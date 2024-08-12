勞力士2024兩款全新Daytona　天然珍珠母錶面盡顯ROLEX華麗面貌

勞力士在2024年發表兩款全新的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶，並採用兩款對比鮮明的天然珍珠母錶面，結合鑲嵌鑽石的時標與錶圈，以及不同材質的錶帶，重塑Cosmograph Daytona的尊貴新風貌。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126589 RBR／直徑40mm 18K白色黃金，錶圈鑲36顆圓形鑽石（約3.26ct）／時間指示，計時碼錶功能／勞力士4131型機芯，約72小時動力儲存，頂級天文台精密時計認證／藍寶石水晶鏡面／防水100米／參考價約52萬港元（Rolex）

ROLEX勞力士經典的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶誕生於1963年，最初是為了滿足職業車手的需要而設計，因此Cosmograph Daytona除了具有精準的機械計時機芯之外，也配備了測速計外圈，讓使用者可推算在固定時間內行駛特定距離的平均速度。

不過，自Cosmograph Daytona誕生以來，勞力士也推出多款鑲嵌寶石款式，主要是在測速計位置鑲嵌鑽石或彩色寶石，同時也會採用珍貴的寶石或是罕見材料製作錶面。

Oysterflex橡膠錶帶。Oysterflex橡膠錶帶內部主體是由深具彈性的鈦鎳合金片製作，前後端分別連接至錶殼與蠔式保險扣，然後再以黑色橡膠覆蓋成形，其堅固、耐用性超越現行的橡膠錶帶。（ROLEX）

延續過去多樣化的華麗寶石款式，勞力士在2024年推出兩款珍貴且獨特的Cosmograph Daytona，兩款腕錶皆搭配色彩對比鮮明的天然珍珠母錶面，上方還有鑲嵌8顆鑽石及3枚Chromalight夜光鐘點標記。兩款腕錶皆採用18K白色黃金錶殼，外圈鑲嵌36顆圓形鑽石。

其中，以白色珍珠母錶面搭配黑色珍珠母計時盤款，配備了Oysterflex錶帶；另一款則以黑色珍珠母錶面，搭配白色珍珠母計時盤，配備18K白色黃金蠔式錶帶。勞力士向來嚴格挑選用於製作錶面的材質，透過與計時盤不同色彩的巧妙組合，更能突顯兩種珍珠母的優雅色澤，塑造鮮明對比效果。此項設計需要特殊製作工藝，技術難度遠超乎以往。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126579 RBR／直徑40mm 18K白色黃金，錶圈鑲36顆圓形鑽石（約3.26ct）／時間指示，計時碼錶功能／勞力士4131型機芯，約72小時動力儲存，頂級天文台精密時計認證／藍寶石水晶鏡面／防水100米／參考價約59萬港元（ROLEX）

而兩款腕錶內部皆搭載最新一代的4131型自動計時機芯，這是勞力士在2023年推出的進化版計時機芯，除了保有原先堅固的導柱輪及垂直計時離合輪裝置外，新增勞力士專利Chronergy擒縱系統，其結構以鎳磷合金製成，可不受強力磁場干擾。

結合以獨特順磁性合金製成的藍色Parachrom游絲，即使溫度變化仍可穩定精準運作，且具備出色的抗震性能。此外，機芯的游絲擺輪配置專利的高性能Paraflex緩震裝置，可提高機芯抗震力，而自動陀經鏤空處理，並配備改良的滾珠軸承。

鮮明對比的天然珍珠母錶面。新款的Cosmograph Daytona皆由18K白色黃金打造，錶面選用兩種顏色的天然珍珠母。勞力士嚴格挑選材質，並精心塑造鮮明對比、濃郁色彩與深邃光澤；珍珠母盤的位置亦經過特別設計，突顯兩種珍珠母的優雅色澤。（ROLEX）

兩款腕錶分別配備18K白色黃金蠔式錶帶，以及擁有專利的Oysterflex橡膠錶帶。前者是勞力士於1930年代末期推出的三格鏈節金屬錶帶，堅固可靠，並具有Rolex Glidelock延展裝置，無需工具輔助，即可微調長度5毫米。

而Oysterflex橡膠錶帶內部主體是由深具彈性的鈦鎳合金片製作，前後端分別連接至錶殼與蠔式保險扣，然後再以黑色橡膠覆蓋成形，其堅固、耐用性可說是超越現行的橡膠錶帶。錶帶擁有Rolex Glidelock延展裝置共六格，每格約2.5毫米，方便輕鬆調整錶帶長度，最多可延長約15毫米。

4131型機芯。新一代的Cosmograph Daytona搭載4131型機芯，主要的改變在於使用Chronergy擒縱系統，具有抗磁且能減低動能的耗損；改用Paraflex緩震裝置，可提高機芯抗震力；而自動陀配備改良的滾珠軸承，能提高上鏈效率。（ROLEX）

另外，一如所有勞力士腕錶，Cosmograph Daytona均獲頂級天文台精密時計認證，其平均誤差為每日正負兩秒，精準度遠高於瑞士官方天文台認證的標準，同時勞力士還提供錶款全球五年保用保證。

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