用的著名四芒星設計，該設計是DEFY系列一直出現的主題。

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錶盤下的El Primero 3620 SK型鏤空機芯，同樣配有ZENITH的經典藍色調修飾，令人聯想到夜空。DEFY Skyline腕錶並未採用傳統的小秒盤，而是設有全球首創且唯一的恆定速度1/10秒顯示，每10秒旋轉一圈，提醒我們要珍惜這個夏天的每一分一秒。

本款腕錶適合在不同場合穿著搭配，一體式白色陶瓷錶鏈，與錶殼的輪廓、磨砂和拋光飾面融為一體。（ZENITH）

DEFY Skyline鏤空腕錶白色陶瓷款適合各種場合穿著搭配，一體式白色陶瓷錶鏈，與錶殼的輪廓、磨砂和拋光飾面融為一體。

此外，隨附與陶瓷相襯的亮白色圖案橡膠錶帶，可在無需使用任何工具的情況下，透過錶殼上精妙的錶帶快速更換系統進行替換。

DEFY Skyline鏤空腕錶白色陶瓷款搭載El Primero 3620 SK型自動上鏈高振頻鏤空機芯，並搭配由5赫茲擒縱機構直接驅動的1/10秒顯示。腕錶動力儲存約為55小時，配備可精準設置時間的停秒裝置。

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