俄羅斯獨立製錶創造超薄新巔峰　僅厚1.65毫米新作「ThinKing」

【Konstantin Chaykin/ 獨立錶廠】高級製錶這個充滿複雜工藝的世界，腕錶的纖薄度向來是值得挑戰的範疇，過去很多品牌都曾爭相推出更薄的機械腕錶，在日前圓滿結束的錶壇盛事Geneva Watch Days上「最薄機械腕錶」的紀錄終被打破。

圖片來源：Konstantin Chaykin

錶壇對於設計與技術的競賽一向激烈，於2018年伯爵（Piaget）推出了僅2毫米厚的腕錶吸引了目光，寶格麗（Bvlgari）後來居上接連打破紀錄，由1.8毫米、1.75毫米到1.7毫米版本，好比運動員不斷挑戰自己極限登上世界之巔。這場纖薄之戰以往主要由大品牌所主導，來到今年迎來了新氣象，來自俄羅斯的獨立製錶匠Konstantin Chaykin展示了最新力作，超薄的1.65毫米「ThinKing」腕錶登上了王座，一切來自於去年一位客戶對品牌的委託，令他想起了20年前機緣巧合地遇上過一枚來自19世紀的超薄懷錶，懷錶的機芯配備厚度僅為1毫米的圓柱形擒縱機構，即使在現今世代依然是一項驚人的壯舉。

圖片來源：Konstantin Chaykin

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ThinKing尺寸為40毫米寬、1.65毫米厚，有趣的是，即使ThinKing擁有令人驚艷的超薄身姿，但其實一般機械腕錶都有一定重量，所以新作戴起來並不算特別舒適，或者應說是令人感到不習慣，所以Konstantin Chaykin匠心地為其設計了一款外部配件「PalanKing」，設計靈感來自於古代貴族使用的轎子「Palanquin」，使之在保持極薄的同時也能提供額外的保護，ThinKing放置其中即變成了厚度為5.4毫米的自動腕錶，仍然保持「超薄」的範疇，但不會令人感到不安：過於纖薄生怕會不小心弄壞。

圖片來源：Konstantin Chaykin

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作品的主要材質為硬度極佳的特殊不銹鋼，使之可以與普通腕錶一樣耐用，沒有採用高級製錶常用的水晶玻璃，配搭正在申請專利的鱷魚皮錶帶，體現出非凡的美學追求。在機芯方面，新作搭載了Konstantin Chaykin自行開發的K.23-0機芯，擁有204件零件和51顆寶石，採用手動上鍊設計。機芯的雙平衡設計是為一大亮點，可以有效減少了機芯的厚度之餘提升了其穩定性。上鍊方法與別不同，在ThinKing形態時透過插入主發條軸鑰匙手動上鍊，設計取消了多數腕錶中常見的棘輪結構。在PalanKing形態時手錶會變成自動上鍊，可以透過錶冠設定時間和上鍊，最多可提供32小時的動力。

圖片來源：Konstantin Chaykin

除了諸多獨特的設計之外，ThinKing的外觀採用了Konstantin Chaykin最為標誌性的臉部主題，曾經出現過動物頭部、「Minions」、小丑、南瓜頭傑克等的造型，是此採用了後者，左側的小時顯示和右側的分鐘顯示組成雙眼，標誌是鼻子，在底部的品牌名稱呈現弧形微笑。整體而言ThinKing的設計理念在於：即使是超薄的腕錶，也必須具備一定的耐用性和實用性，既是藝術品，亦是佩戴者的讀時好夥伴。予Konstantin Chaykin來說最初的任務並不算困難，對於超薄、舒適度、美觀等問題有好幾個解決方法，反之是將它們拼湊在一起更是樂趣。ThinKing的推出當日已引起了廣泛的關注，不單只是技術上的突破，還有帶來的全新佩戴體驗，作為一件概念作品未來相信將會進一步改進甚至推出更多版本。