錶壇創新傳奇URWERK EMC十周年限量作　融合隱形戰機SR-71黑魂

高級腕錶追求極致的工藝與美學，打破傳統的界限，糅合創新的科技、物料及美學元素的作品在不斷錶壇推陳出新，於1997年創立的URWERK更是當中的代表之一。品牌於10年前推出的EMC腕錶已成經典，當年一舉摘下了2014年的日內瓦鐘錶大賞「傑出機械錶」及「創新獎」，多年來備受讚譽至今繼續為人所津津樂道。作品剛好走過10年，不出意外又有點令人驚喜的是今年推出EMC十周年紀念版，以著名SR-71隱身偵察機為靈感，誓要再次震撼錶迷的眼球。

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

URWERK是由製錶師Felix Baumgartner及設計師Martin Frei所創立，來自鐘錶世家的Felix三代傳承了瑞士製錶精髓，在求學時期早已掌握了三問報時、陀飛輪及萬年曆等複雜功能技術。Martin則廣泛涉獵繪畫、雕塑及錄像等創作媒介，有著獨到的藝術視野，二人結緣之後立下目標，打造出世人從沒見過的作品，強調原創及獨一無二。URWERK這個名字來自美索不達米亞一個最早使用日晷的城市來命名，象徵了時間觀念的起源。「WERK」則在德文中代表了創造之意，品牌的確成功創造了專屬的時間載體。在2014年品牌為EMC這款機械錶賦予一般時計沒有的功能，原創專利技術機芯精確度顯示，按下按鈕即可評估機械機芯的走時精確度，可根據測量資料調校腕錶運作，真正地掌握時間，而非只是依賴時計報時。

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

是次十周年紀念新作EMC SR-71將作品賦予多重意義，源起自一家名為Dreamland的公司在2020年前來URWERK的總部提出了一個難以抗拒的提議，Dreamland是由資深腕錶收藏家Jason Sarkoyan及航天科技工程師Dr Roman Sperl所創立，後者亦是史上最高速的隱形戰機SR-71 Blackbird的專家，他們帶來了一種由鈦和神秘合金製成的SR-71機身金屬片，希望將之與EMC概念結合。最後花上了3年時間成就出EMC SR-71這枚驚世之作。作品的設計融入SR-71機身的元素，鈦金屬經熔化後再製成腕錶的旋入式錶圈及發電機充電手柄，錶盤啟發自戰機儀表板，兩者同為精密機器，均是性能表現的展現。

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

新版EMC的設計融合了SR-71 Blackbird的啞黑色機身元素，體現出隱形戰機的速度感和神韻。品牌形容EMC的錶盤有如錶主的駕駛艙，在顯示時間之外還提供機芯運作精準度的數據，四個獨立錶盤其中兩個有旋入式錶圈，2時位置為秒鐘盤，秒針形態呼應著隱形飛機。10時位置則顯示精確度：每天快／慢的秒數，7時位置是動力儲備顯示，最後的5時位置為小時及分鐘盤。在錶背可以透視出自製機芯的精密結構，令人著迷凝視。

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

EMC SR-71（圖片來源：URWERK）

作品以精確度為傲，在監測方面絕不簡單，精確度會受多個因素影響波動，需要一個電子監測儀器運用光學技術量度機械機芯，以1,600萬Hz電子石英共振器作參考可以得出準確至10微秒範圍內的測量數據。最後，EMC能夠顯示溫度、氣壓以及錶主活動等多種外界因素對擺輪的影響，得出資訊後錶主可以自行微調。這款驚世新作限量僅十枚，實在彌足珍貴，定價為150,000瑞士法郎（約136.8萬港元），相信世上沒有多少人有幸入手傳奇隱形戰機的一部分。