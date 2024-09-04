Omega兩款海馬系列Aqua Terra 150米38毫米　18K金璀璨光彩顯奢華

海馬系列Aqua Terra腕錶或許是歐米茄最經典、最百搭的錶款，與41毫米Moonshine 18K金腕錶一同發布的，還有兩款38毫米Moonshine 18K金腕錶。

Moonshine 18K金是歐米茄專利材質，於2019年隨超霸系列阿波羅11號50周年紀念限量版腕錶首次亮相。這種材質含有一定量的銀、銅和鈀，相較傳統黃色18K金，色調更淺，色澤更持久，不會隨着時間的推移而褪色。

Omega兩款海馬系列Aqua Terra 150米38毫米（腕錶之家提供）

全新腕錶直徑38毫米，厚度12.3毫米。錶殼以Moonshine 18K金或精鋼間Moonshine 18K金（表圈、錶冠和錶鏈的中央鏈節）打造，經過拋光處理，配備藍寶石水晶鏡面、旋入式錶冠和透視表背，具有150米防水性能。

藍寶石水晶鏡面、旋入式錶冠和透視表背，具有150米防水性能。（腕錶之家提供）

新款腕錶搭配PVD藍色錶盤（型號：220.50.38.20.03.001）或紅黑色漸變漆面錶盤（型號220.20.38.20.10.002），均裝飾太陽放射紋。Moonshine 18K金指針和梯形鑲貼時標嵌飾白色Super-LumiNova熒光物料，在黑暗中散發藍色光芒，確保極佳可讀性。

表背邊緣採用波紋設計，讓人聯想到海馬系列乃至歐米茄與海洋世界的深厚淵源。PVD藍色錶盤款搭載8801機芯，紅黑色漸變漆面錶盤款搭載8800機芯，二者均為至臻同軸天文台自動機芯，振頻25,200次/小時（3.5赫茲），能夠提供55小時動力儲存。

歐米茄海馬系列Aqua Terra 38毫米Moonshine 18K金腕錶PVD藍色錶盤款隨附Moonshine 18k金錶鏈，標價286,500元；紅黑色漸變漆面錶盤款隨附精鋼間Moonshine 18K金錶鏈，標價104,500元。

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