Blancpain五十噚深潛器紅金鍊帶版　紅金璀璨300米防水盡現奢華

Blancpain首次推出18K紅金鏈帶版的「五十噚深潛器全日曆月相腕錶」和「五十噚深潛器飛返計時碼錶」。這些精心製作的 18K 紅金腕錶，包括錶殼和錶帶，散發出奢華和宏偉的氣息，以其豐富的色調和宏大的存在感做出大膽的宣言。

五十噚深潛器全日曆月相腕錶。直徑43mm 18K紅金錶殼，單向旋轉18K紅金錶圈內嵌陶瓷／日期指示、星期、月份顯示，月相盈虧顯示／6654.P.4自動上鍊機芯，72小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／18K紅金鏈帶／防水300米／參考價約43萬港元（Blancpain）

五十噚深潛器系列

五十噚於 1953 年首次亮相，作為第一款真正的潛水錶，設計為專業潛水員的真正工具。其日常佩戴的對應款「深潛器系列」於 1956 年推出，提供更精緻的配置，縮小錶徑，適合日常使用，同時仍具備探索海底的能力。

Blancpain五十噚深潛器飛返計時碼錶／直徑43mm 18K紅金錶殼，單向旋轉18K紅金錶圈內嵌陶瓷／時間指示、日期窗、飛返計時功能／F385自動上鍊機芯，動力儲存50小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／18K紅金鏈帶／防水300米／參考售價約43萬港元（Blancpain）

18K 紅金鏈帶

這款精美鏈帶的製作涉及一系列嚴苛的組裝和精緻的打磨工藝。手工緞面拋光的鏈節通過橫向銷釘連接，賦予其靈活性，確保完美貼合手腕。採用專利組裝系統，螺釘放置在鏈節的背面，以保持錶帶邊緣的光滑外觀和手感。這些技術的結合確保錶殼和錶鏈之間的銜接天衣無縫。

面盤飾有優雅的藍色，其微妙的漸變結合太陽紋飾面，提供了引人注目的光澤。（Blancpain）

引人注目的漸變錶盤

這兩款腕錶的錶盤均飾有優雅的藍色。其微妙的漸變結合太陽紋飾面，使錶盤栩栩如生，隨著光線變化賦予其個性。其散發著精緻感，更增加了深度，同時提供了引人注目的光澤。就像佩戴者一樣，這款腕錶擁有自己的個性，透過錶盤與錶殼和錶帶之間的對比，以及太陽放射紋在光線的反射下，讓其更加鮮明。

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