回顧Rolex蠔式恆動型腕錶　打破純色盤面推慶典面向年輕一族示好

蠔式恆動型是勞力士歷史悠久的產品系列，名稱源自1926年註冊的專利技術。它由外圈、底蓋及旋緊於中層錶殼的上鍊錶冠等核心部件組成，旨在為腕錶提供防水防塵保護。

經過不斷發展，現售型號——2020款蠔式恆動型以豐富的盤面配色，給玩家耳目一新的感受。不過隨着後期產品調整，如今的蠔式恆動型移除了部分配色，但玩家大可不必感到遺憾——融合五種配色的集大成之作——慶典面（Celebration）登場了！

（腕錶之家提供）

蠔式恆動型在勞力士眾多產品裏，充當着入門款的角色。熟悉勞力士的玩家不難發現，不少系列全稱總是以「蠔式恆動」開頭，如「蠔式恆動格林尼治型II」、「蠔式恆動宇宙計型迪通拿」等，可見這項技術的影響深遠。

雖然定位入門級，但蠔式恆動型腕錶與更高階系列相比，性能方面絲毫不遜色。簡約的外觀設計、過硬的性能，以及致力於將「基礎功能」的魅力發展到極致，正是蠔式恆動型備受矚目的原因。

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蠔式恆動型的「不遜色」，首先體現於機芯：在36或41毫米款中，搭載的是勞力士最新一代主力機芯3230型。該機芯的擒縱系統由鎳磷合金製成，具有不受高強度磁場干擾的特點；所採用的藍鈮Parachrom遊絲能承受一定的溫度變化；Paraflex緩震裝置由勞力士設計並獲得專利，亦是32系機芯的優勢所在。此外勞力士32系機芯還將動儲提升至70小時，更符合當代使用需求。

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2020年蠔式恆動型首發款，擁有6種不同顏色的盤面。如今黃色與紅色已被移除，其餘配色對應的尺寸情況如下：

28mm：黑、藍、銀、粉； 31mm：黑、藍、銀、粉、綠、綠松石藍、慶典面； 34mm：黑、藍、銀、粉； 36mm：黑、藍、銀、粉、綠、綠松石藍、慶典面； 41mm：黑、藍、銀、綠、慶典面；

可以看到黑藍銀作為經典色系，貫穿所有型號；除了41mm款外，其餘尺寸均具備粉色盤面；綠色保留於31mm、36mm和41mm三種尺寸；而此前的大熱門綠松石藍，目前僅出現於31mm和36mm款。作為蠔式恆動型的「終極形態」的慶典面，配備於31mm、36mm或41mm款。

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毫無疑問，黑色是最百搭、最耐看的安全色系。勞力士的基礎功能腕錶，也多以黑色盤面呈現。黑色款蠔式恆動，外觀與探一、空霸這兩款產品非常接近。但要論及價格，蠔式恆動的優勢更勝一籌，是現階段勞力士最易入手的產品系列。不過從另一個角度，黑色盤面也弱化了它的產品特色。

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藍色同樣是蠔式恆動型的經典色系，早在前作Ref.114300中，就已具備藍色版本。與黑色相比，藍色既有大氣沉穩的特點，又不失活力，能夠適配更多種穿搭場景。

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與黑色、藍色一樣，銀色出現於所有尺寸的蠔式恆動型腕錶。2020款蠔式恆動型使用的太陽紋銀色盤面，略帶一點淡淡的金色效果，加上金色指針及時標及勞力士皇冠，提升了腕錶的奢華質感。

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綠色是勞力士的品牌色。從炒貨元老「綠玻璃」到「綠水鬼」，勞力士腕錶似乎總是有着「逢綠必火」的神話，因此綠色蠔式恆動型的行情一度居高不下。不過隨着熱度減退，近期綠色蠔式恆動型的行情已經回歸理性，對於真正喜愛這個配色的玩家而言，正是入手的好時機。

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在一眾配色中，紅色無疑是最具個性、最張揚的色彩。蠔式恆動型使用的紅色，是比大紅色略淡的珊瑚紅。鑑於較少有名錶採用此配色，因此直接將本作的「辨識度」拉滿。但自2022年後該配色已停產，如今要想購買到全新腕錶有一定難度。

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另一個全系停產的顏色為黃色。與紅色相比，黃色蠔式恆動型少了一絲張揚，取而代之的是溫暖與活力的感覺。在2022年以前，黃色蠔式恆動型似乎並不被市場看好，不過自停產後行情水漲船高，如今入手難度成倍增長。

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如果說黃色是「中性色」，那麼粉色就是不折不扣的「女性色」了，這也是它僅出現於28mm到36mm款的原因。蠔式恆動型使用的粉色，更偏向於淡紫，相信會深得不少女性錶友的喜愛。

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綠松石藍也被稱為「蒂芙尼藍（Tiffany Blue）」，這種清新、淡雅的色彩因與Tiffany品牌色接近而得名。它的火爆很大程度上要拜百達翡麗與Tiffany的5711A聯名款所賜，該作在2021年富藝斯紐約拍賣會上以6,503,500美元成交，引發眾人關注。受此影響，帶火了眾多與「Tiffany Blue」色調接近的腕錶，其中就包括蠔式恆動型綠松石藍。

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最後登場的便是蠔式恆動型的「集大成之作」——慶典面。它以綠松石藍為主色調，並分佈眾多大小不一、位置不一的氣泡（氣球）。氣泡的顏色來自系列曾經出現過的色彩：粉、黃、紅、綠、綠松石藍，邊緣使用黑色線條勾勒。

慶典面的推出，打破了蠔式恆動型系列長期用純色盤面的現狀，為這個歷史悠久的系列注入活力。憑藉大膽的創意、豐富的色彩，蠔式恆動型一改往日「正式」、「端莊」的刻板印象，以嶄新的面貌向年輕消費者示好。

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